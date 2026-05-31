Iván Ania, tras el empate ante el Huesca: "Con el tiempo valoraremos esta temporada, en la que hemos hecho 61 puntos"

El Córdoba CF cerró la temporada con un empate ante la SD Huesca. Los blanquiverdes llevaron el peso del juego durante gran parte del encuentro, se adelantaron en la segunda mitad con un gol de Sergi Guardiola y dispusieron de opciones para sentenciar, pero acabaron viendo cómo Jordi Escobar firmaba la igualada para el conjunto oscense en su única acción de verdadero peligro. Con este resultado, el conjunto de Iván Ania concluye el curso en novena posición con 61 puntos, poniendo fin a la campaña tras un tramo final de competición en el que llegó a pelear por objetivos más ambiciosos. «Nos vamos con un empate que realmente me sabe a poco y cerramos una temporada que ahora me queda la sensación de que pudo haber sido mejor, pero con el tiempo valoraremos esta temporada, en la que hemos hecho 61 puntos. Es un buen registro, aunque pensaba que podríamos haber dado más al nivel. Ha sido una temporada con muchas rachas, buenas y malas», afirmó el técnico cordobesista.

Final agridulce

Con este empate ante el Huesca, el Córdoba CF acaba la temporada con sabor agridulce. «Parecía un partido que lo teníamos ganado. Teníamos la intención de ganar el partido, de terminar con esa sensación de ganar en casa, pero no pudo ser. Tuvimos muchísimas llegadas, pero no fuimos definitivos en el último tercio de campo. Unas las paró el portero, otras las tiramos fuera. Nos faltó contundencia en el área. La primera parte creo que fuimos superiores, la segunda en cuanto a volumen de llegadas tuvimos más que ellos», comentó.

Balance de la temporada

El análisis del técnico pone el foco en la irregularidad del equipo a lo largo de la temporada, marcada por rachas muy contrastadas y un rendimiento como local que ha resultado determinante en el balance final del curso.«La temporada anterior había sido más lineal, esta ha sido con muchas dinámicas. Un punto de 24, 18 de 18, dos veces tres victorias seguidas... En ese sentido nos ha faltado fortaleza como local, hemos hecho muy pocos puntos en El Arcángel», señaló.

«Ahí se nos fueron las opciones de poder aspirar a algo más. Normalmente los equipos que están arriba como locales son muy contundentes y a nosotros nos ha faltado esa contundencia en casa y sin que fuera hemos sido uno de los mejores equipos de la categoría. Pero realmente para aspirar a algo más tienes que ser mucho más fuerte en casa y nosotros no lo hemos hecho», añadió.

Vistas a la próxima temporada

Sin entrar en detalles sobre la planificación de la próxima temporada, el futuro del proyecto del Córdoba CF dependerá de los movimientos del mercado y de la configuración final de la plantilla. «Es muy difícil saber por dónde debe crecer el proyecto del Córdoba CF, cuántos jugadores te gustaría tener aquí. Acabamos de terminar esta temporada y todavía no me ha dado tiempo a pensar en la siguiente. No sé qué jugadores van a venir, qué jugadores se van a ir. Todo eso dependerá de cómo se mueva el mercado. Es difícil, pero que tenga buenos jugadores es lo más importante. Es el mayor rendimiento y somos un club en crecimiento», destacó.

«Se podría mejorar el año que viene en las posiciones que va a haber menos gente. Ahora con las pérdidas que vamos a tener intentaremos traer el mejor nivel de jugadores e intentar mejorar esta temporada», matizó.

Despedidas del Córdoba CF

Además, el técnico destacó el papel de Sergi Guardiola a lo largo de la temporada, subrayando su importancia dentro del grupo tanto en los distintos roles asumidos como en su aportación en el vestuario, además de agradecer su actitud y compromiso constante con el equipo: «Sergi Guardiola ha sido un jugador muy importante en el rol que ha tenido a lo largo de la temporada. Primero empezó titular, luego estuvo suplente, ahora en los últimos partidos volvió a ser titular y siempre fue un ejemplo. Siempre estuvo para ayudar y al final ha hecho cinco goles. Ha sido un líder dentro del vestuario y la gente lo ha tenido como ejemplo y le estoy muy agradecido».

«Es difícil realizar una temporada competitiva cada año con tantos cambios, ya que cada vez es más complicado. Tenemos jugadores cedidos que retornarán a su club y jugadores que terminan contratos. Algunos continuarán, otros no continuarán y es el día a día del fútbol. Llevamos aquí tres años y del equipo del ascenso quedan cuatro jugadores, poco más. Cuando aquel equipo parecía que era imposible mejorar, pues en la siguiente temporada se fueron unos, vinieron otros y este año pasará lo mismo. El año pasado hicimos una temporada muy digna y este año la hemos mejorado y las planteamos», finalizó.