Iker Álvarez, el último cordobesista en activo antes de las vacaciones

Mientras el Córdoba CF consume ya su primera semana de vacaciones y la mayoría de los integrantes de la plantilla han desconectado temporalmente del fútbol a la espera del regreso al trabajo en pretemporada, todavía queda un nombre que continúa inmerso en la competición. Se trata de Iker Álvarez, que antes de poner rumbo a su descanso estival aún debe completar su particular hoja de ruta internacional con la selección de Andorra.

Y es que el guardameta blanquiverde se encuentra concentrado con el combinado del Principado y el pasado jueves sumó un nuevo compromiso en el Estadi de la FAF de Encamp, donde Andorra se impuso por 2-0 a Liechtenstein en un encuentro amistoso en el que el arquero cordobesista fue titular y mantuvo su portería a cero. Su calendario internacional concluirá este domingo, cuando los andorranos visiten a Kosovo en el Stadiumi Fadil Vokrri de Pristina (20.00 horas), en el que será su último partido antes de incorporarse al periodo vacacional.

La presencia del «1» califal en esta convocatoria supone además su regreso a los planes del seleccionador andorrano, Koldo Álvarez, precisamente su padre. El meta había estado ausente en las anteriores ventanas internacionales de noviembre y marzo, una decisión tomada a petición propia para centrarse en su campaña con el conjunto dirigido por Iván Ania.

De suplente a dueño de la portería

La llamada internacional llega después de una primera temporada notable del guardameta en El Arcángel. Incorporado el pasado verano procedente del Villarreal B y con contrato en vigor por una temporada más, el internacional andorrano ha terminado convirtiéndose en una de las piezas más fiables del esquema blanquiverde.

Su balance final refleja 35 partidos disputados en LaLiga Hypermotion, con 46 goles encajados, una media de 1,33 tantos por encuentro, además de ocho porterías a cero y un total de 3.104 minutos sobre el terreno de juego.

Su curso, sin embargo, no comenzó como titular. Iván Ania apostó inicialmente por Carlos Marín, pero las dudas mostradas por el almeriense en el arranque liguero abrieron la puerta al relevo. Álvarez debutó como titular en la sexta jornada, en el empate frente al Racing de Santander en El Arcángel (2-2), y desde entonces se consolidó bajo palos.

Iker Álvarez, durante un encuentro de esta temporada con el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Un curso de crecimiento

La trayectoria del andorrano también atravesó momentos de irregularidad. Hubo una fase de la temporada en la que perdió temporalmente la titularidad tras algunas actuaciones dubitativas, cediendo el sitio frente al propio Racing de Santander -ante el que debutó- y en el cruce posterior ante la Real Sociedad B, aunque la lesión sufrida por Carlos Marín ante el propio Sanse le devolvió al once y le permitió recuperar definitivamente el mando de la portería.

Desde entonces, el exguardameta del Villarreal volvió a ofrecer una versión más sólida, cerrando el campeonato como titular indiscutible y dejando sensaciones positivas de cara al futuro inmediato, que ha llevado a la comisión deportiva blanquiverde a evaluar el estado de su portería ante la continuidad del propio Álvarez, la vigencia del contrato de Marín y el ahora regreso de Ramón Vila tras una fructífera cesión en el Eldense.