El Córdoba CF no pasa del suficiente raspado en una agridulce última jornada de Liga ante el Huesca

IKER ÁLVAREZ (6)

Un par de acciones

Poco pudo hacer en el gol, aunque salvó hasta en dos ocasiones antes el empate ante Ojeda. También perdonó el Huesca.

CARLOS ALBARRÁN (5)

Central

De la enfermería al eje de la zaga. El catalán completó su ruta por defensa cubriendo la única posición que le faltaba.

ALCEDO (6)

Pundonor

No era su sitio, pero puso voluntad. Salida de balón y velocidad. Cada vez que ha jugado, se ha entregado.

DIEGO BRI (4)

Poco

Trató de percutir antes del descanso, pero no anduvo especialmente inspirado. Se quedó en la caseta de vestuarios.

VILARRASA (5)

Correcto

No sufrió, pero tampoco brilló. Una vez se le marchó Agbekpornu y Portillo falló desde el punto de penalti.

ISMA RUIZ (6)

Ovacionado

Noche sin lustre, pero temporada más que destacada. El Arcángel reconoció su labor al granadino, al que le pidió que se "quedara".

DANI REQUENA (4)

Desconcentrado

Anecdótico su irregular último partido, después de una temporada de gran crecimiento. Iván Ania lo echará de menos el próximo curso.

SERGI GUARDIOLA (7)

Despedida con gol

Cinco dianas en su regreso a El Arcángel. Mojó en su último partido como blanquiverde y declaró su amor al escudo en la celebración.

JACOBO (6)

Adiós con honores

Se marcha al Oviedo, pero deja tras de sí cierto legado en Córdoba. Cumplió como lateral, goleó arriba y se reconcilió in extremis con la grada.

CARRACEDO (6)

Insistente

Activo en el pleito, aunque no encontró socio en los últimos metros. Como de costumbre, una de las principales bazas ofensivas.

ADRIÁN FUENTES (5)

Sin opciones

Poco inspirado y muy marcado. Requena lo tuvo para darle el pase de la muerte, pero el granadino se hizo un lío. Pichichi del curso, con 14 dianas.

KEVIN MEDINA (7) Revolucionó.

PERCAN (6) Lo intentó.

THEO ZIDANE (-) Sin tiempo.

JAVI ANTRÁS (-) Debut desde la cantera.