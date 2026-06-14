El Córdoba CF y su campaña de abonados 2026-2027: fechas, precios y varios desafíos pendientes

El Córdoba CF ya descuenta las horas para dar el pistoletazo de salida a una de las citas más importantes de cada período estival. La entidad blanquiverde presentará este lunes, a partir de las 12.00 horas en la sala de prensa de El Arcángel, su nueva campaña de abonados para la temporada 2026-2027, la tercera consecutiva del club en el fútbol profesional. Será entonces cuando el CEO cordobesista, Antonio Fernández Monterrubio, detalle una propuesta que, salvo sorpresa, mantendrá una línea claramente continuista respecto a cursos anteriores, aunque con ligeras actualizaciones al alza en los precios, y que arrancará el próximo miércoles.

La campaña llega además en un contexto singular. El pasado verano, el club califal firmó el mejor registro de socios de toda su historia, alcanzando los 17.370 abonados, una cifra que incluso superó el límite logístico inicial fijado por la propia entidad, establecido entonces en 17.000 carnés. La elevada demanda llevó al club a ampliar ese margen y cerrar una campaña récord que ahora servirá como punto de partida. De hecho, si todos los socios decidieran renovar su compromiso, prácticamente se agotaría desde el primer momento el cupo disponible para el nuevo campeonato.

Objetivo: llenar El Arcángel

Las cifras explican mejor dicho escenario. De los 21.596 asientos con los que cuenta actualmente El Arcángel, existen diversas reservas obligatorias que reducen notablemente la disponibilidad real. A los 184 asientos inhabilitados por obras hay que sumar las 492 localidades destinadas a la afición visitante, otras 278 reservadas para el cordón de seguridad y 356 para incidencias operativas.

Eso deja un aforo útil de 20.286 localidades, una cifra de la que posteriormente debe descontarse el espacio destinado a la venta de entradas para cada encuentro. Por ello, la gestión del crecimiento vuelve a convertirse en uno de los grandes desafíos de la entidad.

Más allá del número de carnés expedidos, uno de los aspectos que más preocupa internamente es el rendimiento de la asistencia. Paradójicamente, la temporada recién concluida dejó una realidad llamativa: pese a contar con más abonados que nunca, El Arcángel registró una menor afluencia media que un año antes.

De hecho, la asistencia media cayó en torno a los 2.000 espectadores por partido respecto al total de socios existentes, un fenómeno que el club aspira a corregir durante el próximo ejercicio. Aunque no se contemplan penalizaciones para los abonados que no acudan regularmente al estadio, sí se trabaja en fórmulas que permitan incentivar la presencia de público en las gradas.

Socios del Córdoba CF, en el choque ante el Huesca de la última jornada de la 25-26. / Manuel Murillo

Tres fases y una campaña digital

En cuanto al funcionamiento, la hoja de ruta apenas variará respecto a la utilizada en campañas anteriores. La primera fase, que arrancará justo dos días después de la puesta en marcha de la iniciativa, se encuentra reservada exclusivamente para las renovaciones.

Posteriormente llegará el turno de la tradicional mejora de asiento, una gestión que seguirá realizándose de manera presencial debido a los requisitos establecidos por LaLiga. Finalmente se abrirá el periodo destinado a las nuevas altas, que permanecerá activo hasta alcanzar el límite fijado por la entidad o hasta el cierre oficial de la campaña.

También continuará la apuesta por la digitalización iniciada el pasado verano. Los aficionados podrán realizar prácticamente todos los trámites a través de la web oficial del club en su portal del abonado, incluyendo renovaciones, modalidades de carné, opciones de financiación o elección entre formato físico y digital. Eso sí, el Córdoba CF volverá a habilitar sistemas de atención presencial y telefónica mediante cita previa para aquellos usuarios que prefieran completar el proceso de forma física.