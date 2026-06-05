El mercado empieza a calentarse en Segunda: los rivales del Córdoba CF ya enseñan sus cartas

Aunque el calendario oficial todavía marca que el mercado de fichajes no abrirá sus puertas hasta el próximo 1 de julio, la maquinaria ya está en marcha. Lo hace, eso sí, al trantrán, entre posible movimientos, negociaciones discretas y muchas operaciones que esperan aún el desenlace de los play off de ascenso, tanto a Primera División como a LaLiga Hypermotion. También sobrevuela el horizonte otro condicionante de peso: el Mundial. Porque buena parte de los clubes de superior categoría continúan pendientes de lo que ocurra en la gran cita internacional, una circunstancia que podría terminar provocando el habitual efecto dominó que cada verano termina alcanzando también a la categoría de plata.

Mientras tanto, varios de los que compartirán camino con el Córdoba CF durante la próxima temporada ya han comenzado a mover sus piezas. Algunos, incluso, con especial premura.

El Oviedo, gran protagonista

El caso más evidente es el del Real Oviedo. Recién descendido y decidido a regresar cuanto antes a la élite, el conjunto asturiano se ha convertido en el gran agitador de este arranque de mercado. Desde finales de mayo viene acelerando operaciones y la última de ellas ha tenido además acento cordobesista. Jacobo González, uno de los nombres propios del tramo final de temporada en El Arcángel, puso rumbo al Carlos Tartiere para incorporarse a un proyecto que también ha cerrado las llegadas de Youness Lachhab y Pablo Sáenz, dos futbolistas con cartel y recorrido en la categoría.

Los tres han firmado hasta 2028, una declaración de intenciones en toda regla por parte de una entidad que, no obstante, todavía trabaja en la contratación de un nuevo entrenador tras el final de la etapa de Guillermo Almada.

Tampoco ha tardado en moverse el Albacete. El conjunto manchego reaccionó con rapidez al conocer que José Corpas no continuaría en el Éibar y apenas unas horas después oficializó la incorporación del extremo jienense para las dos próximas temporadas.

Otro nombre en el foco, aunque en este caso porque apunta a quedarse donde está, es el de Clément Michelín. El lateral francés, que estuvo en la órbita del Córdoba CF durante el pasado mercado invernal antes de que la comisión deportiva terminara apostando por Álvaro Trilli, seguirá previsiblemente en el Real Valladolid, lugar desde donde paradójicamente llegó el gallego como cedido al club califal -y a donde ahora regresa-. El conjunto pucelano estudia ejecutar la opción de compra incluida en su cesión procedente del Racing de Santander, lo que previsiblemente reabriría las puertas de salida para el ex blanquiverde.

Entre banquillos y despachos

Pero no todo se mueve sobre el césped. También los banquillos y los despachos empiezan a registrar actividad.

Uno de los primeros en resolver su situación ha sido el propio Éibar. El conjunto armero ha apostado por la continuidad y ha renovado a Beñat San José, que seguirá al frente del proyecto después de dejar a los guipuzcoanos a las puertas de disputar la fase de ascenso. El técnico donostiarra ha firmado por otra campaña, hasta 2027.

En busca de un nuevo líder deportivo anda, por el contrario, el Girona. El conjunto catalán, que regresa a Segunda División tras su descenso, se encuentra inmerso en la búsqueda de entrenador después de que Míchel pusiera fin a una etapa de cinco temporadas para emprender una nueva aventura en el Ajax.

También hay movimientos de calado en las plantas nobles. El Leganés ha estrenado presidencia tras culminarse la compra del 99% del accionariado por parte de la firma dubaití 885 Capital. Eduardo Cosín será el nuevo máximo responsable de la entidad pepinera, que inicia una nueva etapa tras la salida del grupo estadounidense Blue Crow Sports. Una operación valorada en torno a los 100 millones de euros y que invita a pensar en un proyecto ambicioso para un club que en la recién concluida campaña logró la permanencia sobre la bocina y que ahora pretende mirar mucho más arriba.