Actualidad blanquiverde
Trofeo Puertas de Córdoba: un torneo con rivales de Primera que se ha consolidado como un referente del verano blanquiverde
Nacido en 2023 como partido de presentación del Córdoba CF, el torneo ha crecido en poco tiempo hasta consolidarse como una cita fija de pretemporada, ligada a la identidad patrimonial de la ciudad y a la ambición del club de medirse cada verano a rivales de Primera División
El Córdoba CF ya ha empezado a planificar la pretemporada 26-27. Una de las citas ineludibles de los últimos años es el Trofeo Puertas de Córdoba. El Sevilla FC será su rival en la cuarta edición. El choque tendrá lugar el próximo 23 de julio a las 21.30 horas.
El Trofeo Puertas de Córdoba todavía es un torneo joven, pero en apenas tres ediciones ya ha encontrado su lugar en el calendario veraniego del Córdoba CF. Su historia comenzó en el verano de 2023, cuando el club decidió crear un amistoso con vocación estable pensado, no solo como ensayo de pretemporada, sino también para que sirviera de presentación ante su afición y como escaparate de la ciudad. Desde el primer momento, la idea fue darle personalidad propia y convertirlo en una cita con recorrido. De hecho, desde el entorno del club se trasladó entonces la intención de que pudiera crecer hasta convertirse en uno de los torneos veraniegos de referencia del fútbol andaluz, al estilo del Colombino onubense o el Carranza gaditano.
Un trofeo con un marcado valor simbólico
La singularidad del trofeo no está solo en el partido, sino también en el objeto que lo representa. El Córdoba CF quiso vincular esta cita a la imagen de la ciudad. Por ello diseñó una pieza metálica de forma rectangular en la que cada una de sus cuatro caras alude a uno de los cuatro Patrimonios de la Humanidad de Córdoba: la Mezquita-Catedral, la Judería, los Patios y Medina Azahara. Esa carga simbólica hizo que el torneo naciera con una identidad muy marcada. El trofeo fue una idea original del club ejecutada por la empresa cordobesa Sinker, bajo la supervisión de la entidad. Darle una marcada identidad propia era el objetivo. Tenía que ser un trofeo que sirviera para vender al mismo tiempo la imagen patrimonial y futbolística de la ciudad.
El estreno ante el Cádiz
La primera edición se disputó en 2023 y tuvo al Cádiz CF como invitado. Aquel estreno dejó una puesta de largo sobria, todavía en fase fundacional, pero sirvió para fijar el tono del torneo: un rival de Primera División, ambiente de presentación y un partido de alto nivel competitivo. El partido terminó en un 1-1. El Cádiz se llevó el trofeo en la tanda de penaltis, convirtiéndose así en el primer campeón de la historia del Puertas de Córdoba. Más allá del resultado, aquella noche dejó la sensación de que el Córdoba había encontrado un formato atractivo para institucionalizar su verano futbolístico. Gudelj marcó para el conjunto cordobés.
El primer título, contra el Rayo
La segunda edición, en 2024, confirmó que la apuesta iba en serio. El rival fue el Rayo Vallecano y el torneo dio un paso adelante tanto en repercusión como en imagen. El Córdoba empató 1-1 en los 90 minutos, pero esta vez sí levantó el trofeo al imponerse por 4-2 en los penaltis. Fue, por tanto, la primera vez que el club blanquiverde conquistó el torneo que él mismo había creado, un detalle importante para reforzar su imagen de equipo competitivo ante la afición. Aquel verano, además, el club incluso lanzó una camiseta especial vinculada al Trofeo Puertas de Córdoba, señal de que el evento empezaba a tener vida propia más allá del césped. Jacobo marcó el tanto de los cordobesistas en el partido frente al Rayo.
La visita de un Betis europeo y los apagones
La tercera edición, celebrada en 2025, supuso otro salto cualitativo con la presencia del Real Betis. El Córdoba anunció aquel partido como una muestra del crecimiento del trofeo, ya plenamente instalado como gran cita de presentación en El Arcángel. A Córdoba llegó un Betis con plaza europea y consolidado como uno de los seis mejores equipos de la Primera División.
El encuentro terminó con triunfo verdiblanco por 3-4. El choque quedó también marcado por los apagones que sufrió el estadio durante la noche, un episodio que el club denunció como un presunto sabotaje y que convirtió aquella edición en la más accidentada hasta la fecha. Aun así, la presencia del Betis confirmó que el torneo ya tenía tirón suficiente para atraer a rivales de cartel. Isco lideró al Betis en este choque veraniego. Pedro Ortiz, Dalisson y Adri Fuentes marcaron los tantos de los locales en el encuentro.
Ahora, en 2026, el Trofeo Puertas de Córdoba afronta su cuarta edición con el Sevilla FC como invitado. Ese dato resume bastante bien su evolución: en solo cuatro veranos ha pasado de ser una idea nueva a consolidarse como un amistoso con sello propio, fuerte anclaje identitario y rivales de nivel. Su historia aún es corta, pero ya dibuja una línea clara: la del torneo que el Córdoba CF quiere convertir en una tradición moderna de su pretemporada y, al mismo tiempo, en una forma de proyectar a través del fútbol la imagen cultural y patrimonial de la ciudad.
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