Los exentrenadores del Córdoba CF que esperan banquillo para la próxima temporada

El Córdoba CF disfruta de sus merecidas vacaciones tras una temporada, la 2025-26, en la que no logró su objetivo de meterse en los play off de ascenso a Primera División, aunque sí que consiguió avanzar ligeramente en su juego y en su producción de puntos tras su segunda temporada consecutiva en el fútbol profesional después de cinco años de ausencia.

Ahora, la planta noble de El Arcángel, a través de una comisión deportiva que dirige Antonio Fernández Monterrubio y en la que César Sánchez tiene mucho que decir, se afana en recomponer la plantilla blanquiverde, que experimentará un cambio sustancial con respecto a la pasada temporada. En torno a una docena de incorporaciones parece que llegarán al coliseo ribereño para afrontar una temporada, la 2026-27, de máxima exigencia, ya que hacerse un hueco entre los seis primeros de Segunda División no será nada fácil.

Mientras que el Córdoba CF busca jugadores en el mercado, entrenadores que pasaron por el Córdoba CF buscan banquillo y no parece que sea una labor fácil.

Luis Miguel Carrión

Luis Miguel Carrión tuvo una mala experiencia, esta temporada, en Oviedo. Tan mala, que en su salida del Carlos Tartiere salió a defenderle Íñigo Pérez, ahora técnico del Villarreal después de su enorme temporada en el Rayo Vallecano. El técnico navarro afeó en enero los insultos al entrenador del Granada, José Rojo Pacheta, y después mostró su apoyo a Luis Carrión después de toda la tensión vivida en Oviedo. "Entiendo lo que pasó en el Oviedo y que la gente esté descontenta con su entrenador, pero yo vi las imágenes y había un coche que le estaban reventando y la policía prácticamente no estaba haciendo nada", comenzó diciendo.

Luis Carrión, durante el Sevilla-Oviedo. / Europa Press

"No quiere decir que sean los del Oviedo, pasará en un sitio, pasará en otro y volverá a pasar, pero la sensación que tenía yo era que todo el mundo estaba dando por hecho cuando ves ese vídeo que era algo normal y merecido. Mas allá de clubes y de aficiones, que ha pasado y seguirá pasando, es una lectura que debemos hacérnosla mirar todos, gente que nos dirige debería pensar un poco más en este tipo de situaciones en vez de en otras", explicó el navarro, pidiendo erradicar definitivamente la violencia que hay en el fútbol.

Pese a esa mala experiencia, Luis Carrión es un entrenador con mucho cartel en el fútbol español. Sus grandes actuaciones en el Numancia -pese al descenso, el Cartagena, el propio Oviedo o en el Córdoba CF, entre otros, le mantienen como uno de los técnicos mejor valorados en el panorama nacional. Ahora, el que fuera técnico blanquiverde, ha entrado en varias quinielas de equipos de Segunda División que siguen sin entrenador y no sería nada extraño verle de nuevo por El Arcángel, la próxima temporada, como rival del Córdoba CF.

Paco Jémez

Otro técnico sobre el que se especula con su futuro es Paco Jémez. El de Fátima acaba de finalizar la temporada como segundo técnico de Nuno Espirito Santo en el West Ham, con el que no lograron evitar el descenso a Championship, a pesar de que después de su llegada en enero, pareció que el equipo inglés lograba revivir y albergar esperanzas de permanencia en la Premier. Ahora, en los últimos días, ha vuelto a sonar para ocupar el banquillo del Almería, inmerso ahora en la final de los play off de ascenso a Primera y después de que Rubi fuera cuestionado durante toda la temporada, prácticamente. No es la primera ocasión en la que el de Fátima suena para el banquillo rojiblanco, aunque el propio Jémez no ha descartado seguir en el West Ham como segundo de Espirito Santo para devolver a los Hammers a la Premier.

El segundo entrenador del West Ham, Paco Jémez, posa en el estadio del club inglés. / west ham

Otro ex del Córdoba CF que busca banquillo para la próxima campaña es José Luis Oltra, que finalizó la 2025-26 visitando, precisamente, El Arcángel con el ya descendido Huesca. El valenciano cogió al equipo azulgrana en las últimas 12 jornadas de Liga, pero no logró reactivar a los del Alto Aragón. Una experiencia similar sufrió una campaña antes, con el Edense, al que tampoco consiguió salvar del descenso a Primera RFEF en las 19 últimas jornadas de la 2024-25. Fueron las dos experiencias últimas que tuvo como entrenador después de su regreso desde Chipre (AEK Larnaca) y de ser el segundo de Quique Sánchez Flores en el Sevilla (2023-24).

Germán Crespo

Otro entrenador que busca trabajo tras una mala experiencia es Germán Crespo. El entrenador que llevó al Córdoba CF desde Segunda RFEF a Primera RFEF -y que a punto estuvo de llevarlo a Segunda si aquel vestuario se hubiera manejado de forma diferente-, fue despedido en la temporada que acaba de finalizar del UCAM Murcia, cuando peleaba por llevarlo a Primera RFEF y cayó en la penúltima jornada de Liga regular, en La Condomina, ante un rival directo como el Real Jaén. En la última, ya sin el granadino en el banquillo, el equipo universitario perdió ante el Xerez y se quedó fuera de los play off. No deja de ser paradójico, ya que en marzo, el propio Germán desoyó una oferta del Lugo para continuar en el UCAM y también tuvo contactos con el Cartagena, por lo que resulta extraño que aún no haya logrado un banquillo potente para la próxima temporada.

Germán Crespo da instrucciones a sus futbolistas durante una sesión con el UCAM Murcia. / UCAM MURCIA

Otro ex del Córdoba CF que ha estado inmerso en la competición en la 2025-26 y se encuentra sin banquillo es Curro Torres. El valenciano regresó a España para intentar hacer reaccionar al Real Murcia después de estar varias temporadas en el FCI Levadia de la primera división de Estonia. Allí consiguió hasta tres títulos: 1 Liga, 1 Copa y 1 Supercopa de Estonia. También jugó la fase previa de Champions League y de la Conference League. Sin embargo, en el Murcia sufrió bastante. Era el tercer técnico del equipo pimentonero en una temporada que arrancó con Joseba Exteberria en el banquillo y prosiguió con Adrián Colunga. Cuando el exblanquiverde llegó, el Murcia se encontraba en el puesto 15º, cerrando la salvación y a sólo tres puntos del descenso. El objetivo grana era entrar en play off, pero el quinto puesto estaba a siete puntos cuando llegó el valenciano. En las 14 jornadas que dirigió al Real Murcia, Curro Torres logró seis victorias, tres empates y sufrió cinco derrotas, por lo que sumó 21 puntos de 42 en juego. Logró salvar a los pimentoneros, con siete puntos de ventaja sobre el descenso, pero no logró reactivar lo suficiente al equipo, ya que se quedó a ocho puntos de los puestos de privilegio. Curro Torres dejó claro al finalizar la Liga que «la temporada es la que es. No se han cumplido los objetivos para los que vine, pero tal y como se puso la situación lo hemos solventado bien». «Para mí, que me autoexijo más, vine para otro objetivo y podría haber logrado más puntos por el trabajo del equipo, pero la realidad es que no lo hemos conseguido», reconoció.

Finalmente, Pablo Alfaro es otro ex del Córdoba CF que se ha quedado sin banquillo tras descartar el Gimnástic de Tarragona su continuidad para la próxima campaña. Alfaro tomó las riendas del equipo nastiquero en las últimas 11 jornadas, tras iniciar la Liga el equipo con Luis César Sampedro y ser relevado luego por Cristóbal Parralo. Cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas fue el balance del maño (14 puntos de 33 en juego) que hicieron que el nuevo director deportivo del Nástic, Tomeu Nadal, haya tomado la decisión de no dar continuidad al ex del Córdoba CF en el banco grana.

Noticias relacionadas

Son seis de los últimos entrenadores del Córdoba CF que, aunque teniendo trabajo en la última temporada, buscan este verano un nuevo equipo para competir en la 2026-27.