El Córdoba CF abre el capítulo de despedidas: Jacobo, Requena y Alcedo dicen adiós un día después de cerrar la Liga

Con la temporada despachada y las vacaciones oficialmente en marcha para la plantilla, el Córdoba CF ha comenzado a activar uno de los capítulos habituales de cada verano: el de las despedidas. Y el primer movimiento confirmado no se ha hecho esperar. Jacobo González se ha convertido en la primera salida oficial del proyecto blanquiverde de cara al curso 2026-2027, poniendo fin a una etapa de dos temporadas en El Arcángel marcada por momentos de protagonismo, rendimiento ofensivo y una segunda vuelta mucho más irregular.

La entidad anunció este lunes la marcha del atacante madrileño mediante un comunicado de agradecimiento en el que destacó tanto su aportación deportiva como su implicación dentro del vestuario.

El desenlace era esperado desde hacía meses. El club califal trasladó al futbolista una propuesta de renovación a comienzos de año, pero finalmente no hubo acuerdo para ampliar una vinculación que expiraba este mes de junio. Así, el encuentro frente al Huesca acabó siendo el último servicio del ex del Alcorcón como blanquiverde, curiosamente actuando una vez más como lateral derecho de circunstancias.

Dos temporadas de peso

Más allá de las dificultades vividas durante el tramo final del campeonato, la huella estadística del madrileño resulta significativa. Jacobo abandona Córdoba después de disputar 75 encuentros oficiales, con un balance de 18 goles y siete asistencias, cifras que le sitúan entre los futbolistas más productivos del equipo durante las dos últimas campañas.

Su capacidad para aparecer en distintas posiciones ofensivas, su facilidad para llegar al área rival y su protagonismo en momentos importantes le permitieron convertirse en una pieza relevante dentro del proceso de crecimiento del conjunto de Iván Ania. Eso sí, el tramo final del presente campeonato tensó sobre manera su relación con la grada, marcada por el roce en la celebración de su gol ante el Sporting de Gijón.

Ahora, su camino se separa definitivamente del bloque cordobés, que por su parte también continúa avanzando en la planificación de una plantilla que sufrirá numerosas modificaciones durante las próximas semanas.

Dani Requena también se despide

La jornada dejó igualmente otra salida esperada. En este caso no por finalización contractual, sino por la conclusión de una cesión.

Dani Requena aprovechó el inicio de sus vacaciones para despedirse públicamente del cordobesismo a través de sus redes sociales, poniendo fin a una temporada en la que ha sido una de las piezas más utilizadas por Iván Ania.

El centrocampista granadino, propiedad del Villarreal, cerró el curso con 36 partidos disputados, 32 de ellos como titular, además de dos goles. Un rendimiento que le permitió asentarse como uno de los nombres importantes de la medular blanquiverde durante buena parte del campeonato.

Su futuro apunta ahora lejos de El Arcángel y con opciones de continuar su carrera en la máxima categoría, mientras el Córdoba CF deberá buscar alternativas para cubrir una baja que deja un hueco relevante en la sala de máquinas, donde el de Cenes de la Vega, tras un tramo inicial de adaptación, había echado raíces este campeonato.

El adiós de Guardiola y Alcedo

Otra de las despedidas que dejó el último encuentro de la temporada fue la de Sergi Guardiola, cuyo contrato también llega a su fin este verano.

El delantero balear firmó una salida cargada de simbolismo, tras anotar el único tanto cordobesista ante el Huesca y, seguidamente, celebrarlo señalando y besando repetidamente el escudo.

En esta segunda etapa como blanquiverde, Guardiola ha disputado 38 encuentros y marcado cinco goles. Si se contabilizan sus dos etapas en Córdoba, abandona la entidad tras acumular 80 partidos oficiales, 29 goles y ocho asistencias, además de con el singular cartel de haber sido el máximo artillero blanquiverde en una campaña natural, con las 22 dianas que firmó en la 2017-2018.

Más allá de los números, dentro del club se valora especialmente su peso en el vestuario, su papel como capitán y la naturalidad con la que asumió un rol más secundario conforme avanzó la temporada.

Sergi Guardiola besa el escudo del Córdoba CF en la celebración de su diana ante el Huesca. / MANUEL MURILLO

También publicó un sentido mensaje de despedida a través de redes Juan María Alcedo, con un rol algo menos protagonista esta campaña -muy marcada por las lesiones-, pero que culminó el curso siendo uno de los centrales de urgencia improvisados por Iván Ania para remediar la sangría en la zaga.

Firmado tras culminar su estancia en el Albacete hace justo un verano, el roteño dice adiós con 13 encuentros y 492 minutos como blanquiverde a la espalda.

¿Otras despedidas?

Sin embargo, las mayores incógnitas no llegaron desde las despedidas confirmadas, sino desde varios gestos protagonizados por futbolistas que continúan teniendo contrato en vigor.

Y es que tanto Isma Ruiz como Christian Carracedo y Carlos Marín dejaron imágenes llamativas tras el pitido final frente al cuadro aragonés. El centrocampista granadino prolongó durante varios minutos sus agradecimientos hacia la grada, mientras que el banda catalán se llevó la mano al escudo antes de abandonar el césped y posteriormente publicó un escueto mensaje de «Gracias, Córdoba» en sus perfiles sociales.

Por su parte, Carlos Marín entregó guantes, botas y diferentes recuerdos personales a numerosos aficionados, especialmente a los más jóvenes ubicados en la zona de Tribuna.

Gestos que alimentaron todo tipo de interpretaciones en el entorno cordobesista, aunque la situación contractual de los tres futbolistas es muy diferente a la de quienes ya se han despedido. De hecho, los tres cuentan con vinculación activa con el club de El Arcángel hasta el término del campeonato 2027-2028.

Por ello, cualquier posible salida dependería de una negociación previa con la entidad blanquiverde o, en su defecto, del pago de sus respectivas cláusulas de rescisión.