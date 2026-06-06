El Córdoba CF y el mercado mercado de centrales: los nombres que encajan en la hoja de ruta blanquiverde

El mercado apenas acaba de abrir sus primeras páginas, pero en las oficinas de El Arcángel el trabajo lleva semanas en marcha. Entre despedidas, cesiones que llegan a su fin y los primeros movimientos propios del verano, el Córdoba CF continúa avanzando en la planificación de una temporada 2026-2027 en la que el objetivo vuelve a ser ambicioso: dar un paso adelante en competitividad y acercarse definitivamente a la pelea por el ascenso.

La intención es elevar el nivel de la plantilla, aunque sin alterar la fórmula que ha guiado a la entidad en las últimas ventanas. Y es que la comisión deportiva califal, en la mayoría de los casos, mantiene su apuesta por perfiles ajustados a una serie de parámetros muy concretos: futbolistas libres para evitar desembolsos por traspaso, con margen de crecimiento, experiencia suficiente para rendir desde el primer día, versatilidad táctica y capacidad de integración dentro del vestuario.

Y dentro de ese proceso de análisis hay una demarcación que ha pasado a concentrar buena parte de la atención: el eje de la defensa.

Reflexión abierta en la retaguardia

La temporada recién finalizada estuvo marcada por una sucesión casi ininterrumpida de problemas físicos en la zaga. Más que la competencia interna, fueron las lesiones las que condicionaron gran parte de la planificación deportiva de Iván Ania, obligado durante muchos meses a improvisar soluciones de emergencia.

Por ello, en la planta noble de El Arcángel se valora cada vez con más interés la posibilidad de incorporar un nuevo central durante este verano.

La situación presenta un matiz importante. Los cuatro defensores naturales de la primera plantilla continúan vinculados al club. Rubén Alves, Álex Martín, Xavi Sintes y Franck Fomeyem tienen contrato en vigor y, salvo un giro inesperado de los acontecimientos, todos ellos seguirán formando parte del proyecto.

Especialmente particular es el caso del central camerunés, que continúa recuperándose de la grave lesión sufrida durante el pasado curso y que todavía no dispone de una fecha concreta para regresar a la competición.

A ellos se sumará durante la pretemporada Matías Barboza, que volverá tras su cesión en el Atlético Madrileño. El uruguayo, con un año más de contrato, intentará convencer a Iván Ania durante el verano para hacerse un hueco definitivo en la plantilla, después de una experiencia discreta en el filial rojiblanco, actualmente inmerso en la lucha por el ascenso a Segunda División.

Mirando a los recién descendidos

Pese a esa continuidad contractual, el mercado ofrece alternativas interesantes para reforzar la posición.

Entre los equipos que han perdido la categoría, paradójicamente, aparecen varios perfiles que encajan en los criterios habituales del Córdoba CF. Uno de ellos es Álvaro Carrillo, defensor de 23 años formado en la cantera del Real Madrid y que ha militado esta temporada en el Huesca. Su polivalencia, pudiendo actuar tanto como central como lateral derecho, aumenta su atractivo dentro de una plantilla que valora especialmente ese tipo de recursos.

También emerge el nombre de Juan Gutiérrez, una de las piezas fundamentales del Mirandés durante la campaña recién concluida y la anterior, entonces saldada al borde del ascenso. A sus 26 años ha sido el futbolista con más minutos del conjunto jabato y, según diversas informaciones procedentes de Granada, ya figura igualmente en la órbita del conjunto nazarí.

Matia Barzic, durante un encuentro de la Cultural y Deportiva Leonesa este curso. / Matia Barzic / cyd leonesa

Otro perfil que vuelve a aparecer en escena es el de Matia Barzic. El central hispano-croata, internacional sub-21 con Croacia, ha jugado cedido esta temporada en la Cultural Leonesa, aunque pertenece al Elche.

Su situación resulta especialmente interesante. El defensor regresará al Martínez Valero tras su experiencia en León, pero la continuidad del conjunto ilicitano en Primera División dificulta enormemente que pueda encontrar espacio dentro de la plantilla franjiverde. Con contrato hasta 2028, los escenarios más probables apuntan a una nueva cesión o incluso a una desvinculación. Además, se trata de un futbolista que ya estuvo anteriormente en la agenda blanquiverde, por lo que no sería extraño que el interés pudiera reactivarse durante este verano.

Opciones en equipos de la zona alta

El mercado también ofrece oportunidades en conjuntos que han peleado por objetivos mucho más ambiciosos durante la temporada.

En el Ceuta destaca Diego González, formado en la cantera del Betis y pieza importante dentro del esquema caballa. Por ahora no cuenta con una propuesta de renovación sobre la mesa, una circunstancia que lo convierte en un nombre a seguir. Además, el conocimiento que mantiene Juan Gutiérrez «Juanito» sobre el entorno del club verdiblanco y su cantera añade un elemento adicional de interés.

Otro futbolista que finalizará contrato es Eric Curbelo, central del Sporting de Gijón y ex de Las Palmas, uno de los defensores más consolidados de la categoría en las últimas temporadas.

Más cartel aún presentan nombres como Agustín Sienra, actualmente en el Castellón, o Javi Montero, integrante del Málaga. Ambos terminan vinculación y todavía no han ampliado sus respectivos contratos, por lo que podrían quedar libres una vez finalicen los compromisos de promoción de ascenso que afrontan sus equipos.

Una situación similar atraviesa Einar Galilea, también en el Málaga, cuyo futuro sigue pendiente de resolución.

A esta lista se suma igualmente Sergio González, uno de los hombres de confianza de Luis Miguel Ramis en el Burgos durante la campaña recién finalizada y que también concluye contrato este verano.

Sergio González, en un partido con el Burgos de esta temporada. / laliga

Un mercado amplio en Segunda

Más allá de los nombres que parecen ajustarse mejor al perfil habitual del Córdoba CF, el mercado presenta una nómina mucho más extensa de centrales que terminan vinculación en el fútbol de plata.

Entre ellos figuran futbolistas experimentados como el ex blanquiverde Ximo Navarro, recientemente ascendido con el Deportivo de La Coruña y que incluso podría renovar en Riazor pese a sus 36 años; Pablo Insua y El Yamiq, ambos en el Zaragoza; Ignasi Miquel, del Leganés; o Jorge Sáenz, también en el conjunto pepinero y cercano, según diversas informaciones, al Sporting de Gijón.

La lista se completa con otros nombres como el veterano Sergio Postigo y Martín Pascual en el Mirandés; Joaquín Fernández en el Huesca; el experimentado Eneko Satrústegui, Tomás Ribeiro y Peru Rodríguez en la Cultural Leonesa; además de Carlos Hernández, Yago Cantero y Albert Caparrós en el Ceuta.