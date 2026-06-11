El Córdoba CF abrirá su calendario veraniego jugando contra el Sevilla en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel

El Córdoba CF de la 2026-27 comienza a desperezarse paulatimente, poco a poco. Y lo hará tanto con el pistoletazo de la campaña de abonados de la 2026-27 como con el primero de los encuentros de verano que disputará el equipo de Iván Ania el próximo verano como preparación de la temporada que ha de comenzar a mediados de agosto y en la que el conjunto blanquiverde partirá con la ilusión -y el objetivo- de hacerse con un puesto en los play off de ascenso a Primera División.

El primer rival de verano

Para preparar una temporada que se presenta como ilusionante, el calendario de partidos amistosos se encuentra en fase de elaboración en la planta noble del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. En principio, el número de enfrentamientos estivales no variará excesivamente del de las campañas más cercanas en el tiempo. En torno a media docena de ensayos prevén protagonizar los pupilos de Iván Ania y uno de ellos será estelar: el que protagonizará el cartel de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba.

Theo Zidane pasa reconocimiento médico en el Córdoba CF, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Y el primero de ellos será contra el Sevilla FC, que se convertirá en el primer rival de los blanquiverdes, este verano. El encuentro se disputará el próximo jueves, 23 de julio, a las 21.00 horas, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Es la fecha y la hora inicialmente previstas, aunque esta última puede variar en función de las temperaturas que hagan en la ciudad para entonces. En caso de que Córdoba sufra unas máximas típicamente extraordiarias para la fecha, tanto la directiva cordobesista como la sevillista se han reservado el derecho a retrasar la hora a las 21.30 o incluso a las 21.45 horas como instante para iniciar el encuentro.

Vuelta al trabajo

Será, en todo caso, el primer ensayo del Córdoba CF de la 2026-27, encuentro en el que ya se podrán ver las primeras caras nuevas del conjunto blanquiverde, que tiene previsto incorporarse al trabajo unas dos semanas antes. Los jugadores están citados para el fin de semana en torno al 10 de julio para pasar los primeros reconocimientos médicos y, a partir de ahí, empezarán a trabajar a las órdenes de Iván Ania.

Se da la nota curiosa de que el Sevilla toma el relevo en el Trofeo Puertas de Córdoba al Betis, que fue el rival -y ganador- de la edición número tres del torneo. Hace un año, los pupilos de Manuel Pelegrini se impusieron al Córdoba CF en el coliseo ribereño por 3-4. Un año antes, en la segunda edición del trofeo, fue el Córdoba CF el que se hizo con él ante el Rayo Vallecano, finalista en esta temporada que acaba de finalizar de la Conference League. Entonces, el conjunto blanquiverde empató ante La Franja (1-1) con goles de Jacobo y Nteka, pero el Córdoba CF logró imponerse en la tanda de penaltis (4-2). La primera edición del Trofeo Puertas de Córdoba se celebró el 4 de agosto de 2023. El Cádiz CF se proclamó campeón en el estreno del torneo tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y vencer al Córdoba CF por 4-5 en la tanda de penaltis.

Concentración de pretemporada

Tal y como informó este periódico, el Córdoba CF realizará su concentración de pretemporada en Oliva (Valencia), al igual que ya lo hiciera la pasada campaña. También como entonces, la idea que prevalece en la entidad blanquiverde es la de viajar hasta la localidad valenciana muy pocos días después de ese primer enfrentamiento estival, ante el Sevilla, en El Arcángel. Es muy probable que en torno al 27 o 28 de julio (lunes o martes) la expedición blanquiverde viaje hasta tierras valencianas y permanezca allí por espacio de unos diez días para seguir ajustando conceptos tácticos que pretende imponer Iván Ania, tal y como hiciera ya hace un año.

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Dalisson de Almeida en Oliva Nova, la pasada pretemporada. / CÓRDOBA

Campaña de abonados

Por otra parte, la presentación de la campaña de abonados del Córdoba para la temporada 2026-27 ya tiene punto de partida. Será este lunes, a las 12.00 horas, en la sala de prensa del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, tal y como hiciera en las dos últimas temporadas, será el encargado de informar de los precios, el lema de campaña y las condiciones de pago de los abonos cordobesistas para la próxima temporada. Será, también, la primera comparecencia oficial del club desde el fin de la pasada temporada y en ella se informará de la actualidad de la entidad blanquiverde.