El Málaga golpea primero ante la UD Las Palmas en el 'play off' a Primera División

La primera parada del play off de ascenso a Primera División ya ha quedado completada. Después del empate cosechado el pasado sábado por el Castellón y el Almería en Castalia (1-1), el Málaga también dejó cerrada su puesta de largo en la fase de promoción con triunfo frente a la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (0-1), este domingo.

No habrá que esperar demasiado para conocer el desenlace de ambas eliminatorias. El próximo martes llegará el segundo capítulo del duelo entre castellonenses y almerienses, que se trasladará al UD Almería Stadium a partir de las 21.00 horas, donde quedará decidido el primero de los dos finalistas. Un día después, el miércoles y a la misma hora, será el turno de malaguistas y canarios, que resolverán su particular batalla en La Rosaleda.

Conviene recordar que el actual formato de la fase promoción contempla únicamente la posibilidad de disputar una prórroga en caso de empate global al término de los 180 minutos reglamentarios. Si la igualdad persiste tras ese tiempo extra, no habrá tanda de penaltis y avanzará el equipo que concluyera la fase regular en una posición superior.

Decididas las dos finales de Primera RFEF

Mientras tanto, en el camino opuesto y con el objetivo de alcanzar LaLiga Hypermotion, también han quedado definidos los cuatro supervivientes de la fase de ascenso desde Primera Federación. Los últimos en sellar su clasificación fueron el Celta Fortuna y el Zamora, ambos después de superar al CE Europa y el Villarreal B en la prórroga, respectivamente.

De este modo, el conjunto castellano-leonés, donde militan el excapitán cordobesista Kike Márquez y el pontano Lorén Burón, se enfrentará al Sabadell en una de las finales. El cuadro arlquinado alcanzó logró su pase el viernes tras protagonizar días atrás una espectacular remontada frente al Real Madrid Castilla.

La otra eliminatoria definitiva tendrá como protagonistas al Celta Fortuna y a la Ponferradina, que el pasado sábado dejó fuera de combate al Atlético Madrileño del blanquiverde Matías Barboza. El filial celeste certificó su clasificación tras imponerse al CE Europa en una eliminatoria resuelta con remontada incluida. En el conjunto catalán actuó esta temporada como cedido el cordobesista George Andrews, además de contar en sus filas con dos futbolistas que se encuentran en el radar de la comisión deportiva blanquiverde: Jordi Cano, autor de tres goles durante la eliminatoria, y Adnane Ghailan.

Las dos finales por el ascenso a Segunda División también se disputarán a doble partido. La ida tendrá lugar en el estadio del equipo peor clasificado durante la fase regular, mientras que la vuelta se celebrará en el feudo del mejor posicionado. Si el marcador global concluye igualado, habrá prórroga, aunque tampoco existirán penaltis en este caso. Nuevamente, el criterio clasificatorio favorecerá al conjunto que terminara más arriba en la tabla.

El mensaje de despedida de Barboza

Tras la eliminación del Atlético Madrileño, Matías Barboza puso fin a su etapa como cedido en el filial rojiblanco. El central malagueño, que mantiene contrato una temporada más con el Córdoba CF, quiso despedirse a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de sentimiento.

«Llegué después de un año duro, de lesiones, y desde el primer día me he sentido como en casa. Me devolvisteis esa felicidad que me representa y he vuelto a disfrutar de lo que más me gusta. Seguramente no haya ido individualmente exactamente como esperaba, han habido momentos difíciles, llantos, pero ahí estaban ellos, este vestuario que no te deja caerte ni un solo momento», expresó el defensor, que ahora regresará a la disciplina blanquiverde a la espera de conocer cuál será su futuro de cara a la próxima temporada.