El Córdoba CF, entre el aroma a nostalgia y las despedidas en un último baile con empate ante el Huesca

La temporada bajó el telón entre aplausos, cánticos y cierta sensación de transición. Sin urgencias clasificatorias ni cuentas pendientes sobre el césped, el Córdoba CF cerró su segundo curso consecutivo en LaLiga Hypermotion con un empate frente al Huesca (1-1) en una noche mucho más marcada por las despedidas, los homenajes y las miradas al futuro que por el propio resultado. El Arcángel, todavía con el eco del mayo cordobés resonando en sus alrededores, acompañó a los de Iván Ania en el último baile de una campaña de claroscuros que deja asentada la categoría, pero también la convicción de que el siguiente paso deberá ser más ambicioso.

Y entre ovaciones, estrenos, posibles adioses y un gol cargado de simbolismo de Sergi Guardiola, el cordobesismo comenzó a despedir una etapa mientras ya empieza a imaginar la siguiente.

La última noche del curso

Porque había poco en juego y desde la previa se mascaba. En el recinto de El Arenal, aún con los últimos vestigios de la recién concluida Feria de Nuestra Señora de la Salud resistiéndose a desaparecer, convivían operarios, grúas, atracciones a medio desmontar y el constante ir y venir de vehículos de carga. Tampoco ayudaba el calor, ya plenamente instalado tras un último arreón de mayo que poco había tenido de primaveral, pero sí mucho de veraniego. Todo invitaba a una tarde-noche distinta, de despedidas, sin la tensión que había acompañado otras citas recientes.

El ambiente rondaba por la grada. Más tranquilidad que urgencias, más costumbre que necesidad, aunque con alrededor de ocho millares -7.826, para ser exactos- de fieles igualmente presentes para acompañar al bloque blanquiverde en el cierre de una temporada que, desde el revés frente al Albacete, había quedado claro que dejaba de mirar al presente para empezar a hacerlo al futuro.

Con un un par de marchas más lleva trabajando la comisión deportiva blanquiverde últimamente, de hecho, enfocada en tanto paliar la cascada de despedidas que se avecina a partir de este lunes -entre cierres de cesión y otros tantos de contrato- como la sucesión de desembarcos que se requieren de aquí a que arranque la próxima pretemporada.

Y es que se planea que la 2026-2027 sea la campaña del cambio. La de ese paso entre el asentar la categoría a consolidarse definitivamente como un candidato real al ascenso. Propósito, no obstante, para el que, visto lo visto, difícilmente daría con lo puesto este año…

También deberán poner especial atención por la planta noble blanquiverde en las coberturas de los puestos, máxime tras un curso más marcado por la congestión de bajas por lesión que por la competencia interna. Si no, que se lo digan al propio Ania, que en el duelo del adiós liguero tuvo que salir con el once hecho jirones. Y la defensa, totalmente en cuadro…

Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, saluda al ex blanquiverde José Luis Oltra antes del encuentro. / MANUEL MURILLO

Ciertamente, desde hace tiempo la tarea de adivinarle una alineación al asturiano -con todos sus condicionantes- se ha convertido en algo parecido a tratar de atar el humo con hilo. Así lo refrendó frente a los oscenses, donde tan solo dos o tres puestos parecían claros en la previa y terminaron por serlo también una vez iniciado el pleito.

Bajo palos no hubo novedades, con Iker Álvarez una vez más al mando de la portería. Por delante, eso sí, tocó improvisar. Carlos Albarrán y Juan María Alcedo formaron una pareja inédita en el eje de la zaga, mientras que Jacobo González e Ignasi Vilarrasa ocuparon los carriles.

En la medular, Dani Requena recuperó su sitio tras sanción y volvió para darle un último baile a la dupla granadina con Isma Ruiz. En el enganche el elegido fue Sergi Guardiola -otro en clave de salida-, mientras que por los costados la cosa fue de novedades: volvió Carracedo tras cumplir ciclo por la derecha y Diego Bri relevó a Kevin Medina en la izquierda.

No hubo movimiento arriba, donde sí repitió Adrián Fuentes, que se presenta como el gran nombre propio del próximo verano.

Casi todos al trantrán

Ya en materia, el pulso comenzó cargado. Más ideas proponía el Córdoba CF, pero fallaba la definición en el último tercio. La primera secuencia la abrió Carracedo, con un chut lejano al que fueron sucediendo otro par de Jacobo, algún tímido intento a balón parado y una carrera en solitario de Fuentes que no detectó Requena mientras El Arcángel clamaba el pase al madrileño, que ya tenía armada la pierna para encañonar a Dani Jiménez.

Más clara fue la de Portillo, sin embargo, que embolsó con poca malicia una jugada personal de Agbekpornu por banda derecha y acabó cruzando en exceso -y sin demasiada potencia- el disparo desde el punto de penalti. Igualmente la tuvo Enol Rodríguez, pasada la media hora, en un ensayo de volea en estrategia que acabó catapultado hacia Fondo Sur.

Echó el telón de un primer acto sin mucha historia Ojeda -que suplió a Dani Luna en el descanso, tras la lesión del colombiano-, con un misil de libre directo repelido con violencia por la cruceta.

Iker Álvarez embolsa el esférico tras una acción ofensiva del Huesca. / MANUEL MURILLO

Poco convencía el escenario en clave blanquiverde y Ania no tardó en meter mano al partido. Fuentes y Diego Bri se quedaron en la caseta al paso por vestuarios, mientras Kevin Medina y Diego Percan fueron los elegidos para agitar la propuesta, que necesitaba otro ritmo. El efecto fue prácticamente inmediato. Apenas había echado a rodar de nuevo el balón cuando el leonés ya había dejado su carta de presentación, en un autopase que detectó a tiempo Jiménez. Acto seguido fue Kevin quien probó fortuna con un derechazo que se marchó ligeramente por encima del larguero.

Y a la tercera, en apenas otro par de minutos de arreón cordobesista, llegó el premio. El malagueño desbordó con facilidad al recién incorporado Marc Aznar y mandó un regalo a Sergi Guardiola, que no perdonó bajo palos. El balear celebró entonces con rabia contenida, golpeándose el pecho, besando y señalando una y otra vez el escudo, firmando así lo que todo apunta a que fue su último tanto como futbolista del Córdoba CF.

Mucho sentimiento en el tramo final

Después se animó la grada. Los de casa se asomaron al área aragonesa con más alegría y El Arcángel respondió en tono festivo. La banda sonora de la noche pasó desde los «olés» al «Yo soy cordobés», para terminar en otros muchos cánticos variados. Entre tanto, la tuvo para el doblete el manacorí, también Carracedo e incluso Percan, aunque con menos puntería.

Desde la otra trinchera, el ex blanquiverde José Luis Oltra trataba de reactivar a los suyos, pero la inercia tiraba para el lado contrario… La cosa en Córdoba era celebrar, aunque clasificatoriamente no hubiera motivos, y desde el respetable comenzaron a repartirse ovaciones: la tuvo un Isma Ruiz aclamado en su sustitución, someramente Theo Zidane a su entrada, Guardiola en su despedida e incluso el canterano Javier Antrás, con tiempo de firmar el debut en el fútbol profesional sobre la bocina.

Para la anécdota quedó el tanto del empate oscense, firmado por Jordi Escobar a la salida de un saque de esquina, así como un par de intentos finales que ni Jacobo ni Carlos Albarrán lograron concretar. Después cayó la persiana. Las nubes terminaron por engullir una luna amarillenta que asomaba sobre el recinto y, con ella, también se fue apagando una temporada de claroscuros para el Córdoba CF, en su segundo ejercicio consecutivo en esto de LaLiga Hypermotion.

Y un apunte, ya para verano: la próxima vez que el balón eche a rodar en competición oficial, será en busca de un ascenso.

Carlos Albarrán pugna por el esférico en el Córdoba CF-Huesca. / MANUEL MURILLO