Juan Gutiérrez es el defensa central elegido por el Córdoba CF

La incógnita sobre el defensa central del Córdoba CF ya está despejada. Según pudo saber este periódico, la entidad blanquiverde está próxima a firmar un acuerdo para las dos próximas temporadas -y una más opcional, aunque este extremo no pudo ser confirmado- con Juan Gutiérrez, el que fuera central del Mirandés -y capitán- en las dos últimas temporadas. Juan Gutiérrez es, de hecho, uno de los animadores del mercado veraniego de fichajes y por él se interesaban varios equipos en las últimas semanas, entre ellos, el recién descendido Mallorca, que lo contemplaba como refuerzo para el eje de la zaga bermellona de cara a su proyecto de regreso a Primera División, así como el Granada y algún equipo de Primera División, equipos a los que todo parece indicar que ha ganado la partida el Córdoba CF, adelantándose a ellos para su fichaje.

Una solución de alto nivel

Con la llegada de Juan Gutiérrez se corrige de manera solvente un problema que le había surgido al Córdoba CF en el centro de la defensa. Los contratiempos físicos de Franck Fomeyem y de Rubén Alves, así como la operación a la que se sometió Xavi Sintes en la última fase de la temporada -de la que estará completamente restablecido para la pretemporada- dejaba la zona con alguna duda. De hecho, este periódico ya informó hace unas semanas que en el Córdoba CF se habían puesto a la tarea de buscar un refuerzo con calidad para la defensa del equipo de Iván Ania. Ahora, con la llegada del buen central cántabro, el técnico blanquiverde tendrá un refuerzo, y de nivel, para la zaga cordobesista de cara a la 2026-27.

Juan Gutiérrez disputa un balón a Jacobo González, en El Arcángel, en la visita del Mirandés, esta temporada. / MANUEL MURILLO

Juan Gutiérrez se formó en su Cantabria natal, en los escalafones inferiores del Racing de Santander, club en el que jugó nada menos que durante 14 temporadas. De hecho, no es desconocido para Iván Ania, ni mucho menos, ya que en la temporada del ascenso del Racing a las órdenes del asturiano el central alternaba el juvenil verdiblanco con el segundo equipo racinguista. Pero centrales veteranos como Jordi Figueras o Alexis Ruano le cortaban el paso del primer equipo racinguista. Por ello, en la 2019-20, pasó al Rayo Cantabria, comenzando un periplo que le llevaría posteriormente al Ebro (cedido), regreso al Racing de Santander (2021-22), Rayo Cantabria, Ceuta (cedido), Racing de Santander y Mirandés, en donde militó en las dos últimas temporadas.

Explota como jabato

Como jabato, Juan Gutiérrez disputó 76 encuentros en las dos últimas campaña, 75 de ellas como titular y completando -dato importante- 68 de esos 75 encuentros que partió en la alineación de inicio. Vio en total 27 cartulinas amarillas y sólo una roja.

Defensa de envergadura, con 1,88 de estatura, su capacidad defensiva ha destacado en las dos últimas campañas, sobre todo en la primera de ellas, a las órdenes de Lisci en el equipo jabato. Pero también es capaz de salir a campo abierto, cualidad necesaria a todas luces para Iván Ania. Como ejemplo de esa cualidad hay que reseñar que Juan Gutiérrez ofreció en las dos últimas temporadas nada menos que seis asistencias.

Juan Gutiérrez, a la derecha, junto a Mikel Goti en la imagen, durante la última visita del Mirandés a El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Con sólo 26 años, con Juan Gutiérrez el Córdoba CF incorpora a un central en pleno rendimiento, ya que ha disputado más de 6.600 minutos en las dos últimas campañas, joven y con perspectiva de convertirse en protagonista desde el primer día en el objetivo del equipo blanquiverde, ya que el Córdoba CF busca firmarle por dos temporadas, según pudo saber este periódico, posiblemente, con opción de una tercera por objetivos.

Central diestro que se puede amoldar perfectamente con Rubén Alves o Xavi Sintes, la llegada del defensa de Comillas obliga a pensar en al menos una salida (si no dos) en el eje de la zaga blanquiverde. Una de ellas podría ser Álex Martín, al que le resta aún un año de compromiso con el Córdoba CF, mientras que la otra podría ser la de Matías Barboza, que ha cumplido una temporada en el filial del Atlético de Madrid buena, aunque sin llegar a crecer lo que se podía esperar de él, debido a una lesión muscular que le interrumpió temporalmente su progresión y que le impidió retomar la titularidad indiscutible en la última fase de la campaña a las órdenes de Fernando Torres.

En todo caso, lo que sí parece seguro es que el Córdoba CF ya ha encontrado a su central para las próximas temporadas. Y, a priori, la incorporación para la defensa blanquiverde es de nivel, ya que Juan Gutiérrez ha sido uno de los mejores centrales de LaLiga Hypermotion en las dos últimas campañas.