Jesús León asegura que denunció la gestión de Carlos González en el Córdoba CF “pensando que no había delito, como un mecanismo de defensa”

La sede de la Ciudad de la Justicia recibió la segunda jornada del juicio contra Carlos González, expresidente y máximo accionista del Córdoba CF entre los años 2011 y 2018, en una primera sesión reservada a la declaración de cuatro testigos. La vista oral, que se desarrolla en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba bajo la presidencia del magistrado José María Morillo-Velarde Pérez, estudiará la presunta comisión de delitos de administración desleal, falsedad documental, apropiación indebida y corrupción entre particulares durante la etapa de González al frente de la entidad blanquiverde.

Por la sala 20 de la Ciudad de la Justicia pasaron Jesús Léon, máximo accionista del Córdoba CF entre enero del 2018 y noviembre del 2019, la actual responsable del Área de Contabilidad del Córdoba CF, Rosa Agredano, y los exempleados de Ecco Documática Inmaculada Barcelona y Blas López de la Reina. Más de tres horas tuvo de duración la sesión, más de la mitad ocupada por las declaraciones de Agredano.

Jesús León

Jesús León inició su declaración asegurando que la denuncia que puso en su momento contra Carlos González, que ha provocado a la postre la celebración de este juicio la puso “pensando que no había delito, la denuncia la pongo por una presión porque estaba sometido a una presión, como mecanismo de defensa, ya que se sabía que Luis OIiver y Carlos González habían puesto otra contra mí. De hecho la pongo mucho después que ellos”.

León continuó con su relato de autodefensa ante Oliver y González al declarar a continuación que “preparé una auditoría como mecanismo de defensa contra la denuncia que habían presentado contra mí, pensando incluso que no era delito esto, solo como mecanismo de defensa ante ellos”.

Un club con pérdidas

Jesús León apuntó que cogió a un club con pérdidas, ya que tenía a su llegada un déficit de 4,1 millones de euros. De ese dinero apuntó que “tres millones de ellos no estaban activados en las cuentas”. Esas deudas, según León, estaban contraídas con “acreedores y gastos de procedimientos judiciales”.

También apuntó Jesús León que una vez que se hizo el cargo del club blanquiverde tuvo que pagarle más de 20.000 euros a Carlos González para rescindir un contrato de prestación de servicios “para que no iniciara un proceso de reclamación”.

Ecco Documática, la empresa de Carlos González que adquirió en el 2011 el 97% de las acciones del Córdoba CF, le hizo un préstamo al club para pagar una deuda con Hacienda, sobre la que señaló que le extraño que tuviera “un interés del 50%”.

Rosa Agredano

Gran parte de la sesión estuvo dedicada a la declaración de Rosa Agredano, responsable del Departamento de Contabilidad del Córdoba CF a la llegada de Carlos González y todavía hoy. Muchas eran las dudas a resolver sobre la entrada y salida de dinero en el club en la etapa de Ecco Documática como máxima accionista de la entidad.

A preguntas de la fiscal del caso, Agredano reconoció que con Carlos González, era él la persona que tomaba las principales decisiones y la persona con poder ejecutivo para ordenar los pagos porque era “presidente, director financiero y director general. Solo, posteriormente, revisé algunas remesas de pagos con Alejandro González”.

Las claves para operar con las cuentas las tenía Carlos González “alguna persona que el designaba. Ahora, por ejemplo, tenemos claves de acceso a las cuentas en Santander y Caixabank solo de consulta”.

Jesús León, durante su declaración. / A.J. González

Los pagos a Carlos González

Agredano también habló del método de pago a González: “Al principio emitía una factura Azaveco con el concepto de gestión, para posteriormente cobrar por un contrato de prestación, similar a un contrato normal, porque era autónomo”.

Carlos González, según la fiscal, recibió en enero de 2017 un pago de 20.000 euros con el concepto “nómina de enero”, pese a que dejó de ser oficialmente presidente del club el 22 de diciembre del año anterior a favor de su hijo Alejandro, cargo que mantuvo hasta que Ecco Documática dejó de ser la empresa máxima accionista de la entidad en enero del 2018. Rosa Agredano señaló que no recordaba el motivo que llevó a anotar ese pago como nómina de enero.

Agredano reconoció que pese a la llegada a la presidencia de Alejandro González “Carlos González no se desvinculó al cien por cien del club, siempre estaba ahí, no dejó a su hijo solo en ningún momento”.

Las facturas a la empresa de seguridad de la casa de La Moraleja

También se le preguntó a la empleada del Córdoba CF por unas facturas abonadas a Unicontrol, la empresa de seguridad que según lo dicho ayer, se encargaba de la seguridad de la vivienda que Carlos González poseía en la barriada madrileña de La Moraleja. Agredano declaró que “intuía por lo que era, hasta que ya que lo supe, lo contabilizaba como gasto y ya está”.

La responsable de la Contabilidad del club resaltó que a la llegada de Carlos González, la situación económica del Córdoba CF “estaba mal, en concurso de acreedores” y que cuando se fue “estaba saneado. Había un pagaré de 1,5 millones de euros a devolver por la venta de un jugador, no recuerdo si por Florin Andone o Guardiola. El club estaba saneado, pues había dinero en cuenta y sin deudas importantes. Nunca se dejó de pagar nada en la etapa de Carlos González”.

La relación de Carlos González con Salvador Sánchez

Uno de los temas que salieron a relucir en la declaración de Rosa Agredano fue la relación del Córdoba CF con la empresa Football Management, de la que era responsable de jugadores el agente Salvador Sánchez. A la empresa de Sánchez se le abonó una factura de 400.000 euros más IVA en el 2014 por una colaboración que duró unos meses, a lo que respondió Agredano que “eran cosas de ellos”. Hubo más pagos a esta empresa en las temporadas 13-14 y 14-15 por valor de 108.000 y 48.000 euros, respectivamente.

Hubo un abono más a Football Management en julio de 2014 de 525.000 euros en concepto de scouting y dirección técnica. Agredano señaló que David Sánchez “intervino en las ventas de algunos jugadores”.

También respondió de una manera similar al preguntarle sobre un préstamo de 910.000 euros de Ecco Documática, al señalar que “eran cosas de presidencia y gestión”. Sobre esa cuestión, salió a relucir en el juicio que hubo un reconocimiento de deuda a favor de Carlos González en abril del 2016 por 910.000 euros más IVA -954.000 euros- que apareció cuando el club fue intervenido y lo encontró la Guardia Civil.

La factura a Grucal por la Ciudad Deportiva

Rosa Agredano mostró su extrañeza por una factura con fecha del 22 de abril del 2014 a favor de Grucal –la empresa de Jesús León- por un valor de 877.000 euros por “compra de material en la Ciudad Deportiva” por unas obras que no fueron llevados a cabo, pues la empleada blanquiverde reconoció que “no veía motivos para hacer ese pago”.

Javier García, el abogado de Carlos González, quiso incidir en la labor que hizo Carlos González a su llegada al Córdoba CF para sacar al club en la situación de concurso de acreedores en que se encontraba. Ecco Documática –la empresa de Carlos González- puso en el 2011 una línea de crédito al servicio del Córdoba CF en 2011, según Rosa Agredano, “porque no nos daban créditos en ningún sitio. Aquello sirvió para salvar alguna nómina”.

En 2011 y 2012, según el abogado de González, los gastos del personal de Ecco Documática que trabajaba para el Córdoba CF los pagaba la propia Ecco, incluso el software que entonces se utilizaba en El Arcángel.

La labor de Andrés Delgado como "empleado"

También preguntó el letrado de Andrés Delgado, uno de los acusados, en este caso para que Rosa Agredano desvelara hasta que punto estaba implicado su defendido en el trabajo en el club, a lo que respondió que “llegaba a las siete de la mañana y se iba a las nueve de la noche. A la pregunta de que si era un falso autónomo, apuntó que “era un empleado”.

El juez del caso, José María Morillo-Velarde Pérez, se interesó por la factura de 810.000 euros más IVA que se generó en el 2014 por aquellas supuestas obras en la Ciudad Deportiva, pues quiso saber si provocó algún problema de insolvencia en el club. Agredano le respondió que “en esa época hubo varias ventas de jugadores, las de Fede Vico, Guardiola, Andone o Javi Hervás, por lo que había dinero. No faltó dinero en esa época, sí en el 2018 y hasta el final del concurso que hubo entonces”.

Los trabajadores despedidos en el 2015 con una antiguedad mayor

El magistrado del juicio también se interesó por los dos trabajadores que el Córdoba CF despidió en mayo del 2014 que llegaron al club procedentes de Ecco Documática. Ambos trabajadores pasaron a depender del club en el 2013. El juez reconoció que le llamó la atención que recibieran una indemnización de 55.000 euros, a lo que Agredano respondió que “trabajaron seis meses en el Córdoba CF y cobraban como si llevaran diez años. Los despidieron porque no tenían cabida en el Córdoba CF”, a lo que el juez respondió que, según él, “los metieron a base de machete y martillo”. Durante la etapa del 2013 al 2015 eran cuatro los trabajadores de Ecco Documática que trabajaban con el Córdoba CF.

Inmaculada Barcelona

Para conocer a fondo esta cuestión declararon Inmaculada Barcelona Alonso y Blas López de la Reina, dos de los empleados de Ecco que en esa época ayudaron en el trabajo diario del club. Ambos declararon de manera telemática.

Barcelona, al preguntarle sobre la antigüedad en Ecco, señaló que entró “a finales del siglo pasado o en los inicios del actual, hasta el 2015”. Trabajaba como apoderada de Ecco y revisaba la gestión administrativa, como otras muchas más personas, Carmen Sánchez llevaba el tema laboral y Blas temas administrativos. Esa misma estructura se mantuvo al adquirir Carlos las acciones del Córdoba CF”.

Con la entrada de Ecco Documática en el club, Inmaculada Barcelona señaló que también pasó a encargarse de “gestionar los pagarés por los futbolistas. Los iba descontando, negociando con los bancos. También en verano llevábamos desde Ecco la gestión de los abonos”.

La subrogación de los contratos

Barcelona desconoce el motivo que hubo para que su contrato de Ecco lo subrogara el Córdoba CF, aunque reconoció que al ser despedida en el 2015 no volvió a trabajar más porque se jubiló. Ecco era una empresa que, según Barcelona, llegó a contar con más de 200 empleados pero que entre el 2011 y el 2013 ya tenía “diez o doce más los informáticos y demás”. También señaló que en esa etapa, los trabajos que Ecco le hacía al Córdoba CF “los pagaba Ecco”. Esa empresa cayó “por la pérdida de un cliente importante”.

Blas López de la Reina

También habló Blas López de la Reina, empleado de Carlos González desde 1997, “primero en Ecco Software y luego desde el 2000 en Ecco Documática. Para el Córdoba CF empecé a trabajar en el 2011, tras la compra, haciendo labores administrativas, echaba una mano a Inmaculada Barcelona y Carmen Sánchez”.

López que reconoció que al pasar en el 2013 a ser empleado del Córdoba CF “seguí haciendo el mismo trabajo de antes y cobraba lo mismo, si bien apuntó que al ser despedido en el 2015 mantuvo la antigüedad que tenía. Sobre la vinculación que tenía Inmaculada Barcelona con Ecco, señaló que “era una profesional que pasaba facturas”.