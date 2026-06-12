Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF inicia la renovación del césped de El Arcángel para tenerlo listo en el Trofeo Puertas de Córdoba
El club blanquiverde ya trabaja sobre el terreno de juego del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, con vistas a que esté listo el próximo 23 de julio en el encuentro contra el Sevilla FC
El Córdoba CF continúa avanzando en la preparación de la temporada 2026-27 y lo hace también fuera del apartado estrictamente deportivo. El club blanquiverde ha iniciado ya los trabajos de renovación del césped del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, una intervención considerada prioritaria para garantizar que el terreno de juego presente su mejor imagen y rendimiento en las primeras citas del verano.
Los trabajos vuelven a estar a cargo de Royalverd, empresa habitual responsable del mantenimiento del césped del estadio cordobesista. La actuación ya está en marcha con un calendario muy definido, ya que el objetivo es que el campo esté listo tanto para el arranque de la pretemporada, previsto para la segunda semana de julio, como para el Trofeo Puertas de Córdoba, que enfrentará al Córdoba CF con el Sevilla FC el próximo 23 de julio.
La intervención sobre el terreno de juego será profunda. El club ha apostado por una actuación técnica que incluye la descompactación de la tierra, el escarificado del césped actual, el arranque de la planta y el cambio de la arena, dentro de un proceso orientado a mejorar el asentamiento y la respuesta del nuevo tapete.
Una variedad de césped específica para una ciudad como Córdoba
La variedad elegida volverá a ser el raygrass, una de las más utilizadas en recintos profesionales por su capacidad para soportar altas temperaturas y su buena adaptación a sistemas de riego intensivos. En un estadio como El Arcángel, sometido durante la temporada a un uso continuado y a condiciones climáticas exigentes, el verano se convierte en el momento idóneo para acometer una resiembra y regeneración de este nivel.
El margen temporal era reducido y obligaba a comenzar ya. El césped necesita alrededor de un mes para asentarse correctamente, por lo que el club ha activado la maquinaria con la suficiente antelación para llegar a tiempo a las primeras fechas señaladas del nuevo curso.
Más allá del aspecto visual, el objetivo de esta renovación es garantizar un terreno de juego en condiciones óptimas para la práctica profesional. En este tipo de intervenciones también se tienen en cuenta factores como el sistema de riego, el drenaje, la firmeza del terreno y la nivelación del campo, elementos fundamentales para lograr una superficie segura, rápida y estable.
Una imagen cuidada
La renovación del césped se integra así dentro del proceso de puesta a punto general de El Arcángel de cara a la temporada 2026-27, en una apuesta del Córdoba CF por ofrecer una imagen más cuidada y unas instalaciones a la altura de las exigencias del fútbol profesional.
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