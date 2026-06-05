El camino a Primera arranca para los rivales del Córdoba CF: horarios, cruces y claves del 'play off'

Con la temporada ya concluida para el Córdoba CF, el foco se desplaza ahora hacia la batalla por el último ascenso a Primera División. Los cuatro equipos que lograron clasificarse para el play off de ascenso a LaLiga EASports afrontan desde este fin de semana el primer asalto de una promoción que contará con varios viejos conocidos para el conjunto blanquiverde.

Entre los aspirantes aparecen dos de los compañeros de viaje del equipo de Iván Ania en el ascenso desde Primera RFEF hace apenas dos campañas. Tanto el Castellón como el Málaga mantienen vivo el sueño de alcanzar la élite, mientras que el Deportivo de La Coruña, otro de aquellos acompañantes, ya logró el objetivo de forma directa al finalizar la fase regular en segunda posición.

El Castellón abre fuego

La fase de promoción arrancará este sábado con el primero de los dos cruces de semifinales. El Castellón, dirigido por Pablo Hernández, recibirá al Almería en Castalia a partir de las 21.00 horas en el encuentro de ida.

Los castellonenses afrontan la eliminatoria después de completar una notable temporada que les permitió finalizar sextos y asegurar una plaza en una promoción de ascenso que este curso ha alcanzado registros históricos de puntuación. Por delante tendrán a un Almería que terminó tercero y que contará con la ventaja clasificatoria en caso de igualdad al término de la eliminatoria.

La segunda semifinal se disputará el domingo, también a las 21.00 horas. En ella se enfrentarán Las Palmas y el Málaga, con el Estadio de Gran Canaria como escenario del primer capítulo de la serie.

El conjunto malaguista, otro de los ascendidos desde Primera RFEF en el verano de 2024, buscará prolongar una campaña que ya ha superado las expectativas iniciales, mientras que los canarios tratarán de regresar cuanto antes a la máxima categoría tras su reciente descenso, sellado hace apenas una temporada.

Una promoción exprés

Eso sí, la espera entre los encuentros de ida y vuelta será mínima. Apenas tres días después del primer enfrentamiento llegará el momento de resolver las eliminatorias.

El Castellón visitará al Almería el próximo martes a las 21.00 horas en el UD Almería Stadium, mientras que el Málaga recibirá a Las Palmas el miércoles, también a las 21.00 horas, en La Rosaleda.

El formato mantiene una particularidad importante. En caso de empate en el marcador global tras los 180 minutos reglamentarios, la eliminatoria se prolongará durante una prórroga de treinta minutos. Ahí, si la igualdad persiste después del tiempo extra, no habrá tanda de penaltis. El billete será para el equipo que hubiera terminado mejor clasificado durante la fase regular.

Los dos supervivientes de estas semifinales se enfrentarán posteriormente en la final por el último puesto disponible en LaLiga EASports. En ella, el partido de ida se disputará el próximo 14 de junio a las 21.00 horas, mientras que la vuelta, definitiva para conocer al tercer ascendido de la temporada, tendrá lugar el 20 de junio, también a las 21.00 horas.

El Mundial afecta al Castellón

Como particularidad, entre los cuatro aspirantes hay un equipo que deberá afrontar la promoción con contratiempos importantes. Es el caso del propio Castellón, que no podrá contar con dos futbolistas habituales en sus esquemas debido a la disputa del inminente Mundial de fútbol, que se arranca el próximo lunes en Estados Unidos, México y Canadá.

De hecho, el australiano Awer Mabil y el congoleño Brian Cipenga ya se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones nacionales, por lo que no estarán disponibles para disputar ninguno de los encuentros del play off.