Un paso adelante insuficiente: el Córdoba CF mejoró ante los destacados, pero de forma insuficiente

Hace poco más de una semana que el Córdoba CF finalizó la temporada 2024-25 y los análisis sobre el conjunto blanquiverde y su desempeño en la Liga continúan. Principalmente, porque es una forma de observar al detalle qué hizo el conjunto de Iván Ania en la Liga, pero también porque es una forma de observar en dónde puede y debe mejorar el equipo cordobesista de cara a la temporada 2026-27.

Mejor que en el debut

Dentro de una tónica general en la que el Córdoba CF no consiguió cumplir su objetivo de meterse en los puestos de play off de ascenso a Primera, sí que hay un dato indiscutible. El equipo de Iván Ania mejoró su nivel competitivo contra los mejores de la categoría si se compara la temporada que acaba de finalizar con la anterior, en la que el grupo comandado por Ania debutaba en el fútbol profesional.

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante el choque ante el Huesca. / MANUEL MURILLO

En la 2024-25, el Córdoba CF no estuvo a la altura cuando se enfrentó a los seis primeros clasificados. No consiguió ni un solo punto contra cuatro de los seis: Elche, Mirandés, Racing de Santander y Almería. Con los cuatro perdió los dos encuentros, tanto en El Arcángel como actuó como visitante ante esos cuatro rivales. Luego, arrancó sendos empates ante el Levante, y llegó hasta a los cuatro puntos de los seis que dirimió ante el Oviedo. Por lo tanto, de los 36 puntos que había en juego ante esos seis rivales, los mejores de la categoría, el Córdoba CF apenas sumó seis.

Compitió más ante los fuertes

Un año después, en la temporada que acaba de finalizar, el Córdoba CF dobló la producción puntuada ante los mejores de la categoría, sumando 12 puntos de los 36 en juego ante el Racing, el Deportivo, el Almería, el Málaga, Las Palmas y el Castellón. Arrancó un punto de seis ante el Racing, el Almería y el Málaga, logró tres ante la UD Las Palmas e hizo pleno ante el Castellón. Por lo tanto, el balance requiere varios análisis. El primero, que el Córdoba CF pasó de puntuar ante sólo dos de los mejores de la Liga a hacerlo ante cinco, ya que tan sólo el Deportivo de La Coruña logró los seis puntos en juego ante el Córdoba CF. El segundo, que dobló su producción, de seis puntos a 12, y el tercero, que llegó a hacer pleno ante uno de ellos, el Castellón.

Isma Ruiz pugna por el esférico en el Deportivo de la Coruña-Córdoba CF. / Lof

Existe otro análisis que evidencia el paso adelante, tan evidente como insuficiente, que dio el Córdoba CF en esta temporada que acaba de finalizar. En la 2024-25, el equipo de Iván Ania sumó 16 puntos ante los 12 primeros clasificados de la Liga: Levante (2), Elche (0), Oviedo (4), Mirandés (0), Racing de Santander (0), Almería (0), Granada (3), Huesca (0), Eibar (3), Albacete (2), Sporting (1) y Burgos (1) fueron los 12 primeros clasificados y, entre paréntesis, los puntos sumados por el Córdoba CF ante ellos, de los seis en disputa que tuvo ante cada adversario. De entre esos 12, casi en la mitad, cinco, el Córdoba CF no logró arrancar ningún punto: Elche, Mirandés, Racing de Santander, Almería y Huesca.

Otros datos

Un año después, en la 2025-26, el Córdoba CF pasó de sumar 16 puntos ante los 12 primeros a embolsarse 25: Racing de Santander (1), Deportivo (0), Almería (1), Málaga (1), Las Palmas (3), Castellón (6), Burgos (3), Eibar (1), Sporting (3), Ceuta (3), Albacete (3) y Andorra (0). Si un año antes, ante cinco rivales de esos 12 no consiguió puntuar, un año después el Córdoba CF se quedó a cero ante sólo dos adversarios: el Deportivo y el Andorra.

Etayo Herrera, junto a Jacobo González en El Arcángel, durante el duelo ante el Andorra. / MANUEL MURILLO

Los porcentajes señalan claramente que la permanencia de hace un año se logró claramente sobre los más débiles. En la 2024-25, el Córdoba CF hizo el 29,09% (16 puntos) de sus 55 puntos finales ante los 12 primeros, por lo que más del 70% los consiguió ante los adversarios más flojos. En la 2024-25, el 40,98% (25) de los 61 puntos con los que acabó la Liga los hizo ante los 12 mejores equipos de la competición, por lo que algo más del 59% los logró ante los peores equipos de la Liga.

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Por lo tanto, es evidente la evolución en la puntuación del Córdoba CF en esta temporada y frente a los rivales ante los que la logró. Y también que el camino es crecer por ahí, ya que por abajo se antoja escasa esa posible evolución: el Córdoba CF de la 2024-25 consiguió 28 puntos ante los seis últimos, mientras que en la 2025-26 sumó 27 puntos, tan sólo uno menos. La vía que debe ampliar y ensanchar es la de elevar el nivel de competitividad contra los mejores de la Liga, ya que por abajo el margen de mejora es bastante más escaso. Una evolución evidente pero que aún se ve escasa para las aspiraciones de un Córdoba CF, que la próxima 2026-27 tendrá en el foco una plaza entre los seis primeros clasificados en LaLiga Hypermotion.