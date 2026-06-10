Luis Carrión y Jorge Romero refuerzan el papel decisorio de Carlos González en el Córdoba CF

El juicio contra Carlos González entró este miércoles en una fase marcada por las declaraciones de quienes vivieron desde dentro el día a día del Córdoba CF durante la etapa del empresario tinerfeño. La cuarta sesión de la vista oral dejó en un segundo plano la documentación y los aspectos técnicos para poner el foco en el relato de varios testigos vinculados al club entre 2011 y 2018, periodo sobre el que gira la investigación judicial.

Entre los comparecientes figuraban los exentrenadores Luis Carrión, Jorge Romero y Juan Merino, que ocuparon el banquillo blanquiverde en distintos momentos del mandato de González como máximo accionista y presidente. También estaba citado Iván Zaldúa, asesor fiscal del exdirigente.

Luis Carrión detalla los contactos en el club

Luis Carrión, primer entrenador del Córdoba CF en varias épocas, principalmente, durante la temporada 2016-17, abrió la ronda de testificales de la jornada con una declaración en la que confirmó la participación directa de Carlos González en su llegada al club. El técnico explicó que el primer contacto para incorporarse a la entidad se produjo a través de Pablo Villa en la campaña 2013-2014 para ejercer como segundo entrenador, aunque señaló que tanto las condiciones económicas como la duración de su contrato fueron negociadas directamente con el entonces máximo accionista, asegurando que González intervino personalmente durante todo el proceso.

No obstante, Carrión matizó que la realidad del día a día deportivo era diferente. Según relató, aunque Carlos González era el presidente de la entidad, residía habitualmente en Madrid, por lo que quien ejercía una presencia constante en la gestión cotidiana del club era Álex Gómez. «Normalmente hablaba con Álex Gómez. Teníamos reuniones con Alejandro -González- aunque muchas veces también se hablaba con Carlos. Pero normalmente se acababa hablando de los perfiles de jugadores que yo quería con el director deportivo. Era quien estaba más a mano en el día a día», indicó el técnico, que lo identificó como su principal interlocutor para los asuntos deportivos pese a que formalmente existían otros responsables dentro de la estructura de la entidad.

Asimismo, aseguró que no le constaba que el expresidente realizara gestiones de representación del club ante LaLiga o la Real Federación Española de Fútbol, si bien admitió que esa clase de cuestiones escapaban a sus funciones como entrenador.

Iván Zaldúa y la contabilidad

La segunda declaración fue la de Iván Zaldúa, asesor fiscal de Carlos González durante años y secretario del consejo de administración del Córdoba CF desde 2017 hasta la venta de la entidad. En relación con la activación contable de una subvención vinculada a la cesión de uso de El Arcángel, explicó que se trataba de una cuestión heredada de ejercicios anteriores a la llegada de González al club y sostuvo que su tratamiento contable era correcto. «En mi opinión y en la de los auditores, la contabilización de la cesión de uso era correcta», afirmó.

Declaración de Iván Zaldúa en el juicio contra Carlos González. / Manuel Murillo

Zaldúa también rechazó que existiera una ocultación de una supuesta deuda de 700.000 euros con Sports Global Right, asegurando que se trataba de un litigio arbitral abierto y no de una obligación líquida, vencida y exigible. Según recordó, la reclamación de la empresa era incluso superior a la cantidad que figuraba en la causa y formaba parte de un procedimiento conocido por los auditores. Asimismo, defendió la legalidad del reparto de dividendos correspondiente al ejercicio 2015-2016, asegurando que cumplió todos los requisitos legales y que contó con el visto bueno del Consejo Superior de Deportes. «El CSD confirmó por escrito que efectivamente los requisitos legales se cumplían», señaló.

El asesor fiscal insistió además en que durante los años de gestión de Carlos González las cuentas anuales fueron formuladas, auditadas y depositadas en plazo, sin recordar salvedades de relevancia por parte de los auditores externos. También aseguró que no tiene constancia de que ninguna de las operaciones analizadas en la causa provocara un perjuicio patrimonial para el club.

Los contratos con Salvador Sánchez

Otro de los bloques destacados de la comparecencia de Iván Zaldúa giró en torno a la relación contractual entre el Córdoba CF y Salvador Sánchez, así como a las operaciones realizadas a través de la sociedad Fútbol Management Sánchez (FMS). Zaldúa confirmó que la mercantil de Sánchez concedió financiación al club y defendió que tanto los préstamos como los servicios contratados fueron reales y efectivos. «Salvador tenía una relación muy estrecha y asesoraba al club en lo que era un poco la política general de contratación», explicó, recordando además que participó activamente en la planificación deportiva durante varios años.

En relación a las distintas facturas y contratos cuestionados durante el interrogatorio, el testigo diferenció entre los trabajos de asesoramiento deportivo prestados por Sánchez y las operaciones concretas en las que actuaba como intermediario en fichajes o salidas de futbolistas. Reconoció no recordar el detalle de algunas facturas concretas, aunque sostuvo que la existencia de documentos distintos apuntaba a servicios diferentes. Además, confirmó la existencia de un préstamo personal de FMS a Carlos González por importe superior al millón de euros y recordó que posteriormente surgió un conflicto entre las partes que acabó resolviéndose, aunque no participó directamente en esa fase del procedimiento.

Jorge Romero: «Trataba con Carlos Gonzalez»

La vista finalizó con Jorge Romero, quien dirigió al primer equipo del Córdoba CF entre el 5 de diciembre de 2017 y el 12 de febrero de 2018. Previamente había estado al frente del filial, el Córdoba CF B, y de la dirección técnica en las categorías inferiores. La declaración del técnico reforzó una de las ideas que ya había dejado entrever Luis Carrión durante su testimonio, quien aseguró que Carlos González era la persona que ejercía como máxima referencia dentro del club en el ámbito deportivo. De hecho, explicó que fue el propio empresario quien se puso en contacto con él para ofrecerle el cargo de entrenador y quien negoció personalmente tanto las condiciones económicas como la duración de su contrato.

Preguntado por quién ostentaba la presidencia del Córdoba CF en aquel momento, Romero reconoció no conocer con exactitud la situación formal de los órganos de gobierno de la entidad, aunque dejó clara cuál era su percepción dentro de la estructura del club. «No sé a nivel formal quién era el que ofrecía el cargo legal, pero yo con quien trataba y con quien sentía que era el presidente era Carlos», afirmó. En la misma línea, confirmó que entendía que González tenía capacidad para tomar decisiones sobre su contratación porque «fue con quien traté cualquier tema».

Romero también explicó que, aunque Álex Gómez ocupaba una posición relevante dentro de la parcela deportiva, sus conversaciones habituales sobre el funcionamiento del primer equipo las mantenía directamente con Carlos González. «Prácticamente cualquier tema lo trataba con Carlos en mi etapa en el primer equipo», señaló. Según detalló, esas conversaciones giraban principalmente en torno al rendimiento del equipo, la planificación semanal o la preparación de los partidos.