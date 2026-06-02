El Córdoba CF, pendiente de los 'play offs': así será la lucha por LaLiga EASports y los que aspiran a la Hypermotion

Con buena parte del paisaje de la próxima temporada ya definido, el Córdoba CF continúa despejando incógnitas sobre el escenario que encontrará en la campaña 2026-2027. El conjunto blanquiverde ya conoce a varios de sus futuros vecinos y también a algunos de los que dejarán de cruzarse en su camino, aunque todavía quedan varias plazas por resolverse tanto en la lucha por el ascenso a Primera División como en la pelea por subir desde Primera Federación.

En ese sentido, la última jornada del campeonato regular terminó de perfilar un tablero que ya tiene nombres confirmados. El equipo de Iván Ania sabe que el próximo curso no se enfrentará ni al Racing de Santander ni al Deportivo de La Coruña, ambos ascendidos de forma directa a la máxima categoría. Tampoco coincidirá con Zaragoza, Cultural Leonesa, Huesca y Mirandés, que emprenden el camino contrario tras consumar su descenso a la división de bronce.

Sin embargo, todavía quedan tres plazas por resolverse en el ecosistema del fútbol de plata. Una de ellas corresponde al último ascenso a LaLiga EA Sports -que dejará atrás LaLiga Hypermotion- y las otras dos a los equipos que lograrán promocionar desde Primera RFEF.

Los cruces del 'play off'

La fase de ascenso a la élite ya tiene configurados sus emparejamientos después del cierre de la temporada regular. Finalmente, Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón lograron hacerse con las cuatro plazas que daban acceso a la promoción, mientras que el Burgos se quedó a las puertas con los mismos 72 puntos que registró el cuador orellut.

Una vez definidas las posiciones finales, los cruces de semifinales han quedado establecidos. El Almería, tercer clasificado, se medirá al Castellón, que terminó sexto. Por el otro lado del cuadro, el Málaga y Las Palmas protagonizarán la otra eliminatoria tras concluir la fase regular en cuarta y quinta posición, respectivamente.

Los vencedores de ambos cruces se enfrentarán posteriormente en una final a doble partido de la que saldrá el último equipo ascendido a Primera División, acompañando así a santanderinos y coruñeses.

Aunque el valor doble de los goles marcados fuera de casa forma ya parte del pasado, la clasificación final sigue teniendo una importancia considerable. Los equipos mejor posicionados conservan el factor campo a favor en los encuentros de vuelta, por lo que el segundo de los duelos se disputará en la pista del bloque que cerró el curso regular con clasificación más alta.

Horarios y cruces oficiales del 'play off' a Primera División. / laliga

¿Cuándo se juega?

La ida de las semifinales se disputará entre los días 6 y 7 de junio, mientras que los encuentros de vuelta tendrán lugar entre el 9 y el 10 de junio.

Posteriormente llegará la gran final. El primer asalto se celebrará el 14 de junio a las 21.00 horas, mientras que el partido definitivo tendrá lugar el 20 de junio, también a las 21.00 horas.

En caso de empate en el marcador global al término de los 180 minutos, las eliminatorias se resolverán mediante una prórroga de treinta minutos. Si la igualdad persiste, no habrá tanda de penaltis y avanzará el equipo mejor clasificado durante la fase regular.

La otra batalla en Primera RFEF

Mientras tanto, en Primera Federación continúa abierta la lucha por las dos plazas restantes de ascenso a Segunda División.

Los dos campeones de grupo, Tenerife y Eldense, ya tienen garantizada su presencia en LaLiga Hypermotion 2026-2027 y volverán a visitar El Arcángel el próximo curso. Sin embargo, todavía quedan dos billetes por repartir.

La primera ronda de la promoción ya disputó sus encuentros de ida. En el primer cuadro, el CE Europa de George Andrews y el Celta Fortuna firmaron tablas (1-1) en territorio catalán, mientras que Ponferradina y el Atlético Madrileño de Matías Barboza tampoco lograron desequilibrar la balanza en El Toralín (0-0).

Las eliminatorias se resolverán este fin de semana. El conjunto catalán visitará al filial celeste el domingo, mientras que el cuadro colchonero recibirá a los bercianos el sábado. Los vencedores de ambos cruces se enfrentarán posteriormente en una final a doble partido por uno de los ascensos.

En el otro lado de la fase, los partidos de ida sí dejaron una ventaja significativa para los equipos locales.

El Real Madrid Castilla, con participación del ex blanquiverde Álvaro Leiva, superó por 2-0 al Sabadell en el Alfredo Di Stéfano, mientras que el Villarreal B hizo lo propio frente al Zamora liderado por Kike Márquez, también por 2-0, en el Estadio de la Cerámica.

Ahora será el turno de los encuentros de vuelta. El filial madridista visitará el Nova Creu Alta el viernes, mientras que el Zamora intentará remontar su eliminatoria ante el submarino amarillo el domingo en el Ruta de la Plata.

Los dos supervivientes de estas semifinales se medirán posteriormente en la segunda gran final de promoción, de la que saldrá el último integrante de LaLiga Hypermotion 2026-2027.