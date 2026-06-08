Más de 2.000 abonados faltaron de media: el Córdoba CF busca soluciones al absentismo en El Arcángel

El Córdoba CF ya trabaja en la planificación de la próxima temporada, pero entre los numerosos balances que está dejando el cierre del curso 2025-2026 también emerge una cuestión que trasciende lo estrictamente deportivo. Más allá del rendimiento sobre el césped, la entidad blanquiverde tiene por delante un reto social evidente: volver a llenar El Arcángel con la regularidad que mostró durante el regreso al fútbol profesional. Y es que, pese a alcanzar el pasado verano el récord absoluto de la historia del club con 17.370 abonados, la respuesta en las gradas fue inferior a la registrada un año antes.

La paradoja es llamativa. El club blanquiverde cerró su última campaña de abonados con más de un millar de socios adicionales respecto a la temporada 2024-2025, cuando alcanzó los 16.230 carnets tras el retorno a LaLiga Hypermotion. Sin embargo, la asistencia media descendió. Si en el primer curso de vuelta al escalón de plata acudieron a El Arcángel 15.804 espectadores de media, durante la recién concluida campaña la cifra se redujo hasta los 15.191 asistentes, lo que supone una caída de 613 aficionados por encuentro.

Más abonados, pero menos presencia

Los datos dejan una lectura significativa. La asistencia media de la temporada quedó 2.179 espectadores por debajo del número total de abonados, una diferencia que refleja que buena parte de la masa social no acudió regularmente al estadio a lo largo del campeonato.

Traducido a porcentajes, el cordobesismo registró una asistencia media del 87,46% respecto a su número de socios, contabilizando en esa cifra tanto abonados como público general.

La caída también se aprecia en el tránsito global de espectadores durante toda la campaña. Por los tornos de El Arcángel pasaron 319.016 aficionados en la temporada 2025-2026, mientras que en la anterior lo hicieron 331.878. La diferencia alcanza los 13.862 espectadores menos entre ambos ejercicios.

Once inicial del Córdoba CF ante el Huesca, con las gradas visiblemente despobladas en el fondo. / MANUEL MURILLO

Del mínimo ante el Huesca al gran ambiente con el Málaga

La evolución de las entradas a lo largo de la temporada también dejó contrastes evidentes.

La peor asistencia del campeonato llegó precisamente en la última jornada. El empate frente al Huesca, con ambos equipos ya sin objetivos deportivos y los oscenses además matemáticamente descendidos, reunió únicamente a 7.826 espectadores en las gradas de El Arcángel. Una cifra que representa aproximadamente el 45% de los 17.370 abonados con los que contaba la entidad, teniendo en cuenta además la presencia de público general.

En el extremo opuesto apareció el derbi andaluz frente al Málaga, correspondiente a la jornada 22, que registró la mejor entrada de toda la temporada con 18.978 espectadores. La cercanía geográfica entre ambas ciudades, la importante presencia de aficionados visitantes y el tradicional ambiente de convivencia entre ambas aficiones contribuyeron a convertir aquella cita en la gran fiesta del curso en El Arcángel.

Junto a ese encuentro, únicamente el duelo de la primera vuelta frente al Ceuta, con 17.818 asistentes, logró superar el umbral del número total de abonados del club.

Un debe para el próximo curso

La realidad estadística deja una conclusión clara para el Córdoba CF. Mientras el proyecto continúa creciendo a nivel estructural y mantiene una masa social récord, el desafío pasa ahora por trasladar ese respaldo también a las gradas de forma más constante. El precio de las entradas, la escasa recurrencia en la cesión de abonos y otras iniciativas, de hecho, se han encontrado en el foco social durante los últimos meses...

Ahora, a falta de tan solo unas fechas para la próxima iniciativa de abonados califal, desde la entidad se estudian todos estos escenarios, con el objetivo de limar dicho absentismo y, en consecuencia, poblar aún más su feudo.