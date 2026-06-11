Miguel Linares sitúa a Carlos González como último responsable de las decisiones deportivas del Córdoba CF

La quinta jornada del juicio contra Carlos González volvió a trasladar el foco desde los despachos judiciales hacia el funcionamiento interno del Córdoba CF durante la etapa del empresario al frente de la entidad. La sesión reunió a varios testigos con perfiles muy distintos -desde responsables de áreas económicas y administrativas hasta miembros de la estructura deportiva y de seguridad del club- cuyas declaraciones permitieron reconstruir aspectos del día a día blanquiverde entre 2011 y 2018, periodo sobre el que se centra la causa.

Ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba comparecieron el economista Luis Yáñez, la administrativa Clotilde Jurado, el exrepresentante de Nike César Ros, el exdirector de seguridad Emilio Rodríguez y Miguel Linares, antiguo secretario técnico del filial cordobesista. Sus testimonios abordaron cuestiones relacionadas con la gestión económica, la organización interna, la estructura de mando y el papel desempeñado por Carlos González en distintas áreas de la entidad durante sus años como máximo accionista y presidente.

El economista del plan de rescate

La vista arrancó con la declaración de Luis Yáñez, economista y consultor especializado en procesos de reestructuración empresarial, quien explicó su vinculación profesional con el Córdoba CF durante los primeros meses de la etapa de Carlos González al frente de la entidad. El testigo relató que fue contratado a finales de 2011 a través de una consultora para diseñar y ejecutar el plan de viabilidad del club, así como para participar en la negociación con acreedores y en la elaboración del plan de pagos derivado de la delicada situación económica que atravesaba la entidad. «El Córdoba nos contrató para llevar todo el tema del plan de viabilidad, el plan de pagos y establecer toda la hoja de ruta económica del club», resumió.

Yáñez insistió en que su relación con los acusados fue exclusivamente profesional y que nunca mantuvo vínculos personales con ellos. En este sentido, explicó que conoció a Javier Jiménez Sacristán precisamente a raíz de esos trabajos y que no había tenido contacto previo con él. Durante su comparecencia también recordó que las reuniones de trabajo se desarrollaron principalmente en las oficinas de El Arcángel, aunque confirmó que algunas de ellas tuvieron lugar en Madrid, en la sede de la empresa vinculada a Carlos González. «Se produjeron algunas reuniones en las oficinas de Madrid, en Ecco Documática, aunque la mayoría se celebraban en Córdoba», señaló.

La administración en el Córdoba CF

La ronda de testificales continuó con Clotilde Jurado, actual empleada administrativa del Córdoba CF y durante la etapa investigada. Durante su declaración, explicó que tras la llegada de Carlos González a la propiedad de la entidad parte de la gestión administrativa pasó a estar vinculada a Ecco Documática, empresa del empresario tinerfeño. En concreto, señaló que la gestión laboral del club se realizaba desde Madrid y que las nóminas, contratos y demás cuestiones relacionadas con el personal eran tramitadas por trabajadores de esa sociedad. «Toda la gestión de nóminas, contratos y todo lo laboral lo llevaban por personal de Ecco Documática en Madrid», afirmó ante el tribunal.

Jurado reconoció, sin embargo, desconocer aspectos más concretos relacionados con la contabilidad o el control presupuestario de la entidad, al no formar parte de sus funciones dentro del club. Tampoco pudo precisar cuestiones relativas a líneas de descuento, software de gestión o la situación laboral de algunos directivos durante los primeros meses de la etapa de González. Sí dejó claro, en cambio, que nunca recibió instrucciones para alterar documentación administrativa o esconder información.

César Ros y la relación con el Córdoba CF

El tercero en declarar fue César Ros, antiguo representante de Nike en España y vinculado al área de equipaciones deportivas de la multinacional. El testigo explicó que conoció a Javier Jiménez Sacristán hace aproximadamente quince años, en el marco de la relación comercial que mantenía la firma deportiva con el Córdoba CF. «Era representante de Nike en España» y los contactos con el entonces directivo blanquiverde estaban relacionados con «las uniformidades de equipos de fútbol», precisó durante su comparecencia.

Carlos González, a la derecha, conversa con su hijo y también acusado, Alejandro González, en la primera sesión del juicio. / Manuel Murillo

Ros confirmó que mantuvo diversas reuniones con Jiménez Sacristán mientras el Córdoba CF trabajaba con la marca deportiva, aunque aseguró no recordar si alguna de ellas se celebró en Madrid. Sí recordó, en cambio, encuentros desarrollados en las instalaciones del club cordobés y la presencia de Carlos González en algunos de ellos. «Carlos González estaba como presidente en las instalaciones y sí que estuvo», señaló al ser preguntado por la participación del máximo accionista en esas reuniones de carácter comercial.

Las amenazas a Carlos González

El siguiente en declarar fue Emilio Rodríguez, director de seguridad del Córdoba CF durante la etapa de Carlos González. En su comparecencia, Rodríguez centró buena parte de su testimonio en el clima de tensión que rodeó al expresidente blanquiverde durante los últimos años de su mandato, especialmente en la temporada 2016-17. Según explicó, el deterioro de la relación entre la afición y la propiedad derivó en amenazas constantes tanto a través de redes sociales como de forma presencial. «Carlos González estaba amenazado en redes sociales y amenazado físicamente y personalmente hacia su persona y a su familia», aseguró.

El responsable de seguridad relató que, ante esa situación, elaboró informes internos y trasladó los hechos a las autoridades competentes. Asimismo, explicó que llegó a acompañar personalmente al presidente por motivos de seguridad y que incluso se produjo un intento de agresión. «Detectamos amenazas de muerte en redes sociales» y «sufrió intentos de agresión», afirmó. Como consecuencia, se reforzaron los protocolos de protección tanto en los desplazamientos al estadio como en su entorno personal. Rodríguez detalló que solicitó autorización para que el vehículo de González pudiera acceder directamente hasta la puerta de acceso al estadio y evitar así su exposición a posibles incidentes.

El testigo también confirmó que el Córdoba CF sufragó medidas de seguridad en el domicilio de Carlos González en Madrid durante varios meses. Según explicó, se instaló un sistema de videovigilancia y antiintrusión, además de personal de apoyo en el acceso a la urbanización para responder ante cualquier incidencia.

Miguel Linares y la última palabra de Carlos González

La vista oral concluyó con la declaración de Miguel Linares, secretario técnico del Córdoba CF B durante la temporada 2016-2017 y anteriormente responsable de labores de scouting en la cantera blanquiverde. Durante su comparecencia, Linares describió una estructura deportiva en la que Álex Gómez ejercía como director deportivo y principal interlocutor en el día a día, aunque aseguró que las decisiones relevantes acababan pasando por Carlos González. «Siempre ha sido Álex Gómez como director deportivo y la verificación siempre de la propiedad, de Carlos González», explicó. En este sentido, afirmó que ninguna operación relacionada con el filial podía cerrarse sin la autorización del entonces máximo accionista. «Prácticamente no se podía hacer ninguna operación sin su autorización», señaló.

Linares detalló que González intervenía especialmente en los aspectos económicos de las incorporaciones y renovaciones de futbolistas. Según relató, la negociación podía desarrollarse previamente en el área deportiva, pero la aprobación definitiva correspondía al presidente. «Todo pasaba por él como último filtro y la conversación final acababa con él», afirmó. El exsecretario técnico aseguró además que mantenía contacto frecuente con González, especialmente durante los mercados de fichajes. «Había periodos en los que hablábamos bastantes veces al día y luego pasaba por mi oficina para interesarse por cómo estaban los jugadores o el entrenador», recordó.

El testigo también fue cuestionado sobre el papel que desempeñaba Alejandro González durante 2017, cuando ocupó formalmente la presidencia del club. Linares reconoció que mantenía conversaciones deportivas con él, pero sostuvo que la decisión final seguía correspondiendo a Carlos González siempre que este estuviera presente. «Con Carlos González como pieza final en cualquier decisión y con Alejandro González como comentario de cualquier intención deportiva», resumió. Asimismo, vinculó directamente al expresidente con la elección de los entrenadores del primer equipo durante aquella etapa. «Luis Carrión y Jorge Romero fueron entrenadores con el sello de Carlos. La última decisión la tomó el presidente», concluyó.