Expectación de Primera para la final por el ascenso entre el Málaga y el Almería

La final andaluza por el ascenso a Primera División ya se vive con ambiente de gran acontecimiento. Málaga y Almería abrirán este domingo a las 21.00 horas en La Rosaleda una eliminatoria que decidirá una plaza en LaLiga EA Sports y que llega rodeada de una expectación extraordinaria, con todas las entradas agotadas tanto para el partido de ida como para el de vuelta.

Los dos equipos alcanzaron la final del play off tras superar sus respectivas semifinales frente a la UD Las Palmas y el Castellón, y ahora afrontan un derbi de máxima exigencia deportiva y emocional. La respuesta de las aficiones ha sido total. Tanto el Málaga como el Almería han comunicado a través de sus canales oficiales que no quedan localidades disponibles ni para el choque de este domingo en la Costa del Sol ni para la vuelta, prevista para el próximo sábado 20 en tierras almerienses.

La dimensión del partido ha llevado además a que el encuentro haya sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. Esta catalogación obligará a desplegar un amplio dispositivo policial, con cerca de un centenar de agentes, para garantizar la seguridad antes, durante y después del encuentro. La misma situación se repetirá también en el segundo asalto de la eliminatoria.

Larrubia golpea el balón en el Málaga-Las Palmas de semifinales. / Gregorio Marrero

El reparto de localidades

La consideración de alto riesgo ha tenido una consecuencia directa sobre el reparto de entradas para las aficiones visitantes. El Almería ha recibido alrededor de 300 localidades por parte del club malaguista, mientras que la hinchada del Málaga dispondrá de unas 180 para el duelo de vuelta.

La ciudad de Málaga ya respira ambiente de partido grande. La ilusión se deja notar en las calles, con presencia constante de camisetas blanquiazules y una movilización creciente en torno al equipo. La grada de animación Fondo Sur ha convocado a la afición para las 19.00 horas en la recta de Tribuna de La Rosaleda, en la Avenida de La Palmilla, con el objetivo de organizar un recibimiento multitudinario al autobús del equipo antes del encuentro.

También en Almería se vive la previa con intensidad. La afición rojiblanca ha sido citada este sábado a las 17.00 horas en la Puerta 0 del Estadio de los Juegos Mediterráneos para despedir al autobús del equipo antes de su salida hacia Málaga, prevista para media hora más tarde.

Los antecedentes

La tensión alrededor de este cruce viene marcada también por los antecedentes más recientes entre ambos clubes. En el último enfrentamiento entre Almería y Málaga se produjeron altercados entre grupos radicales de ambas aficiones, con varios detenidos, y al término del encuentro también hubo una pequeña tangana entre jugadores. Ese contexto ha elevado todavía más la atención institucional y policial sobre la eliminatoria.

Pese a ello, desde ambos entornos también se ha lanzado un mensaje de calma y deportividad. En la previa, el técnico malaguista Juan Francisco Funes apeló al espíritu del fútbol andaluz y reclamó que la final sea una fiesta del deporte, alejada de enfrentamientos y centrada en la pasión por el juego.

La Rosaleda será este domingo el primer gran escenario de una final que ya tiene todos los ingredientes de una noche histórica: rivalidad regional, ascenso en juego, gradas llenas y una tensión competitiva máxima.