El juicio a Carlos González arranca con una decisión clave: los acusados no tendrán que acudir a todas las sesiones

La Ciudad de la Justicia acogió este viernes el arranque del juicio contra Carlos González, expresidente y máximo accionista del Córdoba CF, en una primera sesión marcada casi exclusivamente por la exposición de cuestiones previas por parte de las defensas. La vista oral, que se desarrolla en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba bajo la presidencia del magistrado José María Morillo-Velarde Pérez, analizará durante las próximas jornadas la presunta comisión de delitos de administración desleal, falsedad documental, apropiación indebida y corrupción entre particulares durante la etapa de González al frente de la entidad blanquiverde.

Junto al exdirigente se sientan en el banquillo Álex Gómez Gómez, Francisco Javier Jiménez Sacristán, Salvador Sánchez Díaz, Alejandro González Muñoz y Andrés Delgado, todos ellos vinculados de una u otra forma a la estructura de gestión del club durante aquellos años.

La defensa de González denuncia indefensión

La intervención principal de la sesión corrió a cargo de Javier García Fernández, abogado de Carlos González, quien planteó varias cuestiones previas. La primera de ellas solicitó la nulidad parcial de determinados extremos recogidos en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.

La defensa argumentó que existen tres hechos sobre los que González nunca fue interrogado durante la fase de instrucción: una transferencia de 1.120.000 euros desde una cuenta de Salvador Sánchez a otra de Carlos González, una factura de 240.000 euros por servicios de apoyo a la gestión prestados al Córdoba CF por parte de Azaveco S.L. -propiedad del exmandatario blanquiverde- y una operación vinculada a Sports Global Right.

Según el letrado, ninguno de esos hechos figura en el auto de transformación del procedimiento, por lo que consideró que se ha generado una «situación de indefensión» al incorporarse posteriormente a la acusación.

El debate sobre la responsabilidad civil

La segunda cuestión previa se centró en la legitimación del Ministerio Fiscal para reclamar responsabilidad civil dentro de la causa.

La defensa recordó que el procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada por el Córdoba CF en septiembre de 2019, durante la presidencia de Jesús León, y sostuvo que, tras la renuncia del club a ejercer acciones civiles y penales, la Fiscalía no estaría facultada para asumir esa reclamación económica en nombre del supuesto perjudicado.

Además, García Fernández solicitó expresamente que Carlos González no tuviera que desplazarse a Córdoba para asistir a sesiones en las que no fuera necesaria su participación directa.

Defensas, varios de los acusados y Ministerio Fiscal, en la primera sesión del juicio. / MANUEL MURILLO

Por su parte, la defensa de Alejandro González Muñoz se adhirió a buena parte de los argumentos expuestos por el abogado de su padre.

La representación legal del hijo del expresidente -y que también estuvo al frente de la entidad, como relevo de González- insistió en la existencia de indefensión, argumentando que su representado tampoco fue interrogado sobre algunos de los hechos que ahora sustentan la acusación y que, pese a ello, figura en el procedimiento tras más de seis años de investigación.

La Fiscalía rechaza indefensión

El Ministerio Fiscal respondió posteriormente a las cuestiones previas rechazando que se haya producido vulneración alguna de los derechos de los acusados. De hecho, la Fiscalía defendió que mantiene legitimación para reclamar responsabilidad civil y sostuvo que continúan existiendo posibles perjudicados por los hechos investigados, aunque se retirasen de la causa.

Respecto a la operación de 1.120.000 euros, el Ministerio Público señaló que la propia documentación aportada por las defensas para justificar su legalidad demuestra que han podido desarrollar una estrategia defensiva.

Asimismo, rechazó que existiera indefensión en relación con Salvador Sánchez y reiteró los fundamentos de su escrito de acusación, relativos a corrupción de particulares, donde sostiene que existió un acuerdo entre Sánchez y González para generar un beneficio económico a través del Córdoba CF.

Ningún acusado estará físicamente presente

La resolución más significativa de la jornada llegó al término de las intervenciones.

Y es que el tribunal dejó claro que los acusados deberán permanecer localizables y a disposición durante todo el procedimiento, pero confirmó que no estarán obligados a asistir físicamente a las sesiones previstas salvo cuando su presencia resulte imprescindible.

Carlos González, en su llegada a la Ciudad de la Justicia, este viernes. / MANUEL MURILLO

La decisión afecta a la totalidad de los procesados, que habían solicitado esa posibilidad a través de sus respectivas defensas. La Audiencia aceptó todas las peticiones y permitirá que comparezcan únicamente cuando sean requeridos expresamente por el tribunal.

Con ello concluyó una primera jornada eminentemente procesal que sirvió para fijar las posiciones de las partes antes de la entrada en materia. A partir de las próximas sesiones comenzará el desfile de testigos, peritos y antiguos responsables del Córdoba CF en un juicio llamado a esclarecer una de las etapas más controvertidas de la historia reciente de la entidad blanquiverde.

El próximo lunes, sin ir más lejos, arrancará una intensa segunda sesión que recogerá las testificaciones de Jesús León, Rosa Agredano, Inmaculada Barcelona y De la Reina Bueno.