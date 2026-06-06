El Castellón y el Almería sellan la paz en el primer asalto del 'play off' a LaLiga EASports

Ya está en marcha el play off de ascenso a Primera División. Una fase en la que continúan presentes dos de los equipos que acompañaron al Córdoba CF en su regreso al fútbol profesional hace apenas dos temporadas, como son el Castellón y el Málaga, ambos inmersos ahora en la pelea por alcanzar la élite del fútbol español. El primero en abrir fuego fue el conjunto orellut, que este sábado firmó un empate frente al Almería en el encuentro de ida disputado en Castalia (1-1). La eliminatoria, por tanto, queda pendiente de resolución para el próximo martes en el UD Almería Stadium (21.00 horas).

Este domingo llegará el turno del conjunto costasoleño. El Málaga afrontará el primer capítulo de su cruce ante la UD Las Palmas, en un duelo programado para las 21.00 horas (peninsular) en el Estadio de Gran Canaria. La vuelta se celebrará apenas tres días después, el miércoles, también a las 21.00 horas, en La Rosaleda. Cabe recordar que el actual formato del play off únicamente contempla la posibilidad de disputar una prórroga en caso de empate global al término de los 180 minutos. Si la igualdad persiste tras el tiempo extra, no habrá tanda de penaltis y avanzará el equipo mejor clasificado durante la fase regular.

El Atlético Madrileño de Barboza, eliminado

Mientras tanto, en sentido inverso, la fase de ascenso a LaLiga Hypermotion también comienza a aclarar su panorama. La promoción de Primera Federación, por la que transitó el propio Córdoba CF en el verano de 2024 antes de regresar al fútbol profesional, ya conoce a los dos primeros equipos clasificados para una de las finales que otorgarán los dos últimos billetes hacia la categoría de plata.

Por el camino se quedó el excordobesista Álvaro Leiva. El Real Madrid Castilla cayó eliminado tras la espectacular remontada del Sabadell en el Nova Creu Alta. El conjunto arlequinado logró neutralizar el 2-0 encajado en la ida y terminó imponiéndose por 3-0 en los instantes finales para certificar su presencia en la gran final. Una fase en la que, desde el bando blanco, se vieron figuras reconocibles en dinámica de la primera plantilla madridista como Thiago Pitarch o César Palacios, habituales durante el pasado curso a las órdenes de Álvaro Arbeloa.

El otro finalista es la Ponferradina, que logró tumbar al Atlético Madrileño de Matías Barboza. El central malagueño, cedido esta temporada por el Córdoba CF, se quedó por el camino junto al conjunto rojiblanco ante el club berciano -fue suplente-, que se llevó el duelo de vuelta en territorio madrileño con un tempranero gol de Abdoulaye Balde, para adjudicar la eliminatoria. De este modo, Barboza se queda a las puertas de disputar por segunda vez en apenas dos años una final con el ascenso al fútbol profesional. Ahora, curiosamente eliminado por el cuadro de El Bierzo, al que superó hace en 2024 en primera ronda con la elástica califal...

Andrews y Kike Márquez, a por los últimos billetes

La jornada dominical completará el cuadro de aspirantes. El rival del cuadro dependiente rojiblanco saldrá del enfrentamiento entre el Celta Fortuna y el CE Europa del también cordobesista George Andrews, que afrontará el duelo de vuelta tras el empate 1-1 registrado en la ida (16.15 horas).

Por el otro lado del cuadro, el último billete a la final se decidirá entre el Zamora del excapitán cordobesista Kike Márquez y el Villarreal B. El conjunto castellano-leonés deberá remontar el 0-2 encajado en La Cerámica cuando reciba este domingo al filial amarillo en el Estadio Ruta de la Plata (18.30 horas), con el Sabadell ya esperando rival en la final.