El juicio a Carlos González centra el foco en la relación entre Ecco y el Córdoba CF y el trabajo de Unicontrol en el chalet del empresario en La Moraleja

La sede de la Ciudad de la Justicia recibió la tercera jornada del juicio contra Carlos González, expresidente y máximo accionista del Córdoba CF entre los años 2011 y 2018, en una sesión reservada a la declaración de cuatro testigos. La vista oral, que se desarrolla en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, bajo la presidencia del magistrado José María Morillo-Velarde Pérez, estudiará la presunta comisión de delitos de administración desleal, falsedad documental, apropiación indebida y corrupción entre particulares durante la etapa de González al frente de la entidad blanquiverde.

Por la sala 20 de la Ciudad de la Justicia pasaron en esta ocasión la responsable de Recursos Humanos de Ecco Documática, María del Carmen Sanchez, el presidente del Sindicato de Accionistas Minoritarios, José María Córdoba, y el gerente de la empresa Unicontrol, Miguel Ángel Sola.

Declaración de Jesús León en el juicio contra Carlos González. / A.J. González

María del Carmen Sánchez

Durante la declaración de María del Carmen Sánchez –hecha por la vía telemática-, la fiscal del caso hizo unas preguntas similares a las que formuló el día anterior a Rosa Agredano y Blas López de la Reina, compañeros de Sánchez en Ecco Documática en la época en que Carlos González se hizo con el paquete mayoritario de acciones del Córdoba CF.

Sánchez apuntó que entró en Ecco Documática en 1999 y que su función era la de directora de personal. Según ella, esa empresa contaba con entre 150 y 200 trabajadores en 2011, justo antes de que Carlos González pasara a dirigir el Córdoba CF. Sin embargo, en 2013, cuando se subrogó su contrato de Ecco en el Córdoba CF, tenía “menos de veinte”.

Carmen Sánchez pasó en el 2013 a pertenecer al Córdoba CF, si bien reconoció que desde el 2011 llevaba a cabo labores para el club “haciendo las nóminas, altas, bajas y demás”, si bien señaló que la nómina se la pagaba Ecco Documática.

Trabajando desde Madrid para el Córdoba CF

Sánchez siguió trabajando desde la sede de Madrid de Ecco, pese a que desde el 2011 apuntó que “casi todo el trabajo era para el Córdoba CF”. La trabajadora de Ecco perteneció laboralmente al Córdoba CF solo unos meses entre los años 2013 y 2014, sin embargo cuando fue despedida en mayo del 2014, reconoció que se le abonó la indemnización respetando la antigüedad que tenía desde su entrada en Ecco.

A María del Carmen Sánchez le ofrecieron seguir en el Córdoba CF viniéndose a vivir la ciudad, lo que rechazó porque “era inviable entonces, ya trabajaba con reducción de jornada por tener dos niños y no podía irme a Córdoba”.

El abogado de Carlos González insistió, como el lunes, en que quedara claro que entre los años 2011 y 2013, antes de pasar Carmen Sánchez a la nómina del Córdoba CF, la elaboración de las nóminas y el software lo hacía Ecco y que era la propia empresa con sede en Madrid la que pagaba mensualmente a los trabajadores que hacían trabajos para el club blanquiverde, lo que ratificó Carmen Sánchez.

José María Córdoba

José María Córdoba, presidente del Sindicato de Accionistas de Minoritarios del Córdoba CF en la etapa de Carlos González como accionista mayoritario, se quejó de que el empresario “nos anulaba, nos dejaba entrar a algunas juntas pero a otras no. Teníamos entonces cedidas las acciones de 400 personas mediante un poder notarial”.

El Córdoba CF repartió beneficios en 2016, lo que se aprobó en una reunión del consejo de administración en el que José María Córdoba asegura que “no estuvimos presentes”.

Miguel Ángel Sola

La jornada concluyó con la declaración de Miguel Ángel Sola, responsable de la empresa Unicontrol en los años 2017 y 2018. Sola señaló que trabajó para el Córdoba CF en la temporada 17-18 realizando “labores de ayuda a los agentes de seguridad que había en las puertas interiores y exteriores”.

El empresario reconoció, a preguntas del Ministerio Fiscal, que llevó a cabo labores de conserjería en la casa de La Moraleja de Carlos González “desde el 1 de diciembre del 2017 hasta febrero del 2018” y que dejaron de realizarla porque “no nos abonaban las facturas de prestación del servicio. Hubo tres por un valor total de 9.000 euros. También hubo facturas por otros temas que no nos pagaron”.

La venta del club a Jesús León

Unicontrol inició las labores en La Moraleja todavía con Carlos González como máximo accionista del Córdoba CF. Sin embargo, el 19 de enero del 2018 vendió el club a Jesús León.

Sola relató que cuando pasó una factura “me llamaron del Córdoba CF diciéndome que no sabían nada de eso y les dije entonces que eso lo había hablado con el jefe de seguridad”.

El representante de Unicontrol señaló en su declaración que para prestar el servicio en La Moraleja se subrogó los contratos de dos personas que ya hacían ese servicio con la empresa Ela Servicios Globales y que le consta que “ya hacían esas labores antes de diciembre del 2017”.