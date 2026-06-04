Un Mundial sin representación del Córdoba CF, pero sí con familia: tres exjugadores blanquiverdes animarán a sus hermanos en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá comienza el próximo jueves, 11 de junio, en el Estadio Azteca, con el encuentro que disputarán México y Sudáfrica a las 21.00 horas. El partido, a buen seguro, despertará el interés de muchos aficionados del Córdoba CF, que viven ahora un momento de espera. Las vacaciones de los jugadores se iniciaron hace unos días y hasta mediados de julio, posiblemente, poco antes del fin de semana comprendido entre el 10 y el 12 del mes próximo, no volverán a ver en acción a los futbolistas blanquiverdes.

Otros 'casos Florin Andone'

En la Copa del Mundo no habrá representación del Córdoba CF. Sí lo habrá de algún futbolista que ha disputado LaLiga Hypermotion en la pasada campaña, la 2025-26, pero en la casa blanquiverde no ocurrirá lo mismo que hace una década, cuando Florin Andone se perdió el play off de ascenso contra el Girona por la llamada de Rumanía para la Eurocopa de 2016.

Florin Andone celebra un gol con el Córdoba CF. / CÓRDOBA

En la actualidad, se ha repetido el caso Florin Andone en el Córdoba CF con un equipo de LaLiga Hypermotion y por partida doble. El Castellón no podrá contar con Brian Cipenga ni Awer Mabil para el playoff de ascenso ante el Almería, ya que ambos han sido convocados por las selecciones de RD Congo y Australia, respectivamente, para el Mundial.

Pablo Hernández no podrá disponer de ninguno de los dos extremos para la semifinal, ni tampoco para la final en caso de alcanzarla, donde se medirían al ganador de la otra semifinal por el ascenso, Las Palmas-Málaga.

Pero volviendo al actual Córdoba CF, sí que habrá una terna de jugadores que han vestido la elástica del Córdoba CF que estarán pendientes del Mundial del 2026 por más razones que las meramente deportivas o de entretenimiento. En este caso, sus motivos son familiares, ya que los tres tienen a sus hermanos enrolados en sus selecciones, compitiendo por realizar un papel protagonista en el mayor evento mundial deportivo que existe en la actualidad.

Theo y Luca Zidane

El primero de ellos es más que actual. Theo Zidane y toda la familia estará pendiente del papel de Argelia. Uno de los tres porteros del seleccionado argelino es Luca Zidane, arquero del Granada, en LaLiga Hypermotion, que está encuadrado en el Grupo J, en el que tiene como rivales nada menos que a la actual campeona del mundo, Argentina, por lo que le tocará enfrentarse a Leo Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nico Paz o Lautaro Martínez, entre otros. Por lo tanto, todo apunta a que la ilusión de Luca Zidane y sus compañeros se centra en pasar la fase de grupos y para ello deberá jugarse la plaza y superar a Jordania o a Austria.

Luca y Theo Zidane, en partidos con el Granada y el Córdoba CF, respectivamente. / Granada / A.J. González

El 16 de junio (21.00 horas) hay un Argentina-Argelia (Estadio Kansas City) que abre la participación argelina en la Copa del Mundo. Posteriormente, el 22 de junio se juega un Jordania-Argelia (23.00 horas, Estadio Bahía de San Francisco) y, finalmente, el 27 de junio, un Argelia-Austria a las 22.00 horas, de nuevo en el Estadio Kansas City.

Tanto el jugador del Córdoba CF como sus hermanos y sus padres estarán pendientes de esos tres encuentros en los que Luca, posiblemente, sea titular, ya que el seleccionador, Vladimir Petkovic, ha contado asiduamente con el hermano de Theo Zidane desde que el pasado mes de septiembre la FIFA aprobara el cambio de Federación de Luca para ser llamado por Argelia después de haber jugado en categorías inferiores con Francia, con la que llegó a ser campeón de Europa sub-17.

Johan y Neftalí Manzambi

Para el segundo caso hay que mirar hacia atrás en la historia del Córdoba CF. Y, además, en un triste capítulo de la existencia blanquiverde, el de su último descenso a Segunda División B (ahora sustituida por la Primera RFEF), en la 2018-19. Entonces, con un Córdoba CF acuciado por las sanciones de LaLiga y por el escasísimo límite salarial, que la patronal del fútbol fijó en poco más de dos millones para el valor total de la plantilla cordobesista, llegó en el mercado invernal de aquella temporada un desconocido futbolista procedente del Sporting de Gijón: Neftalí Manzambi. Nacido en Luanda (Angola), pero con nacionalidad Suiza, Manzambi apenas disputó 82 minutos repartidos en cuatro encuentros en su corta estancia en el Córdoba CF. Tras el descenso, volvió al Sporting y volvió a salir cedido al filial del Valencia. Luego, inició un periplo por su país de origen (Winterthur), Suecia (Mjalby), de nuevo a Suiza y, finalmente, en el Academia Puerto Cabello de la liga de Venezuela, última experiencia de Manzambi, actualmente sin equipo.

Neftalí Manzambi, en su presentación oficial como jugador del Córdoba CF. / SANCHEZ MORENO

Muy diferente es la carrera de su hermano menor, Johan. Pero el ex del Córdoba CF fue fundamental para el éxito de su hermano menor. Así se relataba en el Frankfurter Rundshau, hace poco más de un mes: “Hace quince años, Johan Manzambi asistía regularmente a los partidos de las categorías inferiores del Servette Ginebra con su padre. Su hermano mayor, Neftali, jugaba allí, y el joven Johan, sentado en lo alto de la grada, lo supo: ‘Yo también quiero jugar’. Manzambi no recuerda con exactitud cuándo empezó en el Servette, pero está seguro de que jugar al fútbol con Neftali, ocho años mayor que él y sus amigos en el patio del colegio en Ginebra, fue lo que realmente le ayudó a desarrollarse”.

Rodrigo y Kuki Zalazar

Johan Manzambi ha vivido una temporada de ensueño en el Friburgo, llegando a la final de la Europa League, en donde el Aston Villa de Emery fue claro dominador (3-0), aunque él se quedó con el título honorífico de jugador revelación del torneo. El conjunto de la Selva Negra clasificó esta temporada para Conference y fue semifinalista de la Copa en Alemania. Al hermano de Neftali Manzambi, ex jugador del Córdoba CF hay quien se atreve a compararlo ya con Jude Bellingham, pero por lo pronto, no sólo tiene el billete para la Copa del Mundo de EEUU, México y Canadá, sino que se adivina como una de las estrellas de una Suiza que debe pasar a la siguiente fase en un grupo en el que está encuadrada junto a la Catar de Julen Lopetegui, Bosnia y una de la anfitrionas, Canadá.

Kuki Zalazar en el partido de la primera vuelta de esta temporada ante el Córdoba CF / Manuel Murillo

Finalmente, hay otro exjugador del Córdoba CF que apoyará a su hermano en la Copa del Mundo: Kuki Zalazar. El hoy jugador del Ceuta –cuya temporada no ha pasado desapercibida a otros clubs- estará pendiente de su hermano Rodrigo, futbolista del Sporting de Portugal y que con la Uruguay de Fede Valverde, Araújo o Giménez, entre otros, le tocará cruzarse con España, Cabo Verde y Arabia Saudí para ser protagonista en el Mundial 2026 de EEUU, México y Canadá.

Son los tres hermanos que se convertirán en el gran argumento para que tres ex jugadores del Córdoba CF vivan la Copa del Mundo de manera intensa: Leo y Luca Zidane, Neftalí y Johan Manzambi y Rodrigo y Kuki Zalazar.