La Liga Hypermotion y la Primera RFEF son los mercados preferidos del Córdoba CF desde su regreso a Segunda

El Córdoba CF ya ha puesto la mirada en la temporada 26-27, la tercera seguida en la Liga Hypermotion de fútbol. La entidad blanquiverde ha arrancado anunciando para el próximo lunes la presentación de la campaña de abonados, además de desvelar que se medirá al Sevilla CF en el Trofeo Puertas de Córdoba.

En breve empezarán a llegar los fichajes al club cordobés. Desde su vuelta hace dos años al fútbol profesional han sido los 32 los refuerzos que han llegado a la entidad para incorporarse a la primera plantilla.

Las ligas en las que más se ha fijado han sido la Liga Hypermetion y la Primera RFEF, pues de esas dos competiciones han llegado 23 de los 32 jugadores, el 71,8%, 12 de la tercera categoría nacional y 11 de la segunda. Mientras, ha firmado a cuatro jugadores de Primera División (12,5%), dos de la Segunda RFEF (6,2%) y tres procedentes de equipos extranjeros, de Canadá, Inglaterra y Polonia (9.3%).

Siete refuerzos de la Primera RFEF en la 24-25

La campaña del regreso a la Segunda División estuvo marcada por la entrada en el vestuario de siete jugadores de la Primera RFEF de la campaña 23-24. De esa división llegaron el delantero ruso Obolskii (Ibiza), el portero Ramón Vila (Atlético Baleares), el mediocentro Theo Zidane y el central Marvel (Real Madrid B), el centrocampista Genaro (Málaga CF), el extremo Ander Yoldi (Osasuna B) y el mediapunta Magunazelaia (Real Sociedad B), todos ellos incorporados en verano salvo Magu.

Theo ha sido de todos ellos el que ha gozado de más continuidad, pese a los problemas con las lesiones que ha sufrido. El francés ha jugado 57 partidos en las dos últimas campañas, 36 en la primera y 21 en la segunda, con un balance de 5 goles, todos en la Liga 24-25.

Tres más contaron en los planes de Ania del curso 24-25. Obolskii saltó al campo en 33 partidos, Marvel en 27 y Magu en 20, teniendo en cuenta que el vasco se incorporó en el mercado de invierno.

Jacobo, a la izquierda, pugna con un rival. / Manuel Murillo

Cuatro fichajes de Segunda

Cuatro futbolistas vinieron a Córdoba desde equipos de Segunda: dos en verano, el atacante Jacobo (Alcorcón) y el lateral Carlos Isaac (Albacete), y dos más en invierno, el centrocampista Alberto del Moral (Oviedo) y el central Rubén Alves (Tenerife), los dos últimos cedidos.

Jacobo ha brillado entre todos ellos con 18 goles en 74 partidos, con 9 tantos en cada temporada. También contó y mucho Carlos Isaac, con 46 partidos en temporada y media, pues se marchó del club en enero de este año. En 31 partidos en un año y medio ha jugado Rubén Alves pese a sus continuos problemas físicos.

El Córdoba CF solo fichó de Primera a Pedro Ortiz (Sevilla FC). El balear ha jugado 37 encuentros en dos años.

La llegada de Xavi Sintes

De la Segunda RFEF vino el central Xavi Sintes, un zaguero fiable, al que Ania ha alineado en 60 choques en dos campañas.

De Fuera de España llegaron el central italiano Corbo (Montreal) y el atacante inglés Soonsup Bell (Tottenham B). Ambos apenas contaron para el técnico ovetense.

La Liga Hypermotion, el lugar elegido en la última campaña

La Segunda División pasó a ser el lugar preferido para reforzar la plantilla en la campaña 25-26 al venir de allí siete futbolistas. De la categoría de plata se incorporaron al Córdoba CF los laterales Alcedo (Albacete), Vilarrasa (Huesca) y Trilli (Valladolid), el central Álex Martín (Elche) y el atacante Kevin Medina (Málaga). Además, Rubén Alves pasó a ser de los blanquiverdes en propiedad y Del Moral volvió cedido del Oviedo. Trilli también vino cedido.

Álex Martín jugó 31 partidos, si bien favorecido por las circunstancias ante la plaga de lesiones en su puesto, sobre todo en los casos de Fomeyem y Rubén Alves. Kevin Medina compitió en 29 choques, pese a que fue relegado en la corta fase de la temporada en que las lesiones dejaron jugar a Adilson (10 partidos). Vilarrasa terminó siendo alineado en 21 partidos, pese a la lesión que le tuvo más de cuatro meses sin apenas jugar.

Los acertados fichajes de la Primera RFEF

La entidad blanquiverde trajo de la Primera RFEF a los atacantes Diego Bri (Atlético de Madrid B) y Adri Fuentes (Tarazona), al central Fomeyem (Antequera), al portero Iker Álvarez (Villarreal B) y al mediocentro Dani Requena (Villarreal B).

Casi todos estos refuerzos le vinieron muy bien a Iván Ania. Fuentes marcó 14 goles en 40 partidos, Requena lideró el centro del campo en 36 partidos e Iker Álvarez disputó 35 choques. Fomeyem era indiscutible hasta que se lesionó en la 14ª. También ha rendido Bri en sus 28 choques, tanto en ataque como en la zaga cuando hizo falta.

Adri Fuentes protege un balón. / Manuel Murillo

Los fallidos refuerzos de Primera

Tres fichajes vinieron desde Primera, el delantero Sergi Guardiola (Rayo Vallecano), el mediocentro Jan Salas (Mallorca) y el mediapunta Goti (Real Sociedad). Salas y Goti vinieron cedidos.

Guardiola marcó 5 goles en 37 partidos, por lo que no triunfó como el hombre gol que se esperaba que fuera. Goti saltó al campo en 16 partidos, teniendo en cuenta que llegó en enero. Salas solo jugó cuatro choques en la primera vuelta, por lo que regresó en enero a su club de origen, en donde se lesionó de gravedad nada más llegar.

La apuesta por Dalisson

Dalisson fichó por el Córdoba CF procedente del Pontevedra de Segunda RFEF. El brasileño cumplió con 29 partidos en el campo, pese al salto de dos categorías.

Diego Percan se incorporó en enero procedente del Arka Gydnia polaco. En 18 partidos saltó al césped el atacante en media temporada.