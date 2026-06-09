El Almería jugará por un puesto en Primera tras derrotar al Castellón

La gran final por el ascenso a la Primera División de fútbol ya cuenta con un equipo protagonista. Se trata del Almería, que en la noche de este martes dejó en la cuneta al Castellón en el Almería Stadium. El conjunto almeriense se las prometía muy felices tras arrancar un valioso empate a un tanto en el partido de ida, jugado en el Nuevo Castalia el pasado fin de semana.

La eliminatoria no se le pudo poner mejor al Almería este martes, ya que se adelantó en el minuto 41 con un tanto de Embarba. Con el 1-0 a favor del Almería se llegó al descanso.

La remontada del bloque orellut comenzó en el 57 al empatar con un gol obra de Cala. Sienra puso por delante al Castellón en el 69 al ganarle la partida a la defensa rival en un saque de falta.

Baptistao y Sienra pugnan por un balón. / Carlos Barba

La pegada del Almería marca la diferencia

El 1-2 provocó que el Almería se lanzara en tromba sobre la portería castellonense. La gran pegada del Almería salió pronto a relucir. Muñoz marcó el tanto del empate en el 80, provocando el delirio en la grada del Almería Stadium.

El Almería siguió insistiendo hasta marcar el 3-2 definitivo en el 93 con un tanto de Dzodic a la salida de un córner, lo que dio a los locales la plaza en la eliminatoria final por el ascenso.

El Málaga, con ventaja

Este miércoles concluirán las semifinales con la celebración del duelo de vuelta en la eliminatoria que enfrenta al Málaga y la UDLas Palmas. La escuadra malacitana contará con un gol de ventaja al ganar por 0-1 en el partido de ida. La Rosaleda se llenará de aficionados locales con ganar de ver a su equipo en la final por subir.