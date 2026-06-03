Jacobo González ya tiene nuevo destino: ficha por el Oviedo y volverá a El Arcángel como rival

Ya es oficial. Jacobo González ya tiene nuevo equipo y continuará compitiendo en LaLiga Hypermotion la próxima temporada. El atacante madrileño, que puso fin esta misma semana a su etapa en el Córdoba CF, ha sido anunciado este miércoles como nuevo futbolista del Real Oviedo, entidad con la que firma para las dos próximas campañas y desde la que volverá a cruzarse con el conjunto blanquiverde, aunque esta vez como rival en El Arcángel. «El Real Oviedo ha llegado a un acuerdo con el futbolista Jacobo González para que se convierta en nuevo jugador del conjunto azul hasta junio de 2028», señala el comunicado emitido por el club carbayón a la hora de oficializar su llegada.

Y es que el equipo del Carlos Tartiere, que ya trató de incorporar al atacante durante el pasado mercado invernal, ha terminado por cerrar una operación que llevaba meses encaminada. De hecho, tras descartar la propuesta de renovación presentada por la entidad blanquiverde, el ex jugador del Alcorcón ya había alcanzado un preacuerdo con la escuadra asturiana.

Un adiós con números destacados

Más allá de las sensaciones cambiantes que dejó su última campaña como cordobesista, el «10» vuelve a cerrar un curso con registros relevantes en el plano ofensivo. Terminó la temporada 2025-2026 como el segundo máximo goleador de la plantilla por segundo año consecutivo, firmando nueve tantos y una asistencia.

Una cifra anotadora idéntica a la que alcanzó en el ejercicio anterior y que le permitió volver a situarse entre los principales referentes ofensivos del conjunto dirigido por Iván Ania.

En el acumulado de sus dos campañas como blanquiverde, Jacobo deja atrás 18 goles en 74 encuentros ligueros, de los cuales 65 los disputó como titular. Además, cerró la reciente temporada como uno de las piezas con mayor protagonismo dentro de la plantilla cordobesista, acumulando 3.124 minutos, registro únicamente superado por Christian Carracedo, que alcanzó los 3.159.

«En el combinado andaluz, donde jugó esta temporada, el madrileño fue una pieza importante para el conjunto de Iván Ania y sumó más de 3.100 minutos. Además, anotó nueve goles y repartió una asistencia», añade el escrito del conjunto ovetense, que afrontará la próxima campaña con el objetivo de recuperar cuanto antes su sitio en la máxima categoría del fútbol español tras su reciente descenso.

Jacobo se despide de la grada de El Arcángel tras cerrar la temporada ante el Huesca. / MANUEL MURILLO

Apenas dos días después de su despedida

La oficialidad de su fichaje llega apenas 48 horas después de que el Córdoba CF iniciara públicamente el capítulo de salidas correspondiente al verano. El primero en abandonar la disciplina blanquiverde fue precisamente el madrileño, cuya continuidad dependía de una cláusula de renovación automática vinculada a un hipotético ascenso a Primera División.

Al no producirse ese escenario, lógicamente, el atacante quedó libre para decidir su futuro y finalmente optó por aceptar la propuesta del Real Oviedo, donde además continúa pendiente la designación definitiva del entrenador -tras la salida de Guillermo Almada- que liderará el próximo proyecto, así como el nuevo director deportivo de la entidad.

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Tercer fichaje

El de Jacobo González es el tercer fichaje anunciado por el club carbayón, que inició el carrusel de nuevas caras para la temporada 2026-27 con el anuncio de la incorporación del exgranadinista Pablo Saenz. Este martes anunció el segundo, tras informar de que había llegado a un acuerdo con el futbolista Youness Lachhab, procedente del Ceuta, que será jugador azulón hasta junio de 2028. Youness se formó en las categorías inferiores del Real Murcia y continuó su desarrollo en el filial de la UD Almería. Tras pasar de nuevo por el Murcia, posteriormente llegó al Recreativo Granada, equipo con el que logró el ascenso a Primera Federación tras una notable etapa en Segunda Federación. El comunicado del Real Oviedo informaba de que después de dicho ascenso firmó por el Eldense en la campaña 2023-24 y "durante dos temporadas defendió la camiseta del conjunto alicantino, participando en 25 encuentros y demostrando su capacidad para aportar equilibrio, intensidad y criterio en la medular. El rendimiento ofrecido por el centrocampista despertó el interés de la AD Ceuta, club al que se incorporó para la temporada 2025-26. En el combinado ceutí se convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema del equipo, disputando más de 2.500 minutos de competición oficial, además de contribuir con dos goles y dos asistencias".