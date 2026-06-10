Juan María Alcedo se marcha al Torreense de Portugal para disputar competición europea

Juan María Alcedo, lateral zurdo que jugó hasta hace unos días en el Córdoba CF, disputará la próxima temporada en la Segunda portuguesa, pero también tendrá oportunidad de jugar al menos una eliminatoria de la Europa League de la próxima campaña.

Europa League

El defensa roteño está próximo a firmar en el Sport Clube Uniao Torreense, según informó el periodista deportivo Fabrizio Romano, después de que este martes se despidiera en redes sociales del Córdoba CF, el club en el que jugó en la temporada 2024-25. En un post en redes sociales, Juan María Alcedo reconocía que "cordobesistas, no era el final que quería para esta etapa y quizás sea porque no quiero despedirme de vosotros, pero os lo debo". El defensa aseguró que los aficionados del Córdoba CF habían sido en la campaña que ahora termina "mi hombro donde apoyarme, mi fuerza para seguir adelante y mi motivo para seguir disfrutando de este deporte".

Alcedo, en la Ciudad Deportiva. / AJ González

"Este año también me ha enseñado que no todo sale como uno espera. He tenido que enfrentarme a momentos difíciles, tanto dentro como fuera del campo, pero cada obstáculo me ha hecho más fuerte. En los días en los que más costaba levantarse, sentir el añpoyo de la afición y de todas las personas que me rodeaban fue el impulso que necesitaba para seguir luchando", finalizó manifestando un Juan María Alcedo que tuvo múltiples contratiempos físicos en el Córdoba CF. Además de su lesión en el hombro, por la que tuvo que ser operado, también tuvo un par de lesiones musculares que le devolvieron al ostracismo, lo que impidió su continuidad en la competición.

Ahora apunta a firmar por el Torreense portugués, un equipo que hace unas semanas ganó la Copa de Portugal estando en Segunda División. Y no contra cualquiera. Lo hizo nada menos que ante el Sporting CP de Luis Suárez, en una final que se fue a la prórroga y acabó con un 1-2 que provocó escenas de máxima tensión. Esa final y el Torreense ya son historia del fútbol portugués. Stopira, central convocado por Cabo Verde para el Mundial, transformó el penalti decisivo en la prórroga y que dio el título al próximo equipo de Juan María Alcedo, que gracias a esa Copa podrá disputar la Europa League de la 2026-27.