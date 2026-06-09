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Almería y Málaga buscan la final del ‘play off’ de ascenso a Primera: horarios y cruces de los duelos de vuelta de las semifinales
Los dos equipos andaluces afrontan esta semana los partidos de vuelta de la primera eliminatoria por subir a Primera División con ventaja en sus respectivos cruces y con el objetivo de acercar a Andalucía a una nueva plaza en la élite
La lucha por el ascenso a la Primera División continúa. El martes y el miércoles van a tener lugar los encuentros de vuelta de la primera eliminatoria por subir a la máxima categoría. Varios exblanquiverdes están en liza.
Los dos conjuntos andaluces participantes, el Almería y el Málaga, se presentan como favoritos en sus enfrentamientos tras los resultados que lograron el pasado fin de semana como visitantes.
El valioso gol de Arribas
El Almería empató a un tanto el pasado fin de semana ante el Castellón en el Nuevo Castalia. Un gol de Arribas en el 66 podría acabar valiendo para acceder a la eliminatoria definitiva. El duelo Almería-Castellón comenzará a las 21.00 horas de este martes en el estadio de los Juegos del Mediterráneo.
Un tanto de gran valor para el Málaga
Mejor todavía lo tiene el Málaga tras ganar por 0-1 en su duelo del pasado domingo ante Las Palmas. Larrubia marcó en el 57 el gol que coronó una preciosista jugada de ataque del bloque malaguista.
Almería y Málaga sueñan con ganar las eliminatorias, lo que aseguraría una plaza más para Andalucía en una de las ligas nacionales más fuertes del panorama continental.
Sin penaltis en las eliminatorias
El formato del ‘play off’ mantiene además una norma clave. Si al término de los 180 minutos reglamentarios el marcador global refleja empate, la eliminatoria se irá a una prórroga de treinta minutos. En caso de que la igualdad se mantenga también tras ese tiempo extra, no habrá tanda de penaltis. El billete para la siguiente ronda será entonces para el equipo que hubiera terminado mejor clasificado en la fase regular.
Los dos supervivientes de estas semifinales disputarán después la gran final por el último puesto disponible en LaLiga EA Sports. El partido de ida está previsto para el 14 de junio a las 21.00 horas, mientras que la vuelta definitiva se jugará el 20 de junio, también a las 21.00, en una eliminatoria que decidirá el tercer ascenso de la temporada. La cuenta atrás ya está en marcha. Y Andalucía sueña con seguir ganando peso en la máxima categoría.
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