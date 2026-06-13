Rafa Berges analizará la Copa del Mundo 2026 de fútbol

Rafael Berges Marín (Córdoba, 21 de enero de 1971) analizará para CÓRDOBA los encuentros de España en la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el próximo 19 de julio.

Berges aportará, de esta manera, toda su experiencia y conocimiento futbolístico a los lectores de este periódico, a los que ofrecerá una visión de la forma en la que España llega al Mundial, señalará los puntos fuertes del equipo de Luis de la Fuente y también dará una perspectiva de cada uno de sus rivales en el Grupo H, en el que está encuadrada España, junto a Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí.

Este lunes debuta España

El combinado español abrirá fuego este lunes, 15 de junio, a las 18.00 horas (hora peninsular), contra Cabo Verde, encuentro que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Berges valorará el posible once que presentará Luis de la Fuente contra el equipo africano, del que ofrecerá también una visión sobre sus posibles puntos fuertes y a los que debe estar más atenta España.

La selección española posa para la foto oficial del Mundial / RFEF

Posteriormente, el 21 de junio, España se enfrentará a Arabia Saudí (18.00 horas hora peninsular) en el mismo escenario, el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, finalizando su participación en la fase de grupos el viernes, 26 de junio, a las 02.00 (madrugada del viernes al sábado), enfrentándose a Uruguay, a priori, el rival más fuerte, en el estadio Akron, de Guadalajara (México).

Análisis de España y de sus rivales

En la previa de cada uno de los tres encuentros de la fase de grupos, Rafa Berges ofrecerá su particular visión basada en su experiencia y que puede servir de punto de toque para los lectores de CÓRDOBA. Rafa Berges se formó en la cantera del Córdoba CF, equipo en el que llegó a debutar en Segunda División B. Posteriormente, jugó en el Tenerife y en el Celta, en Primera División, siendo capitán del conjunto celtista y disputando eliminatorias europeas con la camiseta celeste. Finalmente, regresó al Córdoba CF, equipo en el que se retiró, en el 2002.

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Rafael Berges. / FRANCISCO GONZALEZ

En su carrera como entrenador, Berges comenzó entrenando al filial del Córdoba CF, iniciando un periplo que le ha llevado por el Lucena, Almería B, Linares, Pozoblanco, Córdoba, Jaén, Logroñés, Mitra Kukar y Badak Lampung (Indonesia) y Lynx (Gibraltar), su última experiencia en los banquillos, finalizada hace unas semanas. También fue director deportivo del Córdoba CF y, como jugador, logró la medalla de oro en fútbol en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y una Copa Intertoto con el Celta de Vigo, club con el que también fue subcampeón de la Copa del Rey en la temporada 1993-94.