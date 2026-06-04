El objetivo del Córdoba CF para la 2026-27: cerrar El Arcángel por fuera, pero también por dentro

El Córdoba CF disfruta de sus vacaciones después de una temporada 2025-26 llena de vaivenes y emociones y pensando ya en los objetivos para la próxima campaña. Entre otras tareas pendientes que han de cumplirse en la 2026-27, se encuentra la del cierre del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

La empresa Sepisur XXI deberá acometer las obras para que, por fin, el aspecto visual del coliseo ribereño, visto desde la A-4, sea estéticamente aceptable. También se realizarán trabajos de cierre del fondo sur, por lo que varias décadas después, el aspecto exterior de El Arcángel podrá ser el de un estadio al uso.

Sufrimiento defensivo

Pero existe otra tarea pendiente para la 2026-27, que es la de cerrar El Arcángel también por dentro, es decir, deportivamente hablando. Porque el Córdoba CF ha sufrido por momentos y ha visto alejarse su objetivo, precisamente, por su falta de fiabilidad como local en la campaña que acaba de terminar.

Íker Álvarez, junto a Rubén Alves, durante un encuentro del Córdoba CF en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Para empezar, el Córdoba CF no mejoró sus números de la pasada temporada, la del estreno en Segunda tras cinco años de ausencia. En la 2024-25, el equipo de Iván Ania encajó 26 goles en 21 partidos y sumó 32 puntos. Un año después, en la 2025-26, el Córdoba CF sumó los mismos puntos, 32, y encajó dos goles más, 28, lo que le sitúa justo en la mitad de la tabla, en el puesto 11, en esa estadística. Por poner en perspectiva, el Córdoba CF ha encajado en casa cuatro goles más que el Huesca, que terminó descendiendo, y apenas sumó cuatro puntos más que los azulgranas. Un recién ascendido como el Ceuta sumó 40 puntos (ocho más) y un equipo joven y ofensivo como el Málaga, encajó cuatro goles menos y anotó 14 goles más en La Rosaleda que el blanquiverde en El Arcángel para lograr 11 puntos más. Los números como local de este Córdoba CF, vistos desde cualquier perspectiva, andan en una horquilla que va desde lo mediocre a lo preocupante. Sobre todo si se tiene en cuenta que la aspiración del club cordobesista va más allá que la mera permanencia en la categoría. O, al menos, así se pregunta desde la planta noble del coliseo ribereño.

28 goles encajados en 21 partidos

El caso es que en el balance histórico, tampoco este Córdoba CF deja al seguidor blanquiverde tranquilo. En lo que se refiere a consistencia defensiva, el actual equipo dirigido por Iván Ania es el tercero más goleado del siglo 21 en El Arcángel. Sólo hay dos equipos que encajaron más tantos desde que el Córdoba CF ascendió en Cartagena, el 30 de junio de 1999. Uno, el Córdoba CF que descendió en la 2018-19, que recibió 40 goles en El Arcángel. El otro, el Córdoba CF que se salvó en Anoeta en la 2007-08, en su primera campaña en Segunda tras ascender en El Alcaraz. En aquella temporada, con Paco Jémez y José González en el banquillo, el Córdoba CF recibió 29 goles. Tras estos dos equipos blanquiverdes se sitúa el de Iván Ania, con 28 goles encajados en casa, los mismos que en la 1999-2000, que también era una temporada de estreno tras el ascenso en Cartagena.

Iván Ania, junto al ex blanquiverde José Luis Oltra, tras el Córdoba CF-Huesca. / Manuel Murillo

En lo que a puntos se refiere, el actual Córdoba CF es el segundo que menos puntos ha sumado en casa en los casi últimos 20 años. Si se toma la estadística desde el ascenso del 99 en Cartagena, el Córdoba CF sufrió una fase de sumar pocos puntos como local desde el 2001 hasta el regreso, en el 2008. En la 2001-02 hizo 30 puntos, un año después, 25, en la 2003-04 sumó 28 y una campaña después, en la del descenso de la 2004-05, logró tan sólo 23 puntos en El Arcángel. Luego, tras el regreso al fútbol profesional, hizo 28 puntos en la 2007-08. Pero desde entonces, la segunda peor marca en puntaje ha sido en la recién finalizada 2025-26, con 32 puntos, que iguala los 32 puntos de la pasada campaña. Sólo en el año del descenso, en la 2018-19, se hicieron menos puntos en El Arcángel, 25, mientras que en el resto de temporadas se hicieron siempre más. Con dos marcas notables: los 48 puntos en El Arcángel sumados por el Córdoba CF de Paco Jémez en la 2011-12 y los 39 conseguidos por Lucas Alcaraz en la 2009-10.

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Así, de las 19 temporadas en Segunda cometidas por el Córdoba CF desde la 1999-2000 hasta la 2025-26, los 32 puntos obtenidos como local en la última campaña sitúan al Córdoba CF de Iván Ania en el séptimo que menos puntos ha logrado en El Arcángel en una temporada. Evidentemente, una marca que se ha de mejorar, y mucho, si se pretende aspirar a cotas mayores. El Arcángel será cerrado por fuera en los próximos meses, pero también debe cerrarse por dentro, futbolísticamente hablando, si quiere aspirar al ascenso.