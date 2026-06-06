El Córdoba CF responde a la querella sobre la venta de la Unidad Productiva: «No hemos recibido ninguna notificación»

La actualidad judicial continúa ligada al camino del Córdoba CF en estas fechas. Y es que después de que trascendiera la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba a raíz de una querella presentada por Hartmann & Morato Sports S.L., antigua Bitton Sport, relacionada con la operación que permitió la continuidad de la actividad de la entidad mediante la adquisición de la unidad productiva y el posterior nacimiento de la actual Unión Futbolística Cordobesa SAD, el club ha emitido este sábado un comunicado oficial para fijar su posición.

En dicha nota, la entidad blanquiverde asegura que «a fecha de hoy, no ha recibido notificación alguna en relación con la querella a la que se refieren dichas informaciones». Del mismo modo, subraya que «no existe pronunciamiento judicial alguno contra Unión Futbolística Cordobesa, S.A.D., sus accionistas, administradores o representantes», al tiempo que manifiesta su «plena confianza en el sistema judicial español» y su disposición a colaborar con cualquier autoridad competente en caso de ser requerida.

Además, el club recalca que continúa desarrollando su actividad «con normalidad» y mantiene el foco en sus objetivos deportivos, comerciales y sociales. La entidad añade igualmente que, una vez reciba cualquier comunicación formal y esta sea estudiada por sus asesores jurídicos, se reserva «todos los derechos que le asistan en defensa de su reputación e intereses legales».

De este modo, el Córdoba CF responde por primera vez de manera pública a una causa que acaba de iniciar su recorrido judicial y sobre la que, según sostiene la propia entidad, todavía no ha recibido ninguna notificación oficial.