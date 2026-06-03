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El Córdoba CF conocerá su calendario de Liga de la 2026-27 el próximo 30 de junio

La RFEF aprovecha que la Plaza de Colón se establece como el punto de unión de los aficionados de la selección española para realizar el sorteo de Primera y Segunda División, que se realizará a las 19.00 horas

Sorteo de los calendarios de Liga en Primera y Segunda División, hace dos veranos.

Sorteo de los calendarios de Liga en Primera y Segunda División, hace dos veranos. / RFEF

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Ignacio Luque

Ignacio Luque

Córdoba

El Córdoba CF conocerá las fechas y rivales de la próxima temporada 2026-27 el 30 de junio, día en el que se sortearán los calendarios de Primera y Segunda División.

En la Plaza de Colón, a las 19.00 horas

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó este martes de que el próximo 30 de junio se reunirá la Asamblea General para cerrar la temporada 2025-26 en su sede de Las Rozas y que la presentación del calendario de competición para el próximo curso será en la Plaza de Colón de Madrid.

Christian Carracedo persigue el esférico durante el Córdoba CF-Huesca.

Christian Carracedo persigue el esférico durante el Córdoba CF-Huesca. / MANUEL MURILLO

Según informó la RFEF la junta directiva presidida por Rafael Louzán señaló las 12.00 horas del 30 de junio como hora en la que comience la asamblea en la Ciudad del Fútbol y que los calendarios de las competiciones oficiales para la temporada 2026-27, tanto de fútbol como de fútbol sala masculino y femenino, se darán a conocer en la Plaza Colón a partir de las 19.00 horas.

Aprovecha el Mundial

La Plaza de Colón en Madrid será el punto de encuentro de los aficionados españoles durante el Mundial de Fútbol de EEUU, Canadá y México y desde ese enclave se seguirán en directo los encuentros de la selección española.

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