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Cuatro equipos llegan a las finales por el ascenso para ser dos de los próximos rivales del Córdoba CF: horarios y cruces
Este sábado se juegan los partidos de ida de los duelos de la Primera RFEF Ponferradina-Celta Fortuna y Zamora-Sabadell, con dos plazas en la Liga Hypermotion como recompensa para los vencedores
Pese a que el Córdoba CF no ha terminado todavía la temporada, todavía se están jugando partidos que influirán en su futuro en la próxima temporada. Este sábado arrancan las finales por el ascenso a la Liga Hypermotion con los duelos Ponferradina-Celta Fortuna y Zamora-Sabadell. Los dos equipos vencedores lograrán el premio de dar el salto al fútbol profesional.
No jugarán estos encuentros futbolistas cedidos por el Córdoba CF. El central Matías Barboza cayó eliminado en la ronda anterior con el Atlético de Madrid B en el enfrentamiento ante la Ponferradina. George Andrews dijo adiós a la temporada al quedarse en la cuneta el Europa en su doble choque contra el Celta Fortuna.
Un choque entre dos equipos del Grupo 1
Las finales por subir a la Liga Hypermotion arrancarán este sábado a las 18.30 horas con el choque Ponferradina-Celta Fortuna. El filial vigués se presente ligeramente como favorito, pues en la fase regular, en la que ambos jugaron en el Grupo 1, el Celta B sumó 65 puntos, cinco más que su adversario en esta eliminatoria. En los duelos directos, los vigueses ganaron por 2-0 en su campo y empataron a cero en el feudo leonés.
El partido Zamora-Sabadell inaugurará a las 21.00 horas de este sábado la segunda eliminatoria de semifinales. El equipo catalán se quedó en la Liga a un punto del ascenso en el Grupo 2, ya que logró 68 puntos, uno menos que el campeón, el Eldense (69). El Zamora concluyó tercero del Grupo 1 con 61.
El formato mantiene una particularidad importante. En caso de empate en el marcador global tras los 180 minutos reglamentarios, la eliminatoria se prolongará durante una prórroga de treinta minutos. Ahí, si la igualdad persiste después del tiempo extra, no habrá tanda de penaltis. El billete será para el equipo que hubiera terminado mejor clasificado durante la fase regular.
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