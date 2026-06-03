Ni sorpresa ni fracaso: el Córdoba CF cumplió en la clasificación lo que se esperaba por su límite salarial deportivo

El Córdoba CF se encuentra ya de vacaciones. Ahora, los deseos de fichajes y de novedades se mezclan con los recuerdos de una temporada, la 2025-26, que se inició con el indisimulado deseo de pelear por el play off, que se convirtió en claro objetivo tras el mercado invernal, cerrado a principios de febrero.

Una de las referencias para marcar los objetivos se fija con el límite salarial deportivo que señala LaLiga. El coste de cada plantilla, salvo los casos en los que los clubs se exceden y son “castigados” por la patronal, da una idea de por dónde debe andar cada equipo cuando comienza cada temporada o, en su defecto, cuando ese límite se modifica tras el cierre del mercado invernal de fichajes.

Puesto 12, con 10,2 millones

Así, el Córdoba CF tuvo en la temporada 2025-26 un límite de coste de plantilla de 10,2 millones. Inició la campaña con 10,1 millones de euros, pero pese a que en verano vendió a Álex Sala y en invierno a Carlos Isaac, dicho límite salarial apenas se elevó en 100.000 euros. Esa cantidad de algo más de 10 millones dejaba al Córdoba CF en mitad de la tabla de LaLiga Hypermotion. Sin contar al filial donostiarra, los cuatro últimos fueron el Granada (4,3 millones), Ceuta (6,9 millones), Andorra (7 millones) y Cádiz (7,1 millones), por lo que el límite de coste de la plantilla blanquiverde se situaba muy lejos del “descenso” en la categoría, nada menos que tres millones por encima del cuarto límite más bajo.

Sergi Guardiola, durante un lance del Córdoba CF-Granada. / MANUEL MURILLO

Por lo tanto había que mirar hacia arriba. El sexto límite, el del Valladolid, se situaba en 12,2 millones, dos millones por encima del Córdoba CF, aunque en ese espacio de dos millones de diferencia se situaban hasta siete equipos: Valladolid, Málaga (11,7 millones), Castellón (11,6 millones), Sporting (11,1 millones), Huesca (10,9 millones), Almería (10,5 millones) y Córdoba CF.

El más bajo de los llegados de Primera RFEF

También llama la atención que de los otros tres equipos que hace dos años ascendieron a Segunda con el Córdoba CF fuera el blanquiverde el límite salarial más bajo de los cuatro, ya que el Deportivo se fue hasta los 13,2 millones, el Málaga a los 11,7 millones y el Castellón a los 11,6 millones. Se podría argumentar que tanto en el número de socios como en el aforo de sus respectivos estadios tanto el Deportivo como el Málaga superan al Córdoba CF. Los gallegos, con 32.500 espectadores en Riazor y 28.200 socios, los malagueños, con 30.000 espectadores en La Rosaleda y más de 26.000 abonados. Sin embargo, Castalia dispone de 15.500 localidades y el Castellón tuvo 13.700 socios, mientras que El Arcángel dispone de más de 21.000 espectadores y hubo en esta campaña más de 17.000 abonados y, pese a ello, los albinegros dispusieron de casi un millón y medio más de límite salarial deportivo.

Lance del Castellón-Cádiz en Castalia, esta temporada. / CD Castellón

El batacazo en LaLiga Hypermotion de la temporada 2025-26 lo protagonizó el Zaragoza, que partía con el quinto límite salarial deportivo, 12,8 millones de euros y ha descendido como colista. Es decir, ha sufrido una diferencia de 17 posiciones entre su límite de plantilla y su posición final deportiva. Tras el de los maños, el peor resultado fue el del Leganés, que partía con el mejor límite salarial de la categoría, 19,8 millones de euros, y finalizó en el puesto 16, salvándose en la última jornada de Liga. En el tercer peor lugar cerró el Valladolid, sexto mejor límite salarial que finalizó en el puesto 17.

Como en la 2024-25

¿Y qué hizo el Córdoba CF? Pues cumplir a rajatabla la inversión económica en su plantilla. El equipo de Iván Ania ni mejoró extraordinariamente sus prestaciones con su teórica posición en la tabla de límites salariales ni fracasó estrepitosamente perdiendo muchos puestos. El Córdoba CF figuraba en el puesto número 12 de límites salariales deportivos y cerró la campaña en el noveno lugar, apenas tres escalones de mejora teórica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los citados fracasos de la categoría hicieron “subir” al Córdoba CF. El Leganés perdió 15 posiciones, el Zaragoza cayó 17 escalones, el Valladolid lo hizo en 11 y el Huesca, décimo límite salarial, perdió diez posiciones, hasta la 20, perdiendo la categoría. Por lo tanto, si esos cuatro equipos marcaron una línea descendente de manera acusada por detrás del Córdoba CF, se puede decir que el conjunto blanquiverde apenas mejoró una posición con respecto a su límite salarial.

Mirando la tabla que acompaña a esta información se puede comprobar que otros clubs cumplieron con su inversión: el Racing de Santander, el Deportivo de La Coruña, Las Palmas, el Málaga, el Castellón, el Sporting, el Albacete, el Cádiz e incluso el Mirandés estuvieron en las posiciones en las que se podía esperar en función de sus límites salariales deportivos para la temporada 2025-26. La mitad de la categoría respondió, por lo tanto a lo que se podía esperar por su límite salarial deportivo, incluyendo el descenso del Mirandés, por ejemplo, que partía con el sexto límite más bajo de Segunda.

Por lo tanto, se puede decir que el Córdoba CF ni marcó una posición sorprendente ni firmó un fracaso inesperado. Simplemente, y como ya ocurriera en la anterior temporada, cumplió con lo que se podía esperar de su límite salarial deportivo. Ni la plantilla fue más allá del plan inicial ni bajó sus prestaciones con el “suelo” que se esperaba de ella.