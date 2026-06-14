El Córdoba CF define su plan en portería: confianza plena en Iker Álvarez y Carlos Marín y nueva cesión para Ramón Vila

Mientras continúa avanzando la planificación deportiva de cara a la temporada 2026-2027, el Córdoba CF también tiene definida, al menos de partida, su estrategia para una de las parcelas que menos preocupaciones genera actualmente en la planta noble de El Arcángel: la portería. La idea con la que trabaja la entidad blanquiverde pasa por mantener intacta una dupla que considera de plenas garantías, formada por Iker Álvarez y Carlos Marín, y sobre la que se pretende seguir construyendo bajo palos el próximo curso.

Eso sí, el escenario presenta ciertos matices. El internacional andorrano cerró la pasada campaña plenamente asentado como dueño del arco, imponiéndose en la pugna particular por la titularidad y completando un notable primer ejercicio a las órdenes de Iván Ania. A ese rendimiento pretenden darle continuidad desde el club, precisamente, concibiendo aún al «1» como principal referencia bajo palos. Y, por ende, a su contraparte, ahora por segundo año, como teórico guardameta suplente de la primera plantilla...

Claro está, una situación de complejo encaje emocional para el almeriense, que tras una 2025-2026 más discreta de lo esperado, tampoco se cierra a una hipotética salida -que solo llegaría en caso de oferta convincente- en este mercado. Con contrato hasta 2028, las primeras semanas previas a la ventana de fichajes (arranca oficialmente el 1 de julio) ya han sido espacio de interés respecto a su situación, con cartel en la categoría y una trayectoria que a buen seguro seguirá dando pie a nuevas llamadas a la puerta a lo largo del verano.

En todo caso, la postura de la comisión deportiva es clara. En El Arcángel consideran que disponer de dos porteros de nivel supone un valor diferencial y, a día de hoy, no contemplan desprenderse de un activo como es Marín, lo cual debilitaría el esquema. Más aún teniendo en cuenta las posibles convocatorias puntuales de Álvarez con Andorra, que mantienen al «13» como un relevo de lujo ante dichos contratiempos. Así, salvo una propuesta que satisfaga a todas las partes, el escenario planificado pasa por volver a ver a ambos defendiendo la meta cordobesista en agosto.

Ramón Vila regresa reforzado

Por otra parte, el tercer nombre propio en la ecuación es Ramón Vila, cuya temporada en el Eldense ha servido para relanzar definitivamente su figura. El guardameta catalán regresará a Córdoba después de convertirse en una de las piezas destacadas del ascenso directo del conjunto alicantino desde el Grupo 2 de Primera Federación. En él, el ex del Atlético Baleares cerró acumulando 36 partidos disputados, 34 goles encajados -0,95 por encuentro- y 14 porterías a cero, hasta el punto de situarse como uno de los arqueros más destacados de la división de bronce.

Un rendimiento que no ha pasado en absoluto desapercibido y que, de hecho, ya ha despertado el interés de varios clubes de LaLiga Hypermotion de cara a la próxima campaña. Entre ellos, con especial fuerza se sitúa el propio cuadro de Elda, que permanece atento a su situación y estaría dispuesto a realizar un esfuerzo superior al de buena parte de sus competidores para volver a contar con sus servicios.

Ramón Vila celebra un triunfo con el Eldense en la 2025-2026 en Primera RFEF. / CD ELDENSE

Renovación y nueva cesión

No obstante, desde el Córdoba CF la hoja de ruta también está clara con respecto al de Sallent. Y es que a Ramón Vila le resta únicamente una temporada de contrato con la entidad blanquiverde, por lo que la prioridad pasa por ampliar primero su vinculación y, posteriormente, buscarle una nueva cesión que le permita continuar acumulando experiencia, aunque ya en el fútbol de plata.

El plan actual contempla precisamente esa fórmula: renovación y salida temporal al rival que presente la mejor propuesta. Eso sí, el desarrollo del mercado podría introducir variaciones si se produjera algún movimiento inesperado en torno a Carlos Marín, aunque a día de hoy ese supuesto no forma parte del escenario principal con el que trabaja la comisión deportiva.

De este modo, en la parroquia blanquiverde encaran el verano con tres porteros de nivel bajo contrato. Iker Álvarez, que parte como teórico titular tras su consolidación durante la pasada campaña; Carlos Marín, considerado un recambio de plenas garantías y una pieza valiosa dentro del vestuario; y un Ramón Vila que regresa revalorizado tras reivindicarse lejos de El Arcángel y al que ahora se buscará ampliar contrato.