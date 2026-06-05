El Córdoba CF y Sergi Guardiola vuelven a separar sus caminos: el cierre de su segunda etapa blanquiverde

El Córdoba CF sigue avanzando en su proceso de reestructuración de plantilla de cara a la temporada 2026-2027. Tras una semana repleta de movimientos en el capítulo de salidas, la entidad blanquiverde confirmó este viernes una marcha que, aunque esperada desde hace tiempo, no deja de tener un importante peso simbólico: Sergi Guardiola pone fin a su segunda etapa como cordobesista.

El atacante balear, cuyo contrato expiraba al término de la recién concluida campaña, no continuará en El Arcángel después de no recibir una propuesta de renovación por parte de la comisión deportiva. Su despedida llega apenas unos días después de disputar su último encuentro con la camiseta blanquiverde, un empate frente al Huesca (1-1) en el que, además, firmó el único tanto de los de Iván Ania.

El club hizo oficial la noticia a través de sus canales sociales. «Desde el Córdoba CF queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Sergi Guardiola, quien pone fin a su segunda etapa en nuestra entidad. Gracias por volver, gracias por tu entrega y gracias por todo lo que has aportado dentro y fuera del campo. Te deseamos la mayor de las suertes. Esta siempre será tu casa», señaló la entidad en su mensaje de despedida.

Una segunda etapa de luces y sombras

Se cierra así un segundo capítulo muy diferente al que protagonizó años atrás el delantero de Manacor. Su regreso el pasado verano fue uno de los grandes movimientos del mercado cordobesista y también uno de los principales reclamos de la campaña de abonados. Sin embargo, el desarrollo de la temporada estuvo lejos de responder a las expectativas generadas.

Guardiola arrancó el curso como referencia ofensiva del equipo, aunque su protagonismo fue disminuyendo con el paso de las jornadas. La irrupción de Adrián Fuentes y la evolución de la plantilla llevaron al balear a perder peso en la punta de ataque, pasando posteriormente a un papel más secundario antes de encontrar acomodo en una posición más retrasada, actuando como mediapunta durante buena parte de la segunda vuelta.

Los números reflejan ese recorrido irregular. El delantero participó en 38 encuentros oficiales, acumuló 1.503 minutos sobre el terreno de juego y firmó cinco goles, entre todas las competiciones.

Sergi Guardiola celebra su último gol con el Córdoba CF, contra El Huesca en El Arcángel. / Manuel Murillo / COR

Sus estadísticas finales

Más allá de lo ocurrido durante esta temporada, el punta deja una huella significativa en la historia reciente del Córdoba CF. No en vano, continúa siendo el futbolista que más goles anotó en una misma campaña liguera del club en Segunda División durante el presente siglo, gracias a las 22 dianas que firmó en el curso 2017-2018.

Entre sus dos etapas como cordobesista, el atacante se despide con un balance total de 80 partidos disputados, 29 goles y ocho asistencias.

La última jornada liguera dejó, además, una escena cargada de simbolismo. Su tanto frente al Huesca también dejó cierto aroma de cierre definitivo.

Tras batir la portería oscense, el «14» celebró el tanto señalándose el pecho y besando repetidamente el escudo del Córdoba CF. La reacción de sus compañeros fue inmediata, formando una multitudinaria piña alrededor del delantero. Posteriormente, tanto Iván Ania como Carlos Albarrán destacaron públicamente su importancia dentro del grupo, especialmente por su liderazgo.

«Gracias al club de mi corazón. Siempre puse este escudo por delante. Muchos éxitos para el futuro, siempre estaré agradecido», publicó también el propio futbolista tras su despedida.

La lista de salidas

Con la marcha de Sergi Guardiola, el Córdoba CF continúa perfilando la profunda remodelación que afrontará durante este verano. El delantero balear se suma a una relación de futbolistas que ya han puesto fin a su etapa en El Arcángel y en la que figuran nombres como Nikolai Obolskii, Álvaro Trilli, Mikel Goti, Alberto del Moral, Juan María Alcedo, Dani Requena y Jacobo González.

Una lista, no obstante, aún inacabada y a la que todavía tienen que sumarse otros tantos nombres en las próximas fechas.