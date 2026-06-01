Guía del seguidor del Córdoba CF para no perderse este verano: fichajes, abonados, pretemporada y las obras de El Arcángel

Terminó la competición. El balón deja de rodar, los focos se apagan y las vacaciones llaman a la puerta de una plantilla que este domingo puso el punto final a la temporada 2025-2026. Sin play off, sin compromisos adicionales y con el objetivo de soñar con el ascenso aplazado al menos un año más, el Córdoba CF entra ahora en una fase distinta, aunque no menos importante: la de construir el futuro.

Junio será el primero de varios meses de intenso movimiento en los despachos de El Arcángel. La planificación deportiva, las renovaciones, las salidas, los fichajes, la campaña de abonados, la pretemporada o las obras previstas en el estadio conforman una agenda cargada para una entidad que ya trabaja con una idea muy definida: que la próxima temporada sea la que permita dar un paso adelante definitivo en Segunda División.

Para no perderse en el camino, esta es la hoja de ruta del verano blanquiverde.

El regreso al trabajo, en julio

La plantilla inicia desde este lunes su periodo vacacional. Lo hace, además, acompañada de una inevitable ronda de despedidas, ya que varios futbolistas concluyen contrato con la entidad y otros tantos regresarán a sus clubes de origen tras finalizar sus respectivas cesiones.

Mientras tanto, el trabajo continuará en las oficinas. La dirección deportiva acumula semanas de planificación y afronta ahora uno de los momentos más determinantes del curso.

En principio, los jugadores con contrato en vigor están citados para regresar durante la segunda semana de julio. Como es habitual, los primeros días estarán destinados a reconocimientos médicos, pruebas físicas y chequeos previos antes de que arranque el trabajo sobre el césped.

Aunque todavía no existe una fecha oficial cerrada, la previsión es que el equipo de Iván Ania esté plenamente operativo antes de que concluya esa segunda semana de julio.

Una pretemporada prácticamente diseñada

La preparación veraniega también se encuentra muy avanzada. Y es que el club trabaja con una hoja de ruta muy similar a la del pasado verano, cuando el equipo disputó cinco amistosos durante la fase preparatoria. La intención es cerrar una cifra parecida de encuentros para llegar al inicio liguero con el rodaje necesario.

Además, ya está garantizada la celebración de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba, una cita que se ha consolidado en el calendario estival cordobesista. El único aspecto pendiente es conocer la identidad del rival que visitará El Arcángel, después de que el pasado verano fuese el Real Betis quien levantara el trofeo, el 25 de julio de 2025.

Más allá de ese compromiso, la entidad trabaja en los detalles de los distintos amistosos que compondrán la agenda de preparación antes del inicio de la competición.

Oliva gana enteros para el 'stage'

Otro de los puntos que se prevé repetir es la concentración de pretemporada. La experiencia del pasado verano dejó un notable grado de satisfacción dentro del club, por lo que la posibilidad de regresar al Oliva Nova Beach & Golf Resort vuelve a ser la opción que más fuerza cobra.

El complejo valenciano, donde el equipo estuvo del 29 de julio al 5 de agosto, reúne varios elementos que convencen al cuerpo técnico. Por un lado, ofrece instalaciones adaptadas al deporte de alto rendimiento. Por otro, permite fortalecer la convivencia interna de una plantilla que para entonces ya contará con varias incorporaciones. Y a ello se suma un factor nada menor: las temperaturas.

Mientras Córdoba suele afrontar jornadas especialmente exigentes durante esas fechas, la localidad valenciana ofrece unas condiciones climáticas mucho más suaves, favoreciendo tanto el trabajo físico como la convivencia diaria del grupo. Y ante la alta probabilidad de repetir los plazos de la campaña anterior, el stage tendría lugar entre finales de julio y comienzos de agosto.

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante el 'stage' del pasado año en Oliva. / ccf

¿Cuándo arrancará LaLiga Hypermotion?

La gran incógnita del calendario continúa siendo el inicio oficial de la temporada 2026-2027. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá condiciona por completo la planificación del fútbol español. El torneo comenzará el próximo 11 de junio y concluirá el 19 de julio, apenas unas semanas antes de que arranque el nuevo curso.

Actualmente, la fecha que más fuerza tiene para el inicio de la competición es el 14 de agosto, aunque todavía no existe confirmación oficial. Por su parte, el sorteo del calendario oficial tampoco cuenta con día oficial definido para su celebración, si bien acostumbra a realizarse a inicios de julio.

Las negociaciones entre LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas Españoles continúan abiertas, especialmente por la situación de los clubes de Primera División que contarán con futbolistas participantes en la cita mundialista.

En principio, cualquier modificación relevante afectaría principalmente a la máxima categoría, mientras que LaLiga Hypermotion mantendría el calendario inicialmente previsto.

La campaña de abonados, algo más tarde

Otro de los momentos más esperados por la afición será la campaña de abonados.

A diferencia del pasado verano, cuando la primera fase arrancó el 16 de junio, la previsión es que en esta ocasión el lanzamiento se retrase ligeramente.

El modelo general será muy parecido al de campañas anteriores, aunque se adivinan ajustes tanto en precios como en plazos.

La gran referencia sigue siendo la histórica respuesta social del pasado curso. El club estableció inicialmente un límite de 17.000 carnés, aunque finalmente alcanzó los 17.370 abonados, la cifra más alta de toda su historia.

Ese registro superó ampliamente los 16.230 abonados de la temporada anterior y consolidó el crecimiento social que viene experimentando la entidad desde su regreso al fútbol profesional.

El cerramiento de El Arcángel

Mientras el mercado centra gran parte de la atención, el estadio también seguirá transformándose.

La temporada recién finalizada dejó una importante batería de mejoras en las instalaciones del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Entre ellas destacaron la renovación integral del césped y del sistema de riego, la modernización del alumbrado, la instalación de nuevos espacios VIP, la implantación del sistema NFC en los accesos o la renovación de los banquillos.

También se incorporaron el nuevo videomarcador, el anillo LED de Preferencia, una nueva grada para personas con movilidad reducida y diferentes mejoras internas destinadas tanto a aficionados como a la plantilla.

Sin embargo, el gran proyecto pendiente está a punto de comenzar. Porque el cerramiento definitivo de las fachadas de Preferencia y Fondo Sur arrancará -según planificado- durante las primeras semanas de junio. Los trabajos permitirán completar una actuación largamente esperada y ofrecer una imagen exterior homogénea para todo el estadio.

La ejecución corre a cargo de Sepisur XXI SL y contará con un plazo estimado de unos seis meses. Si se cumplen los tiempos previstos, el Córdoba CF podría estrenar durante esta misma temporada un Nuevo Arcángel completamente cerrado por primera vez en las últimas décadas.

El trío arbitral del Córdoba CF-Ceuta calienta en El Arcángel, con uno de los nuevos videomarcadores de fondo, en noviembre. / MANUEL MURILLO

Los dos capítulos: altas y salidas

El último gran frente será el deportivo. Y es que la plantilla sufrirá una transformación considerable durante los próximos meses.

En cuanto a las cesiones, concluyen las estancias de Dani Requena, Alberto del Moral, Álvaro Trilli y Mikel Goti, que regresarán a sus respectivos clubes. Distinta es la situación de Diego Bri, cuya continuidad se mantendrá mediante la ejecución de la opción de compra pactada con el Atlético de Madrid.

A ello se suman los futbolistas que finalizan contrato. Carlos Albarrán y Xavi Sintes lograron ampliar automáticamente su vinculación gracias a las cláusulas por objetivos recogidas en sus contratos.

No ocurrirá lo mismo con Sergi Guardiola, Nikolai Obolskii, Theo Zidane, Pedro Ortiz, Juan María Alcedo ni Jacobo González, que ya tiene decidido poner rumbo al Real Oviedo tras rechazar la propuesta de renovación cordobesista recibida a inicios de este año.

Pero el movimiento no terminará ahí. La entidad tampoco descarta operaciones que afecten a jugadores con contrato en vigor, especialmente si llegan ofertas importantes durante el verano. Y, paralelamente, se espera una intensa actividad en el capítulo de incorporaciones.

Las previsiones apuntan a una cifra mínima cercana a la decena de fichajes, un volumen que podría incluso aumentar si se producen salidas adicionales de futbolistas con mercado dentro del fútbol profesional.

En definitiva, aunque la competición ya haya terminado, el verano del Córdoba CF apenas acaba de comenzar. Y todo apunta a que será uno de los más intensos de los últimos años.