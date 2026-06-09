El Córdoba CF aborda de forma inminente la renovación del césped de El Arcángel

El Córdoba CF ya tiene la mente puesta en la temporada 2026-27, no solo en el apartado deportivo, también en otros aspectos. Dentro del paquete de mejoras previsto por la entidad blanquiverde para este verano, una de las actuaciones más visibles ya se acerca: la renovación integral del terreno de juego con el cambio de césped, unas labores que, de nuevo, estarán a cargo de Royalverd, cuidador del manto verde del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

El trabajo sobre el terreno de juego comenzará en apenas unos días, ya que la pretemporada dará comienzo, tal y como informó este periódico, en la segunda semana de julio y para entonces debe estar el césped listo. Como necesita un mes para asentarse una vez que sea sembrado, en breve tendrán que comenzar los trabajos.

El club hará una intervención profunda sobre el césped, con trabajos que incluyen la descompactación de la tierra. La actuación busca garantizar unas condiciones óptimas para el inicio de la pretemporada y para el posterior desarrollo del campeonato.

Césped de El Arcángel en un proceso de resiembra. / CCF

El proceso de mejora del terreno de juego

La entidad ha apostado por la por el escarificado del actual, arranque de la planta y cambio de la arena. La variedad raygrass es la que habitualmente es utilizada, pues aguanta las altas temperaturas y el riego abundante.

En un recinto como El Arcángel, donde el terreno de juego soporta muchos meses de entrenamientos, partidos, altas temperaturas y un uso intenso, el verano se convierte en el momento ideal para acometer la resiembra y puesta a punto del tapete verde.

El proceso no consiste solo en echar semilla nueva. Antes de eso, lo primero es realizar una evaluación completa del estado del césped. Los técnicos revisan las zonas más castigadas, especialmente las áreas de porterías, bandas, círculo central y zonas de mayor desgaste. A partir de ahí se decide si basta con una resiembra parcial o si hace falta una actuación más profunda.

El proceso de siembra

Una vez preparado el suelo, se aplica un recebo de arena o mezcla técnica, que ayuda a nivelar, drenar mejor y facilitar el asentamiento de la resiembra. Es entonces cuando se distribuye la nueva semilla. En una ciudad como Córdoba, marcada por temperaturas muy altas durante el verano, la elección de la especie vegetal resulta decisiva. Lo habitual en climas así es trabajar con variedades muy resistentes al calor y al uso, capaces de soportar mejor el estrés hídrico y la intensidad del calendario deportivo.

El siguiente paso suele ser una siega agresiva para rebajar la altura del césped y eliminar buena parte del material vegetal seco o dañado. Después llega una tarea clave: la escarificación y aireación del terreno. Con estas labores se abre la superficie y se mejora la oxigenación de la raíz, algo fundamental para que la nueva semilla agarre con fuerza.

Con el paso de las semanas comienzan las primeras siegas de mantenimiento, ya con una altura más controlada y con la intención de densificar el tapiz. A partir de ahí, el trabajo se centra en consolidar raíces, corregir posibles calvas y lograr que toda la superficie presente un aspecto homogéneo antes del inicio de la pretemporada o de los primeros compromisos oficiales.

Los trabajos imprescindibles en un estadio profesional

En un estadio profesional, esta labor exige también ajustar otros aspectos como el sistema de riego, el drenaje, la firmeza del terreno y la nivelación del campo, ya que no se busca solo una buena imagen, sino un césped seguro, rápido y estable para el juego.

La resiembra de verano, por tanto, es mucho más que una tarea de jardinería. Es una intervención técnica imprescindible para que un estadio como El Arcángel vuelva a presentar en agosto un césped en condiciones óptimas, tanto para el rendimiento de los futbolistas como para la imagen del club y de la ciudad.