Jesús León se persona en el procedimiento por la venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF

El proceso que se abrió recientemente en el Juzgado de Instrucción número 2 en torno al Córdoba CF y la venta de su Unidad Productiva, a finales del 2019, tiene visos de seguir progresando y, en base a ello, la futura causa ha atraído a no pocos de los protagonistas que tuvo la entidad blanquiverde hace siete años en aquel terremoto que sacudió El Arcángel.

Este miércoles se ha sabido que Jesús León, que fuera presidente y máximo accionista del Córdoba CF SAD, se ha personado como "parte perjudicada" en la causa que se ha abierto en el juzgado de Instrucción núm. 2 de Córdoba, en el que se siguen las diligencias previas núm. 1124/2026, incoadas por hechos presuntamente delictivos que afectan "de modo directo al patrimonio" de Aglomerados Córdoba y de su grupo, según escrito presentado en el Instrucción número 2 y al que tuvo acceso este periódico.

"Quebranto patrimonial"

El montoreño, que se encuentra asistido en este proceso por el letrado José Antonio Rodríguez Alaminos, entiende que "en los hechos objeto de investigación en dicho procedimiento, Grucal Properties, socio único de Aglomerados Córdoba -sociedad que en su momento compró el Córdoba CF SAD-, ha sufrido la pérdida del noventa y siete por ciento (97%) de su capital, quebranto patrimonial de extraordinaria gravedad que se proyecta igualmente sobre la Sociedad y sobre el conjunto del grupo empresarial, en cuanto perjudicados por los referidos hechos".

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba acordó recientemente la apertura de diligencias previas tras la presentación de una querella por parte de Hartmann & Morato Sports S.L., denominación actual de la antigua Bitton Sport, la empresa que controlan Luis Oliver y los herederos de Joaquín Zulategui. El escrito de aceptación de la demanda considera que los hechos relatados podrían presentar, en esta fase inicial del procedimiento, indicios de posibles infracciones penales que justifican el inicio de una investigación.

La acción judicial dirige sus acusaciones contra diferentes personas físicas y jurídicas vinculadas, de una u otra forma, al proceso que culminó con la adquisición de la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD. Entre los denunciados aparecen el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales; el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; el exconsejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo y el administrador concursal Francisco Estepa, entre otros.

Por otra parte, cabe recordar que la citada venta de la propia Unidad Productiva se encuentra refrendada y aprobada por el Juzgado Mercantil número 1 de Córdoba bajo sentencia judicial. Uno de los aspectos sobre los que se mueve buena parte del escrito es la secuencia temporal de los acontecimientos registrados en noviembre de 2019, justo tras la detención de Jesús León, precisamente.

"Llamativa rapidez"

En la demanda presentada por la antigua Bitton Sport se indica la llamativa rapidez con la que se sucedieron diversos movimientos judiciales y societarios. Según expone, pocos días después de iniciarse aquella crisis institucional se solicitó el concurso voluntario de acreedores y apareció una oferta para la adquisición de la Unidad Productiva.

En la demanda se subraya que la solicitud habría sido presentada un viernes por la tarde y que apenas unos días después ya se habían producido decisiones relevantes como la declaración del concurso, el nombramiento del administrador concursal y la autorización de la venta.

La querella también cuestiona las condiciones en las que se desarrolló el proceso de venta. La parte denunciante sostiene que existieron otros posibles interesados en adquirir los activos de la entidad e incluso apunta a la existencia de ofertas económicamente superiores a la finalmente aceptada.

A partir de esa premisa, plantea interrogantes sobre la valoración otorgada a la Unidad Productiva y sobre el grado de competencia real existente durante el procedimiento de adjudicación.

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Ahora, Jesús León solicita personarse en la causa como parte afectada ante el "quebranto patrimonial de extraordinaria gravedad" que a su juicio se produjo contra él y sus empresas en aquellos días.