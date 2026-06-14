Málaga y Almería firman la paz en el primer asalto de la final del 'play off' a LaLiga EASports

Consumido ya el primer capítulo de la gran final por el ascenso a LaLiga EASports, a la que solo resta un asalto. El primer careo de la eliminatoria se saldó con un empate sin goles entre Málaga y Almería en La Rosaleda (0-0), un resultado que deja todo abierto de cara al duelo de vuelta, previsto para el próximo sábado en el UD Almería Stadium (21.00 horas). De allí saldrá el último equipo que completará el listado de ascendidos junto al Racing de Santander y el Deportivo de la Coruña, ya con billete asegurado para la máxima categoría del fútbol español de cara a la temporada 2026-2027. Y, por ende, lejos del camino del Córdoba CF a partir del mes de agosto.

En este caso, el desenlace de la fase se mantendrá ajustado al formato habitual. Por tanto, de mantenerse la igualdad global al término del tiempo reglamentario de la segunda cita, se disputará una posterior prórroga de 30 minutos. Si esa equidad persiste una vez agotado dicho período extra, no se recurrirá a la tanda de penaltis. Entonces el beneficiado será el equipo que concluyese la competición regular en mejor clasificación (el bloque almeriense, tercero), logrando adjudicarse así el último pase con destino a la élite de esta temporada.

El Zamora, a un partido de Segunda

Mientras tanto, en el camino hacia LaLiga Hypermotion, también quedaron resueltos los primeros capítulos de las dos finales por el ascenso desde Primera Federación. En una de ellas, Ponferradina y Celta Fortuna dejaron todo abierto tras firmar un empate sin goles en tierras bercianas, por lo que la resolución del cruce queda aplazada para el próximo sábado en el Municipal de Barreiro (18.30 horas).

Donde sí hubo vencedor fue en la otra eliminatoria. El Zamora, con el excapitán cordobesista Kike Márquez y el pontano Lorén Burón en sus filas, se llevó el primer careo frente al Sabadell en el Estadio Ruta de la Plata (1-0). Un tempranero tanto de Mario Losada bastó para inclinar la balanza del lado del conjunto castellano-leonés, que viajará ahora con ventaja al Nova Creu Alta, escenario del choque definitivo. La vuelta se disputará el próximo viernes a partir de las 21.00 horas.

Los dos vencedores de las respectivas finales acompañarán a Eldense y Tenerife en el retorno al fútbol profesional.