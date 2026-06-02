Las notas finales del Córdoba CF 2025-2026: notables, aprobados y suspensos de una temporada de contrastes

Terminó la temporada y llega el momento de las evaluaciones. Con el campeonato ya clausurado y sin compromisos competitivos durante el mes de junio, el Córdoba CF ha activado el modo verano. Tiempo de vacaciones para la plantilla tras un curso 2025-2026 exigente, pero también de análisis profundo en los despachos de El Arcángel, donde toca revisar qué funcionó, qué falló y qué piezas han respondido a las expectativas en la segunda campaña consecutiva del club en el fútbol profesional. Una temporada que deja un balance heterogéneo, de hecho.

En ella, algunaz piezas han dado un paso adelante hasta convertirse en pilares del proyecto, otros han cumplido sin excesivo brillo y también existen casos en los que las expectativas quedaron lejos de la realidad.

Portería: dos trayectorias opuestas

La temporada dejó un vuelco inesperado bajo palos. Carlos Marín inició el curso como dueño del arco, una condición que había mantenido prácticamente sin discusión desde que se hizo con el puesto en Segunda Federación. Sin embargo, el campeonato terminó con el almeriense relegado a un papel secundario, acumulando únicamente nueve partidos disputados y 16 goles encajados, con una media de 1,88 por encuentro. Su escasa participación dificulta realizar una valoración profunda de su rendimiento deportivo -que dejó algún claroscuro, lo que motivó el cambio en portería-. Más allá de eso, su pérdida de protagonismo ha provocado que su nombre aparezca con fuerza en el mercado, pese a mantener contrato hasta 2028. La posterior despedida de la afición, tras el cruce ante el Huesca, tampoco ha dejado de alimentar esa posibilidad. Nota: 3

La situación fue bien distinta para Iker Álvarez. El internacional andorrano acabó asentándose como titular pese a atravesar algunas fases de irregularidad que incluso le costaron el puesto durante dos jornadas. La lesión de Marín ante el Sanse terminó devolviéndole definitivamente la titularidad. En total, cerró el curso con 35 encuentros disputados, 46 goles recibidos y ocho porterías a cero. Un estreno aseado en El Arcángel para un guardameta que firmó hasta 2027 y que apunta a seguir siendo una pieza importante. Nota: 6,5.

Carlos Marín, tras regalar sus botas y artículos deportivos al cierre del Córdoba CF-Huesca. / MANUEL MURILLO

Una defensa marcada por los problemas

Si existe una línea directamente relacionada con las dificultades que atravesó el Córdoba CF durante la temporada, esa es la defensa. La peor racha histórica del club en Segunda División, los problemas para sostener la pelea por el play off y buena parte de las desconexiones competitivas tuvieron como denominador común las dificultades defensivas. Una tarea, eso sí, coral de todo el bloque.

Dentro de ese escenario, Rubén Alves emerge como el central mejor valorado del curso. Las lesiones musculares limitaron notablemente su continuidad, pero cada vez que estuvo disponible elevó el nivel colectivo de forma evidente. Orden, liderazgo, contundencia, salida de balón y capacidad para generar peligro en acciones a balón parado. Su gran debe sigue siendo la regularidad física, pero su impacto cuando ha estado sano ha sido diferencial. Firmó hasta 2028 tras desvincularse del Tenerife y ha dejado claro que puede ser una pieza capital. Nota: 6.

Más irregular ha sido la campaña de Xavi Sintes. El menorquín mostró solvencia en contextos de juego estático y en acciones a balón parado, pero sufrió cuando los encuentros exigieron defender metros a la espalda o afrontar duelos en carrera. Su rendimiento quedó además condicionado en el tramo final por un quiste poplíteo en la rodilla que limitó notablemente su participación. Aun así, logró activar automáticamente una temporada adicional mediante objetivos. Nota: 5.

En una situación parecida aparece Álex Martín. El canario alternó actuaciones de enorme nivel con errores puntuales que terminaron penalizando su valoración global. Su capacidad física, velocidad y salida de balón le permitieron convertirse en una pieza importante durante buena parte del curso, especialmente cuando la defensa se quedó sin efectivos. Sin embargo, determinadas desconexiones, como la vivida en Ipurúa, lastraron una campaña que deja luces y sombras. Nota: 6.

El caso de Franck Fomeyem merece un análisis aparte. Hasta su lesión frente al Deportivo de La Coruña estaba completando una temporada muy positiva. Sin embargo, aquella acción fortuita derivó en una auténtica odisea médica alrededor de su tobillo, con paso por quirófano incluido para tratar un edema óseo incluso. Desde noviembre permanece fuera de combate y su regreso sigue sin fecha definida. La sensación es que el Córdoba CF perdió a uno de sus defensores más fiables en el peor momento posible. Nota: 5.

Rubén Alves celebra un gol esta temporada en El Arcángel. / A.J. González

Los laterales tampoco escaparon a la plaga

Las bandas defensivas tampoco tuvieron tregua. De hecho, las lesiones condicionaron tanto la planificación que recursos inicialmente extraordinarios acabaron convirtiéndose en habituales.

Carlos Albarrán completó una campaña claramente más discreta que las anteriores. El fallecimiento de su madre durante el mes de octubre marcó profundamente su curso, tal y como reconoció posteriormente el propio futbolista. Aun así, dejó actuaciones solventes y mantuvo el compromiso, aunque lejos de la regularidad que había mostrado en campañas precedentes. Su valoración se mueve en torno al aprobado. Nota: 5.

Ignasi Vilarrasa, por su parte, deja una sensación de incógnita permanente. La pubalgia que sufrió al inicio de temporada lo mantuvo tres meses fuera de combate y dificultó enormemente su adaptación posterior. Cuando logró continuidad mostró detalles del futbolista que puede llegar a ser: profundo, agresivo y con capacidad para generar ventajas. Sin embargo, aún no ha conseguido encadenar una dinámica estable. Nota: 5.

Prácticamente testimonial ha sido la aportación de Álvaro Trilli. Llegó como una solución de urgencia para paliar precisamente la plaga de bajas y terminó pasando buena parte de su cesión lesionado. Apenas cinco encuentros disputados antes de poner rumbo nuevamente al Real Valladolid. Nota: 3.

Tampoco resultó sencilla la temporada de Juan María Alcedo. La lesión de hombro sufrida en la cuarta jornada alteró completamente su progresión. Aunque regresó antes de lo previsto, nunca terminó de asentarse en el esquema de Iván Ania. Voluntad, velocidad y entrega nunca le faltaron, pero tampoco logró ofrecer un rendimiento diferencial. Curiosamente, acabó la campaña actuando como central improvisado. Nota: 4.

Ignasi Vilarrasa seca el esférico antes de realizar un saque de banda ante el Huesca. / MANUEL MURILLO

Una medular con matices

La sala de máquinas volvió a girar alrededor de Isma Ruiz. El granadino ha firmado probablemente la campaña más completa desde su llegada a El Arcángel. A su habitual despliegue físico y capacidad defensiva añadió una influencia creciente con balón, uno de los aspectos que más se le reclamaban. Además, anotó dos goles y terminó incluso actuando como central de emergencia en el tramo final. No es casualidad que Iván Ania lo definiera como el auténtico pilar de su propuesta. Nota: 8.

Junto a él creció de forma notable Dani Requena. El centrocampista cedido por el Villarreal pasó de un papel más secundario inicial a convertirse en una pieza diferencial durante la temporada. Calidad, recorrido, capacidad asociativa y margen de mejora convirtieron al granadino en uno de los futbolistas más valorados de la plantilla. Todo apunta a que su futuro estará vinculado a la máxima categoría. Nota: 7.

Más amarga fue la experiencia de Alberto del Moral. Cuando logró encadenar continuidad volvió a demostrar nivel para competir por un puesto en el once. Sin embargo, una nueva lesión muscular frenó su progresión justo cuando atravesaba su mejor momento. Tras año y medio en préstamo, todo apunta a que no habrá una tercera cesión desde el Real Oviedo. Nota: 5,5.

Theo Zidane deja una sensación de oportunidad desaprovechada. Calidad, talento y recursos técnicos le sobran, pero nunca logró transformar esas condiciones en regularidad competitiva. Su mejor momento llegó a finales de 2024, aunque terminó diluyéndose con el paso de las jornadas. En la 2025-2026, dejó muy poco. Nota: 4.

Todavía más llamativo resulta el caso de Pedro Ortiz. Después de ser uno de los nombres importantes en la segunda vuelta de la temporada anterior, desapareció prácticamente de los planes de Ania. Su calidad nunca estuvo en discusión, pero tampoco encontró continuidad ni confianza. Nota: 3.

Dalisson de Almeida vivió una campaña de más a menos. Alcanzó su mejor nivel durante el tramo central de la primera vuelta, alternando posiciones entre la mediapunta y la banda izquierda. Sin embargo, fue perdiendo protagonismo progresivamente hasta convertirse en una pieza residual. Nota: 4.

Mikel Goti protagonizó un recorrido inverso. Su irrupción tras llegar cedido por la Real Sociedad fue espectacular, pero la crisis colectiva terminó arrastrándolo a un papel secundario. Aun así, dejó destellos suficientes para recordar el talento que atesora. El en tramo final, no obstante, apenas ha tenido incidencia. Nota: 4.

Por último, el ya ex blanquiverde Jan Salas -lesionado de gravedad desde febrero- tampoco tuvo mucho tiempo para mostrarse antes la ruptura anticipada de su cesión procedente del Mallorca, que llegó motivada, precisamente, por su escasa participación en el club de El Arcángel. Nota: 2.

Isma Ruiz agradece su apoyo a la afición blanquiverde tras el Córdoba CF-Huesca, el domingo. / MANUEL MURILLO

Carracedo y Jacobo lideraron los costados

En las bandas ofensivas, Christian Carracedo volvió a confirmar que es uno de los futbolistas más desequilibrantes de la categoría. Terminó el campeonato como cuarto mejor regateador de toda LaLiga Hypermotion y segundo máximo asistente con 13 pases de gol. Una temporada notable que, además, podría haber despertado el interés de otros clubes. Nota: 8.

También sobresale la campaña de Jacobo González. El madrileño cerró su etapa en El Arcángel con nueve goles y una asistencia, convirtiéndose en el segundo máximo realizador del equipo. Además, terminó sacrificándose en una posición completamente ajena como lateral derecho de emergencia. Para la anécdota queda su desencuentro con la grada, con la que acabó reconciliado. Nota: 7.

Kevin Medina protagonizó una de las grandes recuperaciones del curso. Pasó de un protagonismo prácticamente inexistente a convertirse en una pieza importante durante el tramo final. Dos goles y dos asistencias reflejan una aportación creciente cuando el equipo más lo necesitaba. Puede ser importante para el próximo curso. Nota: 6.

Diego Bri también deja un balance positivo. Su versatilidad, alternando lateral izquierdo y posiciones ofensivas, terminó convenciendo definitivamente al club, que ejecutará la opción de compra tras concluir su cesión procedente del Atlético de Madrid. Cerró la temporada con tres goles y tres asistencias. Nota: 6.

Caso aparte merece Adilson Mendes. Su campaña quedó prácticamente arruinada por las lesiones. Apenas pudo participar en diez encuentros, aunque cada vez que estuvo disponible dejó claro que es un futbolista diferencial, como así lo ve el propio Iván Ania. El Córdoba CF espera recuperarlo plenamente para el próximo curso. Nota: 4.

Christian Carracedo persigue el esférico durante el Córdoba CF-Huesca. / MANUEL MURILLO

Mucho y poco en la delantera

Otro de los grandes destacados de la 2025-2026 ha sido Adrián Fuentes, que ha dinamitado todos los registros en su segunda etapa como blanquiverde. El delantero firmó una irrupción espectacular en el fútbol profesional y terminó el campeonato como máximo goleador del equipo con 14 tantos y tres asistencias. Su potencia física, capacidad para atacar espacios y velocidad se convirtieron durante muchos momentos del curso en el principal argumento ofensivo del Córdoba CF. Su explosión lo sitúa inevitablemente como uno de los nombres propios del mercado veraniego. Nota: 8.

La otra cara de la moneda la representa Sergi Guardiola. El balear arrancó la temporada como referencia ofensiva, pero terminó perdiendo protagonismo frente al propio Fuentes. Sus cinco goles quedan lejos de las expectativas generadas, aunque desde el club se valora especialmente su liderazgo dentro del vestuario y su capacidad para asumir un rol secundario. Nota: 4.

Muy poco pudo aportar Nikolai Obolskii. El delantero ruso apenas acumuló 113 minutos en toda la temporada -la pieza con menos participación de toda la primera plantilla en Liga, incluso menor que Jan Salas- y no logró registrar ni goles ni asistencias. Su etapa en El Arcángel concluye con únicamente tres tantos en dos campañas. Nota: 2.

Por último, Diego Percan deja una valoración interesante. Llegó en invierno como una apuesta a medio plazo y, aunque todavía necesita continuidad, mostró condiciones para convertirse en un futbolista importante. Terminó el curso con dos goles y dos asistencias, destacando especialmente su rendimiento como revulsivo. Nota: 5.

Adrián Fuentes, durante un encuentro en El Arcángel esta temporada. / MANUEL MURILLO

Iván Ania, el director de orquesta

Cierra el análisis el dueño de la batuta, Iván Ania, que culminó su tercera campaña consecutiva en el banquillo de El Arcángel e iniciará a partir de agosto la cuarta al hilo. Bajo su dirección, el bloque blanquiverde rompió esta campaña récords negativos y positivos. Tuvo que lidiar con una auténtica plaga médica en forma de lesiones -sazonada con sanciones, a menudo- y acabó cerrando filas en torno a su once de confianza. Mostró personalidad a la hora de mantener el plan durante aquella manida racha de siete derrotas y un empate de forma consecutiva, aunque por momentos se vio desbordado.

Tras la victoria en Cádiz, con ese revulsivo de confianza volvió a dar con la tecla, hasta sellar la mejor campaña del equipo en Segunda desde hace una década. Pero lejos, eso sí, de las pretensiones en verano, que pasaban por alcanzar el play off de ascenso. Nota: 6.