Actualidad blanquiverde
Las cesiones se despiden del Córdoba CF: Del Moral, Goti, Trilli y Requena dicen adiós a El Arcángel
El club blanquiverde continúa con el proceso de salidas tras el final de la temporada y dice adiós a cuatro futbolistas que llegaron en calidad de préstamo
Con la temporada 2025-2026 en la hemeroteca y el verano plenamente activado en las oficinas de El Arcángel, el Córdoba CF sigue avanzando en el proceso de despedidas que acompaña al cierre de cada curso. Después de que el club oficializara la salida de Jacobo González y de que futbolistas como Dani Requena o Juan María Alcedo se pronunciaran públicamente sobre su adiós, este martes llegó el turno de los jugadores que han defendido la camiseta blanquiverde en calidad de cedidos durante la campaña 2025-2026.
Así, Alberto del Moral, Mikel Goti, Álvaro Trilli y el propio Dani Requena ponen fin de manera oficial a su vinculación con la entidad cordobesista. La única excepción dentro de este grupo es Diego Bri, cuya continuidad está prevista después de que el club tenga intención de ejecutar la opción de compra incluida en el acuerdo de préstamo con el Atlético de Madrid.
Del Moral se despide
Uno de los primeros en despedirse fue Alberto del Moral, que utilizó sus redes sociales para cerrar una segunda etapa en Córdoba que se ha prolongado durante una campaña y media, siempre cedido por el Real Oviedo.
El centrocampista de Villacañas publicó un mensaje de agradecimiento en el que destacó el significado personal de su paso por el club: «Se termina una etapa muy bonita para mí. Ha sido un año lleno de experiencias, aprendizaje y momentos que me llevo para siempre… Me voy con la tranquilidad de haber dado todo lo que tenía cada día, dentro y fuera del campo, y con el orgullo de haber defendido estos colores», reza el escrito.
La temporada del toledano estuvo marcada por los problemas físicos en varios tramos del curso, aunque logró participar en 20 encuentros ligueros, nueve de ellos como titular, acumulando 849 minutos de juego y alcanzando la regularidad en el tramo final de Liga. Justo antes, paradójicamente, de su último paso por la enfermería.
Goti y Trilli regresan a sus clubes
También concluye su vinculación con el Córdoba CF Mikel Goti, que regresa a la Real Sociedad tras seis meses en calidad de cedido. El futbolista vizcaíno tiene contrato con la entidad donostiarra hasta 2028 y será ahora el club txuri-urdin quien decida los siguientes pasos de su carrera, sin descartarse una nueva cesión en Segunda División para seguir acumulando experiencia.
Durante su estancia en El Arcángel disputó 16 encuentros, nueve de ellos como titular, sumando 826 minutos y aportando dos goles.
Por su parte, Álvaro Trilli volverá inicialmente al Real Valladolid, con quien mantiene contrato hasta 2027. Su paso por la entidad blanquiverde estuvo condicionado por los reiterados problemas musculares, que limitaron notablemente su continuidad durante la temporada. Pese a ello, el lateral gallego logró participar en cinco encuentros, acumulando 450 minutos, con un balance de un gol y una asistencia.
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