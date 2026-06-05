Carlos González, antes del juicio: "Me arrepiento de haber comprado el Córdoba CF"

Carlos González, que fue del 2011 al 2018 máximo accionista del Córdoba CF y presidente en los primeros cinco años de ese ciclo, aseguró este viernes a las puertas de la Ciudad de la Justicia que “Córdoba ha sido injusta conmigo”, por lo que no dudo en afirmar que se arrepiente “de haber comprado el Córdoba CF”.

Cuatro supuestos delitos

González acudía a la Audiencia Provincial (sección segunda) por la causa que se sigue contra él y cuatro encausados más por cuatro presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad y corrupción entre particulares durante su etapa en el Córdoba CF. La denuncia partió del propio Córdoba CF durante la etapa de Jesús León. Fue el montoreño quien decidió interponer la denuncia contra su antecesor en la batalla que ambos mantenían por el control de la sociedad, en la que el segundo debía abonar el segundo plazo de la venta del club.

Carlos González accede a la Ciudad de la Justicia, este viernes. / MANUEL MURILLO

Además, la denuncia se basaba en otra anterior que ya fue archivada. Sin embargo, los tribunales decidieron reactivarla con la denuncia de Jesús León -que está incluido en la larga lista de testigos que declararán en esta causa-, lo que ha llevado a González a sentarse de nuevo en los banquillos.

A las puertas de la Ciudad de la Justicia, el que fuera presidente del Córdoba CF manifestó que afronta el juicio “con tranquilidad”. “Me acusan sobre todo de administración desleal, cuando he dado 12 millones de beneficios, cosa muy difícil”, defendió.

"La verdad jurídica"

Acto seguido, González recordó que “cogí el club quebrado, pagué la deuda de los anteriores. Luego, como no me pagaron el club, me lo han devuelto. Y ahora tengo que pagar la deuda del que la ha dejado. Y eso, yo estoy pagando la anterior y estoy pagando esto. Bueno, esa es la realidad y la verdad”, argumentó el expropietario del Córdoba CF.

Carlos González, en el acceso a la Ciudad de la Justicia, antes de iniciarse el juicio. / MANUEL MURILLO

“El problema no es lo que yo creo, ni lo que es la verdad. Yo me doy cuenta de que hay una verdad y una verdad jurídica. Yo eso nunca lo creí. Y la verdad es la verdad. Y luego la verdad jurídica es la que quieran en el tribunal. Y que yo lo asumo, claro, no puede ser de otra manera. Pero la verdad es la verdad. Y esa solamente la conocen las personas que han intervenido. Y luego está una verdad jurídica que es la que interpreta el tribunal que puede ser la verdad. Bueno, esa es la justicia. Y la tenemos que asumir todos porque vivimos en un país de derechos”, comentó el madrileño en la previa de la causa.

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“Me siento perseguido en general por esta ciudad. Todo en general. No me siento especialmente perseguido por la justicia. Me siento por la ciudad”, se quejó González, que a la pregunta de si cree que se ha sido justo con él respondió sin dudarlo: ”Creo que Córdoba ha sido injusta conmigo desde el primer día que llegué aquí. Yo creo que me preguntaron una vez, hace relativamente poco, si me arrepiento de haber vendido el club hace un año. Y yo lo que contesté, y estoy convencido de ello, es que me arrepiento de haberlo comprado”, contestó con rotundidad González, que prosiguió recordando que “todo lo que he hecho yo por este club, que no era nada cuando yo llegué, estaba quebrado, que la gente no cobraba…”. Finalmente, Carlos González tuvo otro mensaje sobre el Córdoba CF y su actualidad: “Me fui hace siete años u ocho de Córdoba. No ha vuelto a jugar un playoff. Yo jugué tres. Yo ascendí el club. Y encima era un desastre. Y ahora todos los demás han sido extraordinarios. Esa es la realidad y esa es la vida”, finalizó Carlos González con gesto de resignación.