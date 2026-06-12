Antonio Raíllo entra en escena como una opción para reforzar el centro de la defensa del Córdoba CF

El Córdoba CF ya está metido de lleno en la campaña de fichajes de la próxima temporada. La Dirección Deportiva, que dirigen Juanito y Raúl Cámara, se encuentra trabajando a destajo para reforzar lo mejor posible la plantilla de la próxima temporada. Uno de los nombres que podría estar barajando es el del cordobés Antonio Raíllo, según ha asegurado el periodista Mateu Mara en el diario digital Fútbol desde Mallorca.

El central, de 34 años, tiene todavía un año de contrato con el RCD Mallorca, equipo en el que es capitán y un referente por llevar diez años en la plantilla. Sin embargo, se ha podido plantear la opción de cambiar de aires para finalizar su carrera en un equipo diferente.

Una de las opciones que medita es la del Córdoba CF, precisamente por ser el equipo de su tierra. El mayor problema, aparte de que tendría que llegar a un acuerdo con el Mallorca, es económico. Según Mara, Raíllo tiene una ficha anual de tres millones de euros, que va a bajar a la mitad por el descenso del club mallorquín.

Raíllo dialoga con Jagoba Arrasate en un choque de la temporada 25-26. / CATI CLADERA / EFE

El caché del central cordobés

La oferta del Córdoba CF sería de 300.000 euros, según Mara, muy alejada del caché del central. Sin embargo, como Raíllo tiene una especial ilusión de retirarse en su tierra, se lo podría estar pensando. El central cuenta también con varias ofertas de Primera División, todas con unas cantidades muy superiores a las que puede llegar el club blanquiverde. Pese a ello, es una opción real para el Córdoba CF.

Antonio Raíllo es un central formado en el Séneca que ya como sénior pasó al CD Pozoblanco para debutar en Tercera. Posteriormente pasó al Betis Deportivo. En la campaña 12-13 jugó en el Córdoba CF pero en su filial de Tercera. Con los blanquiverdes estuvo muy cerca de subir a Segunda B, ya que el Córdoba B llegó hasta la última eliminatoria de ascenso, en la que cayó frente al Granada B.

Tras abandonar la entidad blanquiverde fichó por el Espanyol B para jugar en Segunda B. Con el club barcelonés llegó a debutar con el primer equipo en la máxima categoría. Sin embargo, terminó marchándose cedido a la Ponferradina para jugar en Segunda en la parte final de la campaña 15-16.

Su llegada al Mallorca

En el verano del 2016 fichó por el Mallorca, club en el que se encuentra todavía a día de hoy diez años después. Con los bermellones ha vivido tres ascensos y otros tantos descensos. A Primera subió dos veces, en las campañas 18-19 y en la 20-21. También ascendió a Segunda A en la Liga 17-18.

Con el Mallorca ha sido siempre titular indiscutible. Cerca de 300 partidos de competición liguera ha jugado en un club en el que es considerado todo un símbolo de lucha y compromiso. Ahora podría cambiar de aires y fichar por el Córdoba CF.

La entidad blanquiverde cuenta en estos momentos con cuatro centrales con contrato en vigor. Álex Martín, Frank Fomeyem y Xavi Sintes firmaron en su día hasta el 2027. Mientras, Rubén Alves pertenece a los cordobeses hasta el 2028. Pese a ello, en realidad, ahora mismo cuenta con tres, pues Fomeyem se encuentra de baja por lesión desde el pasado mes de noviembre y todavía está lejos su vuelta a la competición.

Raíllo le vendría muy bien al Córdoba CF, por ser cordobés y sus características de sobriedad, lucha y compromiso que siempre le han caracterizado.