El Córdoba CF continúa despidiéndose de jugadores: ahora dice adiós a futbolistas que cumplen contrato

El Córdoba CF continúa pasando la última página de la temporada 2025-26. La entidad blanquiverde inició hace pocos días el proceso de despedida de los jugadores que no está previsto que continúen la próxima temporada.

Despedidas

Aunque tuvo prisa para iniciar el proceso de despedidas con un futbolista que cumplía contrato, Jacobo González, por razones obvias, en el Córdoba CF procedieron posteriiormente a despedirse de los jugadores que se encontraban en condición de cedidos en la entidad blanquiverde: Dani Requena, Alberto del Moral, Álvaro Trilli y Mikel Goti, reconociéndoles el esfuerzo en la temporada y agradeciéndoles su profesionalidad mientras vistieron la elástica cordobesista.

Alcedo, en la Ciudad Deportiva. / AJ González

Ahora, el Córdoba CF vuelve a retomar la senda de decir adiós a jugadores que cumplen contrato con la entidad blanquiverde el próximo 30 de junio y que, en principio, no está previsto que continúen en El Arcángel. Así, el club de El Arcángel se ha depedido a través de las redes sociales de Juan María Alcedo."Desde el club queremos agradecerle su compromiso durante toda la temporada, en la que ha defendido nuestros colores con entrega, sacrificio y una actitud ejemplar en el día a día", comienza el mensaje de la club cordobesista, que asegura que el roteño "siempre" afrontó "cada situación con la mejor de las sonrisas. Juan María ha demostrado ser un profesional intachable y un gran compañero. Juan María, gracias por tu dedicación y profesionalidad. Te deseamos mucha suerte en tus próximos retos", finaliza el post del Córdoba CF en la despedida del lateral zurdo.

Lesiones

Juan María Alcedo llegó al Córdoba CF el pasado verano procedente del Albacete y jugó en esta temporada 2025-26 492 minutos de competición, repartidos en 13 encuentros, de los que sólo en cinco partió como titular, finalizando cuatro de ellos. Su campaña estuvo marcada por los contratiempos físicos, sobre todo por una "luxación acromioclavicular de grado III" que se produjo en septiembre, en el encuentro frente al Castellón, por la que fue intervenido quirúrgicamente y que le tuvo en el dique seco varios meses.

Alcedo, en un entrenamiento del Córdoba CF. / Manuel Murillo

Tras dos temporadas en el Albacete, en la que en la primera salió cedido al Mirandés y esta campaña en el Córdoba CF, las aspiraciones de Alcedo pasan por continuar jugando en la Segunda División española, aunque también tiene opciones de jugar en el extranjero.