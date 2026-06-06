El Córdoba CF y el nuevo límite a las cesiones de la RFEF: una norma que pone a prueba uno de sus grandes modelos de mercado

El mercado de fichajes del Córdoba CF afronta este verano un escenario diferente. Más allá de las entradas y salidas habituales de cada ventana estival, la planificación deportiva blanquiverde deberá adaptarse a una nueva normativa impulsada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que limita el número de futbolistas cedidos entre clubes nacionales.

Se trata de una medida que afecta de lleno a una de las fórmulas de trabajo empleadas por la entidad cordobesista en las últimas temporadas: la captación de jugadores jóvenes con proyección para, posteriormente, facilitarles minutos mediante cesiones y recuperar después a esos futbolistas ya desarrollados para incorporarlos -o así se plantea- a la dinámica del primer equipo.

Sin embargo, la nueva regulación establece que cada club podrá contar con un máximo de seis cesiones nacionales entrantes y seis salientes -más otras seis y seis, respectivamente, a nivel internacional-, una limitación que no afecta únicamente a las plantillas profesionales, sino al conjunto de contratos profesionales de la entidad, incluidos los pertenecientes a filiales y categorías inferiores.

Además, la normativa añade otra restricción adicional: entre dos clubes únicamente podrán realizarse tres cesiones de entrada y tres de salida. El objetivo es controlar el volumen de préstamos y reducir determinadas ventajas derivadas de estructuras de multipropiedad o colaboraciones especialmente estrechas entre entidades.

Un modelo reconocido

Precisamente esta fórmula de trabajo fue explicada públicamente el pasado verano por el consejero delegado del club, Antonio Fernández Monterrubio, quien catalogó a las cesiones como una herramienta estratégica para el crecimiento deportivo de determinados futbolistas. «Podemos fichar jugadores que pensamos que tienen futuro y que pueden estar en el Córdoba CF, pero que a lo mejor necesitan los minutos que nosotros, en este momento, por la situación del equipo, no le podemos dar. Si vemos que no van a tener minutos, lo mejor es que salgan, pero eso no quiere decir que salgan para no volver. Salen para volver», explicó entonces.

Una filosofía que el club ha aplicado de manera recurrente en los últimos cursos y que, precisamente durante la temporada recién finalizada, volvió a tener reflejo práctico.

Seis cedidos y seis recibidos

Y es que la campaña 2025-2026 dejó hasta seis futbolistas con contrato del Córdoba CF compitiendo en Primera Federación para continuar su crecimiento lejos de El Arcángel.

Es el caso de Matías Barboza, en el Atlético Madrileño; Ramón Vila, campeón de Liga con el Eldense; George Andrews, en el CE Europa; Víctor Sánchez, cedido en el Marbella; Mariano Carmona, que jugó en Alcorcón; y Ntji Tounkara, que inició la temporada en el Atlético Sanluqueño antes de completar la segunda vuelta también en el conjunto alfarero.

Eso sí, la normativa no solo tiene repercusión en los futbolistas que salen del club. También impacta en los jugadores que llegan a préstamo, otra fórmula habitualmente utilizada por la comisión deportiva cordobesista durante los últimos mercados.

Sin ir más lejos, el Córdoba CF también contó este curso con seis futbolistas cedidos -no simultáneos- en su plantilla. Fueron Jan Salas, procedente del Mallorca, que acabó rompiendo su cesión en enero; Dani Requena, llegado desde el Villarreal; Alberto del Moral, propiedad del Real Oviedo; Mikel Goti, cedido por la Real Sociedad; Álvaro Trilli, procedente del Real Valladolid; y Diego Bri, que llegó desde el Atlético Madrileño y cuya continuidad ya está asegurada tras la ejecución de la opción de compra contemplada en su préstamo.

El nuevo marco regulatorio obligará, por tanto, a afinar aún más la selección de perfiles que lleguen bajo esta fórmula, especialmente en aquellos mercados en los que la planta noble califal considere la cesión como la vía más adecuada para reforzar determinadas posiciones.

Dani Requena, cedido en el Córdoba CF por el Villarreal en la 25-26, durante el derbi ante el Málaga. / A.J. GONZÁLEZ

La importancia del filial

Otro de los aspectos que cobra relevancia con la entrada en vigor de esta normativa es la estructura de cantera de cada entidad. La limitación de cesiones incrementa el valor de contar con un filial situado lo más cerca posible del primer equipo. En ese sentido, el Córdoba CF afronta esta nueva medida con una distancia de tres categorías entre su primer conjunto, asentado en LaLiga Hypermotion, y su equipo dependiente, actualmente militante en Tercera Federación tras lograr la permanencia en la recta final de campaña bajo la batuta de Diego Tristán.

Un apunte: la propia reglamentación contempla una excepción para determinados jugadores formados en la casa. Quedarán fuera de estos límites aquellos futbolistas menores de 21 años que hayan permanecido al menos tres temporadas en el club entre los 15 y los 21 años de edad.

Aun así, la nueva normativa supone un cambio significativo en la gestión de plantillas y obligará a los clubes a coordinar esta parcela del mercado con más detenimiento. Entre ellos, el bloque blanquiverde.