Ni con pleno: el Córdoba CF se quedó sin opciones ante el 'play off' más caro de la historia

Con el campeonato regular ya archivado y todos los deberes competitivos resueltos, el Córdoba CF también puede poner cifras definitivas a una realidad que llevaba semanas dibujándose en el horizonte. El conjunto de Iván Ania concluyó la temporada 2025-2026 en una meritoria novena posición, pero muy lejos de una pelea por el ascenso que este curso exigió registros nunca vistos en la historia reciente de la categoría.

Y es que la promoción quedó fijada en 72 puntos, una barrera inédita desde la implantación del actual formato de play off y que convierte a la presente edición en la más exigente que se recuerda para acceder a la lucha por Primera División.

Deportivo, Málaga y Castellón siguen soñando

Entre los equipos que hace apenas dos temporadas compartían viaje de ascenso desde Primera Federación con el Córdoba CF, únicamente el conjunto blanquiverde se ha quedado sin opciones de alcanzar la élite.

El gran triunfador ha sido el Deportivo de La Coruña, que certificó el ascenso directo tras finalizar segundo con 77 puntos, solo por detrás de un Racing de Santander que se proclamó campeón con 82.

Por detrás, la pelea continuará en la fase de promoción. El Almería, tercero con 74 puntos, se enfrentará al Castellón, sexto clasificado con 72. En la otra semifinal, el Málaga, cuarto con 73 puntos, se cruzará con Las Palmas, que concluyó quinto con la misma puntuación.

A las puertas se quedó el Burgos, séptimo también con 72 puntos, aunque perjudicado por el golaveraje particular frente al conjunto castellonense. Un desenlace que deja una fotografía inédita: nunca antes un equipo con semejante puntuación había quedado fuera de la promoción de ascenso.

La plantilla y cuerpo técnico del Málaga celebra su billete al 'play off'. / MÁLAGA CF

Una barrera histórica

La magnitud de los números adquiere aún más relevancia al compararlos con temporadas anteriores.

Con esos mismos 72 puntos que certificaron tanto los orelluts como el cuadro burgalés, el Real Valladolid había logrado el ascenso directo en la temporada 2023-2024. Un año antes, esa cifra también habría servido para subir de categoría sin necesidad de play off en el caso de Las Palmas. Incluso en la campaña 2019-2020, el Huesca se proclamó campeón con 70 puntos, dos menos de los que han sido necesarios ahora simplemente para entrar o pelear el acceso a la zona de promoción.

De hecho, desde la instauración del actual sistema de ascenso, esos 72 puntos habrían bastado para ocupar plaza de ascenso directo en otro par de ocasiones: en la temporada 2016-2017, entonces como segundos; y en la 2013-2014, la del regreso blanquiverde a la élite, en la que los castellano-leoneses habrían sido campeones.

Desde el prisma opuesto, la salvación de esta campaña ha sido la más económica del siglo -junto a la de 2012-, con apenas 41 puntos requieridos. Una cifra, por darle dimensión, que los de blanquiverde ya habían rebasado en el mes de febrero, tras imponerse al Leganés en la jornada 26, entonces a falta de 16 del cierre liguero.

El Córdoba CF, sin margen matemático

La conclusión deja también una lectura significativa en clave cordobesista. Pese a que el equipo reaccionó en el tramo final del curso con una notable remontada y llegó a enlazar seis victorias consecutivas, la realidad es que ni siquiera un cierre perfecto le habría permitido alcanzar el objetivo.

Tras aquella crisis que dejó apenas un punto de 24 posibles, el Córdoba CF llegó a las últimas nueve jornadas con un techo máximo de 69 puntos. Finalmente sumó 19 de los últimos 27 en juego, una cifra notable, pero insuficiente ante una zona noble que terminó establecida tres puntos por encima de cualquier posibilidad matemática para los blanquiverdes.

Iván Ania y José Luis Ultra, técnicos del Córdoba CF y el Huesca, tras la última jornada en El Arcángel. / Manuel Murillo

La mejor temporada en una década

Más allá de la frustración por haberse quedado fuera de la pelea definitiva, el balance numérico del curso sí deja señales positivas para el proyecto.

Con 61 puntos y una novena posición final, el Córdoba CF ha firmado su mejor clasificación en el fútbol profesional desde la temporada 2015-2016, precisamente la última en la que disputó un play off de ascenso a Primera División.

Aquel equipo dirigido por José Luis Oltra, curiosamente el entrenador que regresó a El Arcángel el pasado fin de semana al frente del Huesca, terminó quinto con 65 puntos. Apenas cuatro más que los obtenidos ahora por los de Iván Ania.

La diferencia es que entonces esa puntuación bastó para pelear por el ascenso. Diez años después, el listón se ha elevado hasta niveles desconocidos.